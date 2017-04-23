Тонущих людей в Тверской области спас очевидец

23 апреля в Весьегонском районе в акватории Рыбинского водохранилища тонули два человека. Как уточнили ТИА в пресс-службе УМЧС по Тверской области, выбраться из воды несчастным помог очевидец. Он спас их с помощью надувного матраса.
23 апреля в Весьегонском районе в акватории Рыбинского водохранилища тонули два человека. Как уточнили ТИА в пресс-службе УМЧС по Тверской области, выбраться из воды несчастным помог очевидец. Он спас их с помощью надувного матраса.
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Комментарии (2)
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100 %
23.04.2017 13:09
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Proletary
23.04.2017 13:14
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