ЧП на Рыбинском водохранилище: в воде оказались люди

23 апреля 2017 года в ОДС «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области» поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта Никулино Весьегонского района на акватории Рыбинского водохранилища в воде находятся два человека.
На место происшествия направлены сотрудники инспекторского отделения ГИМС Весьегонского района, 1 отделение ПСЧ №27, оперативная группа Весьегонского ПСГ, бригада скорой медицинской помощи.
Информация уточняется.
Комментарии (2)
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23.04.2017 13:17
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