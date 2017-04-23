В Ржеве проходит митинг «За прямые выборы»

23 апреля в 13.00 начался часовой согласованный информационный митинг. Как сообщают организаторы, такой формат предусматривает информирование граждан о предстоящей работе по сбору подписей и, конечно, выражение народной поддержки законодательной инициативы «О возврате прямых выборов главы Ржева». Предполагается, что в мероприятии примут участие порядка 500 человек. Прямую трансляцию ведет Телекомпания "Независимая студия "РиТ".
А в Твери, напомним, прямых выборов Главы не будет. 19 апреля депутаты городской Думы отозвали свою законодательную инициативу, за которую еще год назад дружно голосовали.
Комментарии (2)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
1%
23.04.2017 15:40
0
|
0