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ГИБДД: реконструкция "капель" у Южного путепровода снизит вероятность пробок и ДТП

ГИБДД: реконструкция "капель" у Южного путепровода снизит вероятность пробок и ДТП - ТИА
17 Апреля 2017 17:13
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Фоторепортаж
Видео

В апреле в ГИБДД по Тверской области сообщили о грядущей реконструкции съездов с Южного путепровода. Главный государственный инспектор БДД по городу Твери Алексей Спиридонов рассказал, зачем это нужно и к чему приведёт.

- Учитывая интенсивное развитие микрорайона, на участке в районе Южного путепровода могут возникать пробки. Кроме того, "капля" на съезде провоцирует ДТП. Благодаря светофорам (установлены в 2014 году - прим. ТИА) удалось разгрузить перекрёсток и снизить количество аварий, но из-за клумбы есть кривая в плане. 

Напомним, в ГИБДД предложили внести изменения в схему дорожного движения вокруг Южного путепровода путём реконструкции так называемых "капель". Движение со стороны путепровода что на Волоколамский проспект, что на Октябрьский будет прямолинейным, левый поворот запретят. С одной стороны, чтобы попасть на улицу Коминтерна, водители должны будут повернуть направо, выехать на бульвар Цанова, затем на межквартальный проезд. С Коминтерна же по улице Завидова и Университетскому переулку через правый поворот можно будет заехать на путепровод. Со стороны Октябрьского проспекта для разворота и заезда на сооружение со стороны налоговой инспекции требуется построить участок дороги под Южным путепроводом.

На основании предложения ГИБДД в администрации Твери разработают проектную документацию и просчитают финансовую составляющую, после чего будет принято решение о сроках реализации проекта. Перекрытий движения в ходе работ не планируется, говорит Спиридонов: схема движения будет неизменна до окончания реконструкции.

Для создания участка дороги под путепроводом и полноценной улицы, соединяющей бульвар Цанова и улицу Коминтерна, требуются многочисленные согласования и серьёзные финансовые вложения. По словам Алексея Спиридонова, проект, предложенный госавтоинспекцией, вряд ли реализуют быстро - возможно, на это потребуется год, а то и два. Но по итогам реконструкции должно сократиться количество пробок на Волоколамском проспекте, а сотрудникам ГИБДД будет проще отследить циклы светофорных объектов.

Видео по теме

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Метки: каплевидная развязка в твери южный путепровод гибдд по тверской области
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Комментарии (21)

  • ЯэтоЯ 
    ВСЕ ЭТО ОЧЕНЬ ПРИЯТНО. Но загвоздка: а с коминтерна от вокзала на Волоколамку как???? делать съезд двухсторонним??? боюсь пешеходый тротуар не позволит или решат по Завидова на Фадеева??????? а там левый поворот на светофоре!!!!
ПРИВЕТ ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛАПС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а с южного на коминтерна через склады????? все джамшутчики длинной змейкой.  Весело будет. Последнее время светофор вполне был приемлем..
    17.04.2017 17:23
    7 | 2

    • DenBlldenn 
      Попробуй прочитать всю статью, а не только заголовок. В ней всё написано.
      17.04.2017 17:46
      0 | 6

  • Ferapont 
    Для затравки и напрягов мозолей мозга у ассенизаторов тверских пробок:
Сейчас левый разворот на Волоколамском выполняется фактически в 3 и более рядов.
В супер-плане вместо этого - правый поворот на Цанова в одну полосу.
Арифметическая задачка: сколько нужно зарезервировать метров под авто, чтобы запихать три ряда в один ?
    17.04.2017 17:32
    2 | 5

    • Uylo_Yobannen 
      Левый разворот держит светофор. Без него такого затыка не будет. Меня другой момент смущает: по логике анонсируемых изменений, Университетский пер. и отрезок ул. Завидова от Коминтерна до Универитетского получаются односторонними. Но в тексте об этом ни слова.
      17.04.2017 17:43
      0 | 6

      • DenBlldenn 
        да и на углу завидова/коминтерна светофор нужен будет + расширение в том месте.
ато щас если кто-то на завидова поворачивает - фиг протиснишься справа.
        17.04.2017 17:48
        0 | 6

        • Uylo_Yobannen 
          И запрет парковки на Завидова, так как сейчас там, по факту, реверс.
          17.04.2017 17:52
          0 | 7

      • Ferapont 
        "Левый разворот держит светофор."
А при повороте направо на Цанова много двуногих на нерегулируемом пешеходном переходе. Тоже не забываем про это !
        17.04.2017 18:33
        0 | 2

