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Прямых выборов главы Твери не будет: депутаты городской Думы отозвали свою законодательную инициативу

Прямых выборов главы Твери не будет: депутаты городской Думы отозвали свою законодательную инициативу - ТИА
19 Апреля 2017 11:14
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19 апреля состоялось 113-е внеочередное заседание тверской горДумы. Третьим вопросом повестки дня шёл фактически судьбоносный для Твери вопрос о прямых выборах главы города. Ещё год назад, 27 апреля 2016 года, депутаты дружно проголосовали за инициативу  фракции «Единая Россия», согласно которой мэра Твери в 2017 году будут избирать жители. Пакет документов должны были передать в Законодательное Собрание Тверской области, и в случае положительного решения внести изменения в устав города.

Однако в течение целого года документы так и не поступили из Думы в областной парламент. 9 июня 2016 года депутат- коммунист Максим Жирков на заседании попросил  Александра Корзина объяснить, почему инициатива о прямых выборах мэра Твери до сих пор не поступила в ЗС. Тогда Александр Борисович заявил, что "уставом города и регламентом не установлены сроки направления законодательной инициативе".

- Аппарат Думы и ответственные лица делают все, чтобы документы не поступили в областной парламент. Фракция КПРФ уже обратилась в прокуратуру Тверской области с просьбой дать правовую оценку данным действиям, - заявлял Максим Жирков..

20 февраля 2017 года на очередном заседании Думы Александр Корзин выступал с докладом об итогах работы за прошлый год. Другой коммунист Сергей Шишков снова задал волпрос – что с законодательной инициативой о прямых выборах главы города? И вновь ответ был предсказуем:  уставом города и регламентом не установлены сроки направления...

Сегодня депутаты своим голосованием отозвали ранее одобренную ими же инициативу. Как в своём докладе объяснил причины Сергей Делаков:

- Необходимо доработать этот документ как таковой. Давайте честно себе скажем, что данная позиццция не имеет однозначной трактовки у населения города Твери. Есть ЗА, есть Против и львиная доля равнодушных. И делать данный вопрос определённым политическим инструментом, с моей точки зрения, неправильно. Мы являемся избранниками наших горожан. Горожане скажут – будем работать в этом направлении.

На обсуждении вопроса первым слово взял Сергей Шишков, депутат-коммунист:

- Мне это напоминает театр-абсурда. В этом году мы ЗА прямые выборы, в следующем году – мы ПРОТИВ… А почему? У народа тоже разное мнение. Но так же нельзя, товарищи!

Пожалуй, единственным народным избранником, кто был категорически против отзыва инициативы, сегодня стала Елена Лебедева:

- Многие из депутатов говорили в своих предвыборных обещаниях о прямых выборах и строили даже свою программу на этом, а сегодня они делают такие заявления! Зачем мыть посуду, все равно она будет грязная?! Зачем мы понесем свой документ в ЗС, если его завернут?! Значит надо было его отработать как положено, чтоб не стыдно было его туда нести. Всем все становится понятно и нашим избирателям тоже, как выглядит дума и как выглядят представители всех фракций.

Однако Николай Локтев, делая реплику в адрес Елены Лебедевой, уверил, что ничего подобного он своим избирателям не обещал:

-  Большинство нашего населения равнодушно относится к этому вопросу. Если вы хотите демонизировать вопрос, политизировать его, это дело вашего личного пиара. Насколько я знаю своих избирателей, то 90% этот вопрос безразличен. У них другие насущные проблемы. И вообще я думаю, мы как-то подзадержались с отменой этой инициативы.

Коллегу поддержал Дмитрий Фадеев:

- Мы действительно делаем из мухи слона, вопрос никакой. Я за 5 лет сколько с избирателями встречаюсь каждый день на округе, про этот вопрос никто ни разу не мяукнул – им по барабану! Главное, чтоб дороги были нормальные, чтобы не текло, чтоб дворы были чистые. Об этом надо думать, а не о том - прямые-косые выборы.

