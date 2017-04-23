В Ржеве проходит митинг «За прямые выборы»

23 апреля в 13.00 начался часовой согласованный информационный митинг. Как сообщают организаторы, такой формат предусматривает информирование граждан о предстоящей работе по сбору подписей и, конечно, выражение народной поддержки законодательной инициативы «О возврате прямых выборов главы Ржева». Предполагается, что в мероприятии примут участие порядка 500 человек. Прямую трансляцию ведет Телекомпания "Независимая студия "РиТ".

А в Твери, напомним, прямых выборов Главы не будет. 19 апреля депутаты городской Думы отозвали свою законодательную инициативу, за которую еще год назад дружно голосовали.