ЧП на Рыбинском водохранилище: в воде оказались люди

23 апреля 2017 года в ОДС «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области» поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта Никулино Весьегонского района на акватории Рыбинского водохранилища в воде находятся два человека.

На место происшествия направлены сотрудники инспекторского отделения ГИМС Весьегонского района, 1 отделение ПСЧ №27, оперативная группа Весьегонского ПСГ, бригада скорой медицинской помощи.

Информация уточняется.