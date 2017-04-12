В Твери исчезнет каплевидная развязка на съезде с Южного путепровода на Волоколамский проспект

12 апреля на пресс-конференции начальник УГИБДД по Тверской области Денис Черных рассказал о предложении по реконструкции ряда тверских перекрёстков, которое автоинспекция направила в адрес администрации города. Цель изменений - оптимизация трафика и сокращение заторов. Грандиозная переделка коснётся каплевидной развязки на выезде на Волоколамский проспект с Южного путепровода. "Проект находится на стадии проработки, думаю что нас поддержат", - заявил Денис Черных.

- "Каплю" мы планируем убрать, оставив прямой проезд на Волоколамский проспект, остальные отсечки будем делать светофорными объектами. Предстоит также убрать левый поворот, сохранив правый поворот на бульвар Цанова с выездом за пожарной частью на улицу Коминтерна. Необходимые заключения готовы, радиусы позволяют обеспечить движение, но требуются вложения. Со стороны Октябрьского проспекта нужно восстановить дорогу под путепроводом, также убрать левый поворот и развести транспортные потоки, что полностью исключит заторовые ситуации.

Напомним, в последний раз в движение транспорта на этой точке ГИБДД вмешивалась в декабре 2014 года. Тогда на съезде с путепровода на Волоколамский проспект появились светофоры. План по установке новых светофорных объектов в ГИБДД пока не принят.