Напомним, что тверские коммунисты неоднократно предлагали вернуться к прямым выборам главы города, но единороссы, имея большинство, голосовали все время против.

История с референдумом по поводу, как должен избираться глава города и нужно ли разделять полномочия главы города и главы администрации, началась еще в октябре 2008 года. Депутаты-коммунисты несколько раз пытались изменить ситуацию, провести новый референдум и изменить устав. Но у них ничего не получалось: несколько раз они неправильно составляли документы, потом в партии произошел раскол и три депутата (Сергей Рогозин, Вячеслав Жигарев и Виктор Бибиков) вышли из партии, фракция КПРФ в Думе ослабла и баталии по поводу изменений в устав утихли.

Кстати, сразу после избрания новый глава Твери Александр Корзин рассказал журналистам, что он выступает за прямые выборы главы Твери. Это заявление он сделал в ноябре 2012 года.

Как видим, фракция единороссов также не смогла подготовить правильный пакет документов. Так что прямых выборов главы Твери не будет, а будет решение тех же депутатов и членов комиссии.

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Метки: прямые выборы главы города тверская дума александр корзин глава твери сергей делаков единая россия тверские депутаты выборы 2017
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Комментарии (34)

  • Toad 
    Эх, ну все верно то выберут еще не того, людишки они же такие.
    19.04.2017 11:18
    0 | 19

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Да, Навальный и Трамп показали что доверять народу выбор начальства - чревато. Могут выбрать не так как хочется власти. Решено  на мнение народа покласть. Заранее. Нет выборов- нет проблемы. 
Только вот все равно не поможет.
    19.04.2017 11:33
    2 | 15

  • kudimov 
    Понятно, назначение будет примерно такое же, как и в случае с сити -менеджером. Определят нужного, потом найдут типа "конкурентов", заслушают всех с их "программами", обсудят и выберут того-самого нужного. Знакомо.
    19.04.2017 11:38
    1 | 16

    • Sedmoy 
      Ну и что, что  "Знакомо"? Кредит-то, всё равно дашь. :) (и не ты один). А больше им и не надо. :)
      19.04.2017 12:23
      0 | 3

      • kudimov 
        Не ври, этим не давал)
        19.04.2017 12:43
        0 | 1

        • Sedmoy 
          Ладно. Этим даст Мысчь. Ты дал губеру. Кто-то "нашему-всё". А в целом, на круг - . опа вырисовывается. :)
          Прикрепленные изображения:
          19.04.2017 12:54
          0 | 3

  • BARBAdos 
    понятно, что даже если б были выборы, то скорее всего были бы они нечестными и несправедливыми, но выбранный глава города все равно несет бОльшую ответственность и его решения имеют бОльший вес, чем у назначенного главы...

А решению этому не удивился нисколько - эти клоуны в думе вообще ничего не решают, что им сказали, то и делают.
    19.04.2017 11:40
    0 | 13

  • Dobry кrtek 
    Проститутки-с...Точнее бл..и.
    19.04.2017 11:44
    0 | 13

    • BARBAdos 
      в данном случае - проститутки, т.к. они за это деньги получают...
      19.04.2017 11:57
      0 | 15

      • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
        Э, нет! Именно бл.,и, потому что получают не только деньги.
        19.04.2017 12:36
        0 | 5

    • Эго 
      А uabumoderoff утверждал это - чушня...
      Прикрепленные изображения:
      19.04.2017 13:52
      0 | 0

  • Leo-L 
    Может вообще он не нужен? Есть же уже сити-менеджер.
    19.04.2017 11:46
    1 | 6

    • Toad 
      Как это не нужен ? А как же оптимизация аппарата управления!
Не помню где, видел новость про оптимизацию..
      19.04.2017 12:05
      0 | 6

  • RSERG 
    АААААА!!!!!!!! Испугались!!!!!!!
    19.04.2017 12:05
    0 | 5

  • Житель подземелья 
    Цирки приезжают и уезжают, а клоуны в ТГД остаются одни и те же... Надо бы какой-нибудь очередной цирк попросить забрать их с собой что ли...
    19.04.2017 12:11
    0 | 10