    • DenBlldenn 
      по волоколамке до фадеева и там налево на светофоре.
сам так иногда еду когда на капле сильная толкучка
      17.04.2017 17:52
      0 | 2

  • vo-vam 
    Это только предложение ГИБДД? А как они обосновывают снижение вероятности пробки? Только своими философскими рассуждениями?  А цифру  вероятности слабо озвучить?
    17.04.2017 17:48
    2 | 4

  • MX69 
    Во придумали... слов бранных не хватает, на мат переходить хочется... Во что превратят улицу Завидова? тихая квартальная улочка превратится в вечную пробку из маршруток... слов нет
    17.04.2017 18:06
    2 | 3

  • romich 
    Почему  не сделать так,  что бы можно  было нырять с моста сразу направо, дорога ж есть. Поменять направление  движения мимо Автомира и мимо  Хачсалона. Как на всех нормальных развязках. То же самое сделать со стороны Южного.  С Коминтерна легко будет попасть  на мост. И на Коминтерна с моста.
    17.04.2017 18:17
    1 | 3

    • -GIP- 
      В прошлый раз говорили, что там дуги не хватит для автобусов и большегрузов
      17.04.2017 18:43
      0 | 2

      • romich 
        Автобусам должно хватить.  А фурам нехер делать там
        17.04.2017 19:06
        1 | 2

      • abeltv 
        Это сейчас не хватает - если убрать "каплю", то не то что хватит, ещё и останется!
        17.04.2017 19:40
        0 | 1

        • kentara 
          Не хватает при выезде от Коминтерна на мост, фура конечно повернет, но во вторую полосу. С моста у автомира хватает
          17.04.2017 21:08
          0 | 3

  • NemezisSF 
    Представляю, что будет на завидова до поворота на цанова и на цанова, когда там автобусы маршруток потянуться и пара грузовиков.
    17.04.2017 18:38
    0 | 3

  • russs 
    "сзади моей спины", это - спереди, г-н Спиридонов. Интересно, вас там специально таких дубовых отбирают, или вы в процессе дозреваете?
    17.04.2017 21:18
    0 | 3

  • Vlad1111 
    новою застройку Южного надо резко ограничить, а так это бесполезно - кол-во квартир увеличили наверное в 2-3 раза за последние 10 лет, транспортные проблемы надо прогнозировать на этапе застройки
    17.04.2017 22:20
    1 | 2

    • Garykus 
      Поздно уже. Прогресс строительства  не остановить.
      17.04.2017 22:31
      0 | 2

  • MikeH 
    Теперь я знаю как предсказывать будущее Твери. Смотрим, что предлагал ЛУГ три года назад и понимаем, что нам скоро предложат ответственные лица, искренне считая это своими идеями.
    17.04.2017 22:44
    0 | 1

  • pitj 
    Без цифр по интенсивностям движения и оценке пропускной способности в это можно только либо верить либо не верить. К тому же авторство картинок/схем как-то не показано.
Весьма непонятно почему заезд на Южный мост со стороны Университетского пр. ограничен одной полосой движения. Мне кажется для минимизации остановки ТС по основному ходу в сторону Южного можно было бы запустить и заезд из 2х рядов.
Напряженней станет пересечение потоков по Коминтерна от Зеленого прямо в сирону вокзалов и левый поворот с Коминтерна от вокзалов в сторону Волоколамского.
Помимо этого у ТС, которых с Южного заворачивают направо будут перепробеги, из-за чего возможно будут перегружены ближайшие альтернативные перекрестки, например Волоколамский - Фадеева, где развернуться/повернуть налево возможно будет ближе.
Крайне редко бывал в часы пик в тех местах и не понимаю от чего пытаются избавиться ликвидацией капли. Если утром разворот забивается, то его можно чуть разгрузить без реконструкции, например, запретив разворот грузовым ТС, а отправив их по предлагаемому маршруту или увеличив время разворота регулированием светофорного объекта. 
Помимо этого, также неплохо было бы прикинуть вариант нанести на Волоколамском пр-те на примерно ближней части подъезда к Фадеевой разметку 1.11, позволяющую развернуться легковым ТС двигающимся в сторону центра, запретив  там остановку ТС (от Цанова до Фадеева с обоих сторон), например, в то время пока Волоколамский переходят пешеходы (только там остановка ОТ может помешать... ее бы до перекрестка перенести, там и карманы для остановки есть...правда тротуар чуть пошире наверное надо на 0,75 хотя бы, и/или не забывать убрать пешеходный переход, который мешает повороту с Фадеева налево в сторону Южного (между 37 и 24 домами)...  Но лучше все это прикидывать профессионалам по транспортной модели, зная интенсивности и перспективы развития.
    17.04.2017 22:51
    0 | 1
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