Прямых выборов главы Твери не будет: депутаты городской Думы отозвали свою законодательную инициативу

19 апреля состоялось 113-е внеочередное заседание тверской горДумы. Третьим вопросом повестки дня шёл фактически судьбоносный для Твери вопрос о прямых выборах главы города. Ещё год назад, 27 апреля 2016 года, депутаты дружно проголосовали за инициативу фракции «Единая Россия», согласно которой мэра Твери в 2017 году будут избирать жители. Пакет документов должны были передать в Законодательное Собрание Тверской области, и в случае положительного решения внести изменения в устав города.

Однако в течение целого года документы так и не поступили из Думы в областной парламент. 9 июня 2016 года депутат- коммунист Максим Жирков на заседании попросил Александра Корзина объяснить, почему инициатива о прямых выборах мэра Твери до сих пор не поступила в ЗС. Тогда Александр Борисович заявил, что "уставом города и регламентом не установлены сроки направления законодательной инициативе".

- Аппарат Думы и ответственные лица делают все, чтобы документы не поступили в областной парламент. Фракция КПРФ уже обратилась в прокуратуру Тверской области с просьбой дать правовую оценку данным действиям, - заявлял Максим Жирков..

20 февраля 2017 года на очередном заседании Думы Александр Корзин выступал с докладом об итогах работы за прошлый год. Другой коммунист Сергей Шишков снова задал волпрос – что с законодательной инициативой о прямых выборах главы города? И вновь ответ был предсказуем: уставом города и регламентом не установлены сроки направления...

Сегодня депутаты своим голосованием отозвали ранее одобренную ими же инициативу. Как в своём докладе объяснил причины Сергей Делаков:

- Необходимо доработать этот документ как таковой. Давайте честно себе скажем, что данная позиццция не имеет однозначной трактовки у населения города Твери. Есть ЗА, есть Против и львиная доля равнодушных. И делать данный вопрос определённым политическим инструментом, с моей точки зрения, неправильно. Мы являемся избранниками наших горожан. Горожане скажут – будем работать в этом направлении.

На обсуждении вопроса первым слово взял Сергей Шишков, депутат-коммунист:

- Мне это напоминает театр-абсурда. В этом году мы ЗА прямые выборы, в следующем году – мы ПРОТИВ… А почему? У народа тоже разное мнение. Но так же нельзя, товарищи!

Пожалуй, единственным народным избранником, кто был категорически против отзыва инициативы, сегодня стала Елена Лебедева:

- Многие из депутатов говорили в своих предвыборных обещаниях о прямых выборах и строили даже свою программу на этом, а сегодня они делают такие заявления! Зачем мыть посуду, все равно она будет грязная?! Зачем мы понесем свой документ в ЗС, если его завернут?! Значит надо было его отработать как положено, чтоб не стыдно было его туда нести. Всем все становится понятно и нашим избирателям тоже, как выглядит дума и как выглядят представители всех фракций.

Однако Николай Локтев, делая реплику в адрес Елены Лебедевой, уверил, что ничего подобного он своим избирателям не обещал:

- Большинство нашего населения равнодушно относится к этому вопросу. Если вы хотите демонизировать вопрос, политизировать его, это дело вашего личного пиара. Насколько я знаю своих избирателей, то 90% этот вопрос безразличен. У них другие насущные проблемы. И вообще я думаю, мы как-то подзадержались с отменой этой инициативы.

Коллегу поддержал Дмитрий Фадеев:

- Мы действительно делаем из мухи слона, вопрос никакой. Я за 5 лет сколько с избирателями встречаюсь каждый день на округе, про этот вопрос никто ни разу не мяукнул – им по барабану! Главное, чтоб дороги были нормальные, чтобы не текло, чтоб дворы были чистые. Об этом надо думать, а не о том - прямые-косые выборы.

Напомним, что тверские коммунисты неоднократно предлагали вернуться к прямым выборам главы города, но единороссы, имея большинство, голосовали все время против.

История с референдумом по поводу, как должен избираться глава города и нужно ли разделять полномочия главы города и главы администрации, началась еще в октябре 2008 года. Депутаты-коммунисты несколько раз пытались изменить ситуацию, провести новый референдум и изменить устав. Но у них ничего не получалось: несколько раз они неправильно составляли документы, потом в партии произошел раскол и три депутата (Сергей Рогозин, Вячеслав Жигарев и Виктор Бибиков) вышли из партии, фракция КПРФ в Думе ослабла и баталии по поводу изменений в устав утихли.

Кстати, сразу после избрания новый глава Твери Александр Корзин рассказал журналистам, что он выступает за прямые выборы главы Твери. Это заявление он сделал в ноябре 2012 года.

Как видим, фракция единороссов также не смогла подготовить правильный пакет документов. Так что прямых выборов главы Твери не будет, а будет решение тех же депутатов и членов комиссии.