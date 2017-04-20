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За ложное сообщение о краже женщину приговорили к штрафу

20 Апреля 2017 11:30
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16 августа 2016 года 55-летняя жительница Лесного района обратилась с заявлением в полицию и сообщила о том, что 2 июля у неё в такси украли паспорт и банковскую карту. При даче показаний женщину предупредили об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос. Однако при расследовании кражи 27 октября заявительница уже сообщила участковому, что документ и банковскую карту она добровольно отдала в залог водителю такси.

Приговором Лесного районного суда, с учетом мнения государственного обвинителя, она признана виновной, и ей назначили штраф - 8000 рублей.

Приговор сторонами не обжаловался и вступил в законную силу.

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Метки: ложный донос кража кража в такси
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Комментарии (6)

  • USSR 
    Женщину присудили к штрафу???
    20.04.2017 11:50
    0 | 4

  • horton 
    Странная мадам...
    20.04.2017 11:51
    0 | 3

    • hell 
      какая мадам, такой и заголовок новости...)))
      20.04.2017 12:08
      1 | 2

      • horton 
        Заголовок исправился... это сделать легче ...)
        20.04.2017 13:32
        0 | 2

        • hell 
          Теперь и тетушка исправится, заплатив штраф...)
          20.04.2017 13:45
          0 | 2

  • russs 
    Плохая компрессия у тётки.
    20.04.2017 12:09
    0 | 1
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