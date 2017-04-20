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Миграционный центр в Твери продолжают штурмовать толпы иностранцев, а полиция уверяет - очередей здесь нет

Миграционный центр в Твери продолжают штурмовать толпы иностранцев, а полиция уверяет - очередей здесь нет - ТИА
20 Апреля 2017 12:32
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Фоторепортаж
Видео

20 апреля в 9:00 у Единого миграционного центра на ул. Грибоедова в Твери выстроилась  очередь мигрантов. Мужчины и женщины занимали здесь очередь с пяти утра, чтобы получить заветные разрешения. К десяти часть очереди заполнила залы ожидания в здании центра, часть - осталась на улице.

Напомним, читатель ТИА  VZGLAD  14 апреля написал народную новость «В Твери мигранты штурмуют единый миграционный центр. Что происходит?». Причем всё это происходит в то время, как федеральное руководство полиции еще в ноябре 2016 года заявило, что очереди в миграционных центрах будут ликвидированы, а миграционная безопасность - приоритетная задача органов внутренних дел.

- Я потребовал ликвидировать очереди и сократить время оказания услуг до 15 минут, а также предупредил их о личной ответственности. Это должно быть сделано в кратчайшие сроки, времени на раскачку у нас нет, - цитирует «Интерфакс» Колокольцева.

 

После публикации народной новости на официальном сайте УМВД по Тверской области пресс-служба разместила видео, на котором продемонстрировано полное отсутствие очередей в центре. На видео у здания нет ни одного мигранта, только двое мужчин славянской внешности прогулочным шагом поднимаются и спускаются по лестнице. Залы ожидания тоже пустые, причем, здесь нет не только мигрантов, но и сотрудников.

Съёмочная группа ТИА приехала к миграционному центру, чтобы выяснить, где же правда. У входа стоят сотрудники полиции, которые сдерживают натиск желающих прорваться внутрь. Граждане стран ближнего зарубежья, которые стояли в очереди, рассказали, что пришли сюда к 5:00, чтобы получить талон, а затем по талону уже прийти оформлять документы. Талонов на всех может не хватить, потому они и приходят пораньше.

При виде съемочной группы ТИА полиция, не дожидаясь 10:00, начала работу и стала запускать ожидающих в здание. После согласований корреспонденту ТИА и оператору также разрешили пройти в сопровождении сотрудника центра внутрь. Зал на первом этаже был полон, а на третьем - и вовсе  битком. Две девушки – сотрудницы центра - пытались что-то объяснить клиентам, но это было непросто, так как многие здесь по-русски понимали с большим трудом.

На камеру в зале никто из мигрантов не жаловался, ведь сзади за оператором стоял человек в погонах. Одна женщина и вовсе высказала огромную благодарность всем-всем за то, что им так хорошо, что к ним так все хорошо относятся.

Возникает закономерный вопрос: как и когда снимали Миграционный центр сотрудники пресс-службы УМВД по Тверской области?

Руководитель пресс-службы УМВД Вадим Левшин прокомментировал ситуацию:

- Есть успехи и трудности. Объективно, очередь формируется с утра, до начала работы миграционного центра. К 10.00-10.30, когда с гражданами начинается работа, очереди здесь уже нет. Мы призываем граждан пользоваться онлайн записью или предварительной записью, но они выбирают по старинке стоять в живой очереди.

На комментарий корреспондента, что очередь к 10:00 не исчезает, а заполняет залы ожидания, Вадим Левшин ответил:

- С ними работают, никто из них не останется без внимания, все они будут приняты и в установленном порядке им будут выданы документы.

Далее руководитель пресс-службы  уверил, что в 14:00 от очереди не останется и следа. Кроме того, ни одного нарушения общественного порядка до сих пор зафиксировано не было. Что же касается жалоб жителей на то, что очередь устраивает общественный туалет у всех окрестных столбов и кустов, полицейский сказал:

- Для мигрантов и на улице, и в здании центра работают бесплатные туалеты. Но люди все разные, с разным воспитанием

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Метки: мигранты миграционный центр полиция вадим левшин Колокольцев очереди регистрация мигрантов постановка мигрантов на учёт
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Комментарии (18)

  • russs 
    !
    Прикрепленные видео:
    Так-то!
    20.04.2017 12:41
    0 | 3

  • russs 
    Хурджин, ишак, родной кишлак!
    Прикрепленные видео:
    Товарищ Ленин желает
    20.04.2017 12:44
    0 | 5

  • RSERG 
    И что? Что по этому поводу переживать. По мне , так   их вообще не принимали бы. Развернули бы обратно и на родину, в кишлак. Чище "воздух" был бы.
    20.04.2017 12:50
    0 | 12

  • protivvsex 
    зачем они тут? кто их привозит, пусть и платит компенсации, за сами знаете что.
    20.04.2017 12:53
    0 | 5

  • blkm 
    Чем же так привлекательна для них Тверь ? Возможно этим ?                                             
"В Твери задержали преступную группу, которая зарегистрировала в хостелах 1500 нелегальных мигрантов ."
    20.04.2017 12:58
    0 | 5

  • Алексей (http://www.youtube.com/channel/UCP3LKYjkBcFdk6LIUu_MWgg) 
    Вопрос адля чего нам они здесь ? В области итак нехватка рабочих мест, люди с деревень в Мск ездят за сотни км. а тут эти аборигены все заполонили. Я что-то редакцию ТИА не пойму вы на чьей стороне то ? Ждете когда они к вам спецкорами придут работать - а они придут, ждите !
    20.04.2017 13:13
    2 | 4

    • BARBAdos 
      работы дофига, особенно в летний сезон (видимо с ним и связан наплыв гастеров), просто ваши деревенские или бухарики безнадежные, или лентяи криворукие, или и то и другое. Вот поэтому спрос на низкоквалифицированную, дешевую рабочую силу достаточно высок...

