"О героях былых времён": вспоминаем истории редакции и читателей ТИА

Приближается День Победы - один из немногих праздников, которые отмечаются в России всенародно, по поводу которого не возникает и тени сомнения даже у скептиков. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой - так поётся в известной песне, и эти слова совершенно правдивы. К сожалению, с каждым годом участников и свидетелей той войны остаётся всё меньше и меньше. Но в наших силах сохранить память и о тех, кто увидел над своей головой мирное небо, и о тех, кто навсегда остался на полях сражений.

В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы предлагаем вам вспомнить о своих родных - свидетелях "роковых сороковых" и участниках битв за Родину. С 2013 года на сайте ТИА существует спецпроект "О героях былых времён". До 9 мая мы будем поднимать истории, которые за последние годы написали о своих родственниках сотрудники редакции и читатели ТИА, а вы в любой момент можете присоединиться к нам. Рассказы о родных - участниках и свидетелях Великой Отечественной, мы ждём на электронный адрес info@tvernews.ru.

Ну а сегодня мы публикуем историю директора ТИА Лидии Кузьминовой о её деде - Василии Васильевиче Кузьминове.

Мой дед умер еще до моего рождения. Он прошел две войны - финскую и Великую Отечественную. Родился дед Василий в 1912 году, про финскую войну рассказывал мало, но с тех времен осталась фотография, датированная 40 годом. Девять человек, на губах улыбки, закончилась война, надеются, что впереди мирная жизнь.

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