  • pereima 
    От законодательного отдела администрации Твери трудно было ожидать иного решения.
    19.04.2017 12:13
    0 | 7

  • kudimov 
    Николай Локтев: "Большинство нашего населения равнодушно относится к этому вопросу."
А с чего он так решил? Референдум проводил? Я могу так же сказать, что большинство населения равнодушно отнесется, если упразднят саму Думу.
    19.04.2017 12:15
    0 | 12

  • protivvsex 
    население мешает, власть у народа - население не понимает.
    19.04.2017 12:19
    0 | 6

  • abeltv 
    Считаю что Твери и области обязательно нужно:
1. Выборы мэра и выборы губернатора, причём не такие как были выборы губернатора - безо всяких фильтров и т.п. - прямые непосредственные с обязательным голосованием каждого избирателя (как во многих странах - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5);
2. Сокращение на 3/4 аппарата правительства Тверской области и города Твери, а также УПРАЗДНЕНИЕ районных администраций в Твери!
На существенным образом сэкономленные средства можно в Твери и по области построить только за 1 год несколько школ, детсадов, больниц - причём без какого-либо ущерба для граждан!
Но власти нужен послушный электорат, который всегда ходит на выборы и голосует "как надо", а таким электоратом и являются и аппарат правительства области, и городская администрация, и районные администрации в Твери, поэтому их и не разгоняют!
Конкретно по теме новости - Корзина и всю городскую думу в отставку - нужен сход горожан  с таким решением, иначе в Твери так и будет всегда беспредел: с дорогами, с коммунальными проблемами (вода, отопление и т.д.), с общественным транспортом и "джамшутками", и многое ещё с чем!
Твери нужен мэр, выбранный на выборах, который сможет, а самое главное захочет вытянуть город из трясины, в которую его затянула нынешняя городская дума и сити-менеджеры!
Дальше терпеть такое скотское отношение к горожанам преступно!
    19.04.2017 12:27
    0 | 8

  • id1Ray 
    У Фадеева избиратели кошки на барабане?
бесполезного Корзина - в отставку!
    19.04.2017 12:34
    0 | 9

  • karamelka 
    Интересно, а что за избиратель голосовали за Фадеева, что они у него на встречах мяукают??? Это жесть, товарищи, депутаты несут ахинею. И это наша ДУМА??? Позорище!
    19.04.2017 12:35
    0 | 6

    • id1Ray 
      наверно он своего избирателя кормит особыми обещаниями, что те аж мяукают
      19.04.2017 13:05
      0 | 0

  • zxcvbnm 
    "Ещё год назад, 27 апреля 2016 года, депутаты дружно проголосовали за инициативу  фракции «Единая Россия», согласно которой мэра Твери в 2017 году будут избирать жители." - ну и? Попиарились и хватит? Или настроения народа изменились и те кто год назад избрали данных депутатов рвали на себе рубаху требуя прямых выборов, а сегодня даже не "мявкают" по этому поводу (как сказал один из избранников)?
    19.04.2017 12:39
    0 | 5

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Янукович тоже пришел к власти не без красивых лозунгов, и долго парил мозги народу "курсом на евроинтеграцию". А потом решил все отменить. За это и получил. 
Но наши же не хотят считать это причиной майдана, они сами себя убедили что во всем виновата какая-то "хунта". Потому и крутят руль как хотят, думают- "ну нас-то как-нибудь пронесет..."
      19.04.2017 12:59
      0 | 3

      • Sedmoy 
        " ...ну наших-то, как нибудь нае.ём..."
        19.04.2017 13:12
        0 | 1

  • Vlad1111 
    мне кажется в областном центре надо автоматом мэром назначать действующего губернатора, а городскую думу вообще ликвидировать - какая от нее польза жителям - никакой, одни расходы, интересы горожан она не отстаивает от слова вообще, а так сэкономленные деньги пустить на ремонт и реконструкцию больницы в советском тупике
    19.04.2017 13:01
    0 | 3