Мне тоже там доводилось несколько раз бывать (уведомлял о заключении/расторжении труд. дог.), так там все время такая фигня - среди посетителей 95% чернобровых, остальные или работодатели русские, или хохлы/бульбаши... Работает этот центр неудобно - некоторые услуги представляются не каждый день, какой то обед там выдуман (хотя можно чередовать обед между работниками УФМС), а зал ожидания с таблом это отдельная песня - я, блин, все время после него дизинфекцию всего организма проводил (и внутреннюю тоже). В толчок тамошний я бы тоже не рискнул заходить, под березу безопаснее.

Видео УФМС об отсутствии очередей - это откровенная ложь, такого там никогда не бывает. Обслуживание там достаточно медленное, на одного гастера уходит более 5 минут. После передачи УФМС в МВД, думаю, что лучше точно не будет...
      20.04.2017 13:35
      1 | 3

      • protivvsex 
        явная речь антипатриота.
        20.04.2017 14:05
        2 | 1

  • Dobriy Doctor 
    Хм...А ведь за углом детский сад находится!
    Прикрепленные изображения:
    20.04.2017 13:18
    0 | 3

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Бесполезно орать "They Took Our Job!!!"- выполнять такую работу за такую зарплату россияне не будут. Работодатели наймут мигрантов.
 Работу легче не сделать, нужно повышать оплату. 
Выход- ввести обязательную почасовую минимальную оплату труда. Достойную оплату.
Но нелегалы все равно будут дешевле. Наймут нелегалов.
Выход- визы. И граница, И драконовские штрафы для работодателей.
Ввести все это можно лишь "сверху", законодательно..
Но этого не делается.
Нашу работу забирают не мигранты. Это делает власть.
    20.04.2017 13:44
    1 | 5

    • BARBAdos 
      драконовские штрафы для работодателей итак введены - там по-моему чуть ли не до миллиона. Минималку бесполезно повышать - у нас итак % серых зарплат зашкаливает. А гастеры приносят неплохой доход в казну - стоимость патента для них составляет 5000 руб./мес., ну и вакансии закрываются, узбеки - на стройку, айзера - в торговлю.

Все это не так страшно, страшно, что через 5 лет они могут спокойно российское гражданство получить. А можно и еще раньше - фиктивный брак например. Статус гражданина им очень легко достается, а нам достается куча проблем типо терактов тех же и повышения преступности.
      20.04.2017 14:10
      0 | 1

  • Судья 
    они тут бывает на стройках зарабатывают побольше местных
    20.04.2017 13:59
    0 | 1

  • trollface 
    Начинать чистку нужно с руководителей этого миграционного центра. Начальницу этого отдела - под суд за коррупцию.  Я уже писал, что талоны для выдачи патентов эта мадам раздает сама, часть из них - пропалчивается "решале" (для тех кто хочет пройти побыстрее), и решала потом в определенное место усаживает людей, а эта мымра им в первую очередь выдает талоны. Как вы думаете, она ничего не знает, и не находится "в доле"? Сомневаюсь.
    20.04.2017 14:09
    0 | 1

    • below 
      Вы так уверенно обвиняете эту "мымру", прямо всю подноготную знаете..
      20.04.2017 14:43
      0 | 0

  • maxxx72 
    Странные какие то у большинства комментарии - выгнать, запретить. Все эти товарищи сюда что, на курорт едут? Если они здесь - значит для них есть работа, которую наши сограждане или не хотят или не могут выполнять. Если их здесь не будет - значит работать будет некому и наша и без того несчастная экономика еще больше захиреет.
Когда курс доллара был под 80, наши предприниматели   не могли платить  ту зарплату которая устроила бы даже гастеров и те  повалили из России.
Мечтать, что, выгнав гастеров сразу вырастет зарплата на их рабочих местах и туда повалят счастливые россияне - это бред.
Все, поздно. Экономика, с нашим налогообложением, административной системой и заточенная на их труд уже построена за последние 20 лет. И мы ее заложники.
У нас всего трудоспособного населения 86 млн, включая армию, полицию и госслужащих, которые не производят ничего.  А трудовых мигрантов только официально - 10 млн. Что будет, если они уедут, дорогие изгонятели?
В общем, экономический образ мышления - это не для большинства россиян и местных комментаторов.
    20.04.2017 14:22
    0 | 0

    • russs 
      Ну уж нет, тут  DimonMMK всё правильно написал. Из-за "гастеров" и расценки на труд у нас неадекватно низкие, и безработица: пусть валят в свои кишлаки.
      20.04.2017 14:43
      0 | 0

  • pitkin 
     Мигранты сами рассказывают,что в Твери проще,чем в других регионах, получить документы и сдать тесты по русскому языку:"За бакшиш в Твери  всё можно". Хорошая у нашей Твери репутация!
    20.04.2017 14:27
    0 | 2
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