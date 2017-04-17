ГИБДД: реконструкция "капель" у Южного путепровода снизит вероятность пробок и ДТП

В апреле в ГИБДД по Тверской области сообщили о грядущей реконструкции съездов с Южного путепровода. Главный государственный инспектор БДД по городу Твери Алексей Спиридонов рассказал, зачем это нужно и к чему приведёт.

- Учитывая интенсивное развитие микрорайона, на участке в районе Южного путепровода могут возникать пробки. Кроме того, "капля" на съезде провоцирует ДТП. Благодаря светофорам (установлены в 2014 году - прим. ТИА) удалось разгрузить перекрёсток и снизить количество аварий, но из-за клумбы есть кривая в плане.

Напомним, в ГИБДД предложили внести изменения в схему дорожного движения вокруг Южного путепровода путём реконструкции так называемых "капель". Движение со стороны путепровода что на Волоколамский проспект, что на Октябрьский будет прямолинейным, левый поворот запретят. С одной стороны, чтобы попасть на улицу Коминтерна, водители должны будут повернуть направо, выехать на бульвар Цанова, затем на межквартальный проезд. С Коминтерна же по улице Завидова и Университетскому переулку через правый поворот можно будет заехать на путепровод. Со стороны Октябрьского проспекта для разворота и заезда на сооружение со стороны налоговой инспекции требуется построить участок дороги под Южным путепроводом.

На основании предложения ГИБДД в администрации Твери разработают проектную документацию и просчитают финансовую составляющую, после чего будет принято решение о сроках реализации проекта. Перекрытий движения в ходе работ не планируется, говорит Спиридонов: схема движения будет неизменна до окончания реконструкции.

Для создания участка дороги под путепроводом и полноценной улицы, соединяющей бульвар Цанова и улицу Коминтерна, требуются многочисленные согласования и серьёзные финансовые вложения. По словам Алексея Спиридонова, проект, предложенный госавтоинспекцией, вряд ли реализуют быстро - возможно, на это потребуется год, а то и два. Но по итогам реконструкции должно сократиться количество пробок на Волоколамском проспекте, а сотрудникам ГИБДД будет проще отследить циклы светофорных объектов.