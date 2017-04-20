За ложное сообщение о краже женщину приговорили к штрафу

16 августа 2016 года 55-летняя жительница Лесного района обратилась с заявлением в полицию и сообщила о том, что 2 июля у неё в такси украли паспорт и банковскую карту. При даче показаний женщину предупредили об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос. Однако при расследовании кражи 27 октября заявительница уже сообщила участковому, что документ и банковскую карту она добровольно отдала в залог водителю такси.

Приговором Лесного районного суда, с учетом мнения государственного обвинителя, она признана виновной, и ей назначили штраф - 8000 рублей.

Приговор сторонами не обжаловался и вступил в законную силу.