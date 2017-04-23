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Тонущих людей в Тверской области спас очевидец

23 Апреля 2017 12:22
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23 апреля в Весьегонском районе в акватории Рыбинского водохранилища тонули два человека. Как уточнили ТИА в пресс-службе УМЧС по Тверской области, выбраться из воды несчастным помог очевидец. Он спас их с помощью надувного матраса. 

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Метки: происшествие на воде спасли рыбаков спасли тонущих
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Комментарии (2)

  • 100 % 
    Прямо, чистое пособие "Что такое повезло и как сие везение не разбазарить?"
Надувной матрас (!) у очевидца (!) в апреле месяце (!) при +4(!)? Ну, ребята. Вы не в рубашке родились. В скафандре!!!! 
Пы.сы. даже если я очевидец - надувного матраса нет, и нет у ближайших знакомых. Так что, при мне, прошу, по ранней весне и поздней осени - не тонуть. Да и летом - лучше не надо.
    23.04.2017 13:09
    0 | 2

    • Proletary 
      Записывайте. Берем надувную лодку эконом-класса и стелим на дно надувной матрасик. Во время рыбли с борта:
1 Задница не в воде (не настолько в воде)
2 Не так холодно
3 Какой-никакой элемент непотопляемости 
4 При желании спасти кого-нибудь можно
      23.04.2017 13:14
      0 | 1
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