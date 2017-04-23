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ЧП на Рыбинском водохранилище: в воде оказались люди

23 Апреля 2017 11:12
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23 апреля 2017 года в ОДС «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области» поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта Никулино Весьегонского района на акватории Рыбинского водохранилища в воде находятся два человека.

На место происшествия направлены сотрудники инспекторского отделения ГИМС Весьегонского района, 1 отделение ПСЧ №27, оперативная группа Весьегонского ПСГ, бригада скорой медицинской помощи.

Информация уточняется.

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Метки: происшествие на воде терпят бедствие рыбаки в воде люди
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Комментарии (2)

  • pessimist 
    Сначала бы уточнили, а затем выкладывали. Лишь бы ленту забить.
    23.04.2017 11:30
    2 | 4

  • 1% 
    ОДС «ЦУКС ГУ .... - это что за херня? )) сколько дармоедов в стране - просто трэш... очередные бессмысленные бюджетники, занимающиеся непонятно чем. Лучше бы больше врачей, учителей и спасателей было.
    23.04.2017 13:17
    0 | 1
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