Миграционный центр в Твери продолжают штурмовать толпы иностранцев, а полиция уверяет - очередей здесь нет

20 апреля в 9:00 у Единого миграционного центра на ул. Грибоедова в Твери выстроилась очередь мигрантов. Мужчины и женщины занимали здесь очередь с пяти утра, чтобы получить заветные разрешения. К десяти часть очереди заполнила залы ожидания в здании центра, часть - осталась на улице.

Напомним, читатель ТИА VZGLAD 14 апреля написал народную новость «В Твери мигранты штурмуют единый миграционный центр. Что происходит?». Причем всё это происходит в то время, как федеральное руководство полиции еще в ноябре 2016 года заявило, что очереди в миграционных центрах будут ликвидированы, а миграционная безопасность - приоритетная задача органов внутренних дел.

- Я потребовал ликвидировать очереди и сократить время оказания услуг до 15 минут, а также предупредил их о личной ответственности. Это должно быть сделано в кратчайшие сроки, времени на раскачку у нас нет, - цитирует «Интерфакс» Колокольцева.

После публикации народной новости на официальном сайте УМВД по Тверской области пресс-служба разместила видео, на котором продемонстрировано полное отсутствие очередей в центре. На видео у здания нет ни одного мигранта, только двое мужчин славянской внешности прогулочным шагом поднимаются и спускаются по лестнице. Залы ожидания тоже пустые, причем, здесь нет не только мигрантов, но и сотрудников.

Съёмочная группа ТИА приехала к миграционному центру, чтобы выяснить, где же правда. У входа стоят сотрудники полиции, которые сдерживают натиск желающих прорваться внутрь. Граждане стран ближнего зарубежья, которые стояли в очереди, рассказали, что пришли сюда к 5:00, чтобы получить талон, а затем по талону уже прийти оформлять документы. Талонов на всех может не хватить, потому они и приходят пораньше.

При виде съемочной группы ТИА полиция, не дожидаясь 10:00, начала работу и стала запускать ожидающих в здание. После согласований корреспонденту ТИА и оператору также разрешили пройти в сопровождении сотрудника центра внутрь. Зал на первом этаже был полон, а на третьем - и вовсе битком. Две девушки – сотрудницы центра - пытались что-то объяснить клиентам, но это было непросто, так как многие здесь по-русски понимали с большим трудом.

На камеру в зале никто из мигрантов не жаловался, ведь сзади за оператором стоял человек в погонах. Одна женщина и вовсе высказала огромную благодарность всем-всем за то, что им так хорошо, что к ним так все хорошо относятся.

Возникает закономерный вопрос: как и когда снимали Миграционный центр сотрудники пресс-службы УМВД по Тверской области?

Руководитель пресс-службы УМВД Вадим Левшин прокомментировал ситуацию:

- Есть успехи и трудности. Объективно, очередь формируется с утра, до начала работы миграционного центра. К 10.00-10.30, когда с гражданами начинается работа, очереди здесь уже нет. Мы призываем граждан пользоваться онлайн записью или предварительной записью, но они выбирают по старинке стоять в живой очереди.

На комментарий корреспондента, что очередь к 10:00 не исчезает, а заполняет залы ожидания, Вадим Левшин ответил:

- С ними работают, никто из них не останется без внимания, все они будут приняты и в установленном порядке им будут выданы документы.

Далее руководитель пресс-службы уверил, что в 14:00 от очереди не останется и следа. Кроме того, ни одного нарушения общественного порядка до сих пор зафиксировано не было. Что же касается жалоб жителей на то, что очередь устраивает общественный туалет у всех окрестных столбов и кустов, полицейский сказал:

- Для мигрантов и на улице, и в здании центра работают бесплатные туалеты. Но люди все разные, с разным воспитанием