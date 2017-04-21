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"О героях былых времён": рассказ менеджера ТИА о деде - Якове Прокофьевиче Савенкове

"О героях былых времён": рассказ менеджера ТИА о деде - Якове Прокофьевиче Савенкове - ТИА
21 Апреля 2017 15:35
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В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы предлагаем вам вспомнить о своих родных - свидетелях "роковых сороковых" и участниках битв за Родину. С 2013 года на сайте ТИА существует спецпроект "О героях былых времён". До 9 мая мы будем поднимать истории, которые за последние годы написали о своих родственниках сотрудники редакции и читатели ТИА, а вы в любой момент можете присоединиться к нам. Рассказы о родных - участниках и свидетелях Великой Отечественной, мы ждём на электронный адрес info@tvernews.ru.

Представляем вам рассказ рекламного менеджера ТИА Елены Зуевой о её деде - Якове Прокофьевиче Савенкове.

Мой дед родился 20 октября 1915 года в Калмыкии. Умер в возрасте 82 лет в 1997 году. К моему счастью, я застала его живым. Но о войне он не очень любил рассказывать, поэтому информации очень мало. Знаю, что был призван на фронт Енотаевским РВК Енотаевского района Астраханской области. Он прошел всю Великую Отечественную войну. Вступил в ряды армии рядовым, а окончил лейтенантом. 

Знаю точно, что дед принимал участие в боях на Курской дуге. Историки говорят сегодня, что именно после битвы на Курской дуге наступил переломный момент в ходе Великой Отечественной войны. 

Читать продолжение истории 

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Метки: день победы великая отечественная война о героях былых времён участники вов
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