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В Ржеве проходит митинг «За прямые выборы»

23 Апреля 2017 13:15
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23 апреля в 13.00 начался часовой согласованный информационный  митинг. Как сообщают организаторы, такой формат предусматривает информирование граждан о предстоящей работе по сбору подписей и, конечно, выражение народной поддержки законодательной инициативы «О возврате прямых выборов главы Ржева».  Предполагается, что в мероприятии примут участие порядка 500 человек. Прямую трансляцию ведет Телекомпания "Независимая студия "РиТ".

А в Твери, напомним, прямых выборов Главы не будет. 19 апреля депутаты городской Думы отозвали свою законодательную инициативу, за которую еще год назад дружно голосовали.

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Метки: прямые выборы главы города митинг
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Комментарии (2)

  • BEKTOP 
    Очень дешевый пиар.
Сегодня выстроена такая уродливая система, что никакого смысла в прямых выборах  главы Ржева-нет.
Если выберут не кандидата от "вертикали власти", ему все равно не дадут нормально работать. В результате жизнь обычных людей станет еще хуже.
Неужели кимрский опыт на примере Андреева ничему не научил? 
А сколько  слезно жаловались через Соловьева с Зюгановым, вплоть до самого Путина, чтобы Андреева не трогали, чтобы хотя бы не трогали представителей партии- сателлита. И что? Вроде бы все соглашаются, обещают разобраться и помочь, а по факту-все бестолку.А уж что будет, если на выборах не представитель сателлитов  (КПРФ/ЛДПР) победит, а реальный оппозиционер?
Тут наверное сразу дело сошьют  в тюрьму посадят. 
Поэтому идти на выборы без поддержки вертикали сегодня это самому мучиться и людей мучить. Смысла в этих митингах нет. Чтобы нормальные выборы вернуть, сперва надо всю уродливую систему ломать.
    23.04.2017 14:21
    1 | 2

  • 1% 
    в РФ-2017 если митинг согласован, то в 99 случаях из 100 это или протокольный детский утренник (может быть под разными ширмами) или же мероприятия, выражающее "одобрение" россиян при повышении налогов, росте цен, отмене интернета и так далее) убежден, что ржевский балаган не является исключением)
    23.04.2017 15:40
    0 | 0
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