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Назначать (а не избирать) мэра- это и есть путь в "советский тупик". :)
      19.04.2017 13:10
      0 | 1

  • Добрая Мышь 
    а народ поспрашать совсем нельзя? а если к депутатам обратиться группой? или другие какие варианты?и кстати - корзин уходит или ..?
    19.04.2017 13:12
    0 | 2

    • Sedmoy 
      Обратиться - то можно. Только правильно. 
"В Новосибирске отменили резкое повышение тарифов ЖКХ после протестов". http://www.rbc.ru/society/19/04/2017/58f717139a7947902a03dcc9?from=main
      19.04.2017 13:16
      0 | 1

      • Leo-L 
        Кстати сибиряки более политически активны, чем мы, около Мск живущие.
        19.04.2017 13:28
        0 | 2

  • hippo 
    Ржу, блин…

26.04.2016
"Фракция «Единая Россия» в Тверской городской Думе приняла решение о начале работы по возвращению в Устав города Твери нормы о прямых выборах Главы города

26 апреля состоялось заседание фракции «Единая Россия» в Тверской городской Думе. Одним из вопросов повестки дня стал доклад депутата Думы, заместителя секретаря политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Делакова. Он обосновал необходимость возвращения в Устав города Твери нормы о прямых выборах Главы города. Фракция приняла консолидированное решение о поддержке этой инициативы и её рассмотрении на постоянном комитете Тверской городской Думы по местному самоуправлению и регламенту. Руководитель фракции, заместитель председателя Тверской городской Думы Андрей Петров так прокомментировал это событие:
- О необходимости возвращения прямых выборов Главы города в Твери говорят давно, этот вопрос неоднократно обсуждался на самых разных площадках. «Единая Россия» как партия власти, как партия ответственная, как партия реального дела, должна принимать решения, которые принесут безусловную пользу Твери. И мы считаем, что тверитяне способны избрать руководителя города, который будет грамотно, эффективно, бескорыстно управлять муниципалитетом. Нам предстоит довольно долгий путь. Нужно подготовить законодательную инициативу, направить её в Законодательное Собрание Тверской области, получить согласие региональных парламентариев, и при их положительном решении изменить Устав города, проведя общественные слушания и иные необходимые процедуры. Но я думаю, что мы взяли верное направление, у нас все получится, тем более, что в этом нам окажет поддержку абсолютное большинство горожан."
http://www.tverduma.ru/news/?ELEMENT_ID=4171
    19.04.2017 13:35
    0 | 0

    • hippo 
      …до икоты.

27.04.2016
"«Глава города Твери избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную администрацию» с инициативой внести это положение в Закон Тверской области выступил Сергей Делаков на восемьдесят втором заседании Тверской городской Думы. Его поддерждало абсолютное большинство парламентариев. Глава города Александр Корзин - также сторонник прямых выборов мэра. Комментируя журналистам это решение Думы, он сказал , что всенародные выборы обещала тверичанам вернуть фракция «Единая Россия», а обещания надо выполнять. 

Первоначально на рассмотрение заседания Тверской городской Думы были вынесены 13 вопросов. Вопрос о законодательной инициативе был включен в повестку дня непосредственно на заседании. Необходимость принятия изменений в Закон Тверской области «Об отдельных вопросах формирования представительных органов власти и избрания глав муниципальных образований Тверской области» вызвана тем, что как считают депутаты, только избрание Главы города Твери на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права будет являться высшим непосредственным выражением воли жителей города.Официальным представителем ТГД при рассмотрении законодательной инициативы в Законодательном собрании будет Александр Корзин."
http://www.tverduma.ru/news/?ELEMENT_ID=4174
      19.04.2017 13:35
      0 | 0

  • Эго 
    А что нам могут сказать юристы по поводу публичного оскорбления депутатами неопределенного круга лиц избирателей?
    19.04.2017 14:02
    0 | 0
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