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В Твери исчезнет каплевидная развязка на съезде с Южного путепровода на Волоколамский проспект

В Твери исчезнет каплевидная развязка на съезде с Южного путепровода на Волоколамский проспект - ТИА
12 Апреля 2017 16:27
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12 апреля на пресс-конференции начальник УГИБДД по Тверской области Денис Черных рассказал о предложении по реконструкции ряда тверских перекрёстков, которое автоинспекция направила в адрес администрации города. Цель изменений - оптимизация трафика и сокращение заторов. Грандиозная переделка коснётся каплевидной развязки на выезде на Волоколамский проспект с Южного путепровода. "Проект находится на стадии проработки, думаю что нас поддержат", - заявил Денис Черных.

- "Каплю" мы планируем убрать, оставив прямой проезд на Волоколамский проспект, остальные отсечки будем делать светофорными объектами. Предстоит также убрать левый поворот, сохранив правый поворот на бульвар Цанова с выездом за пожарной частью на улицу Коминтерна. Необходимые заключения готовы, радиусы позволяют обеспечить движение, но требуются вложения. Со стороны Октябрьского проспекта нужно восстановить дорогу под путепроводом, также убрать левый поворот и развести транспортные потоки, что полностью исключит заторовые ситуации.

Напомним, в последний раз в движение транспорта на этой точке ГИБДД вмешивалась в декабре 2014 года. Тогда на съезде с путепровода на Волоколамский проспект появились светофоры. План по установке новых светофорных объектов в ГИБДД пока не принят. 

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Метки: южный путепровод каплевидная развязка в твери гибдд по тверской области
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Комментарии (10)

  • TVERSKOY_SK 
     Если рекламный щит и  клумбу выкинуть, то будет нормальный сквозной проезд.
    12.04.2017 17:06
    0 | 2

  • Судья 
    правильно,Южный строится, нагрузка растёт !
    12.04.2017 17:06
    0 | 2

    • bae99 
      Да вообще надо застроить все поле за Глобусом и Тандемом до окружной....
      12.04.2017 17:28
      0 | 3

      • Житель подземелья 
        застроят. и будет вам дополнительно к проблемам с мостами через Волгу "щастье" с мостами через Октябрьскую ж.д., которые и сейчас с нагрузкой справляются уже так себе
        12.04.2017 18:00
        0 | 2

    • Michasik 
      От этого мост не разгрузится... Мост ведь через ж/д не расширится от убирания "капли" перед мостом. А аварийность может увеличиться, т.к. будут ехать быстрее раз дорого прямая
      12.04.2017 18:08
      0 | 0

      • -GIP- 
        Еще как разгрузится, после того как бараны на джамшутках перестанут внаглую вклиниваться наперерез потоку от Автомира, создавая аварийные ситуации, и оттормаживая одним бараном поток машин в 40 с моста
        12.04.2017 18:23
        0 | 1

  • NPC 
    То чувство, что в ГИБДД провели интернет)))
http://tverwiki.ru/rubric/projects/58.html - тут кому интересно графически предложение ЛУГа от 2014 года. Но тогда все решительно писали, что нет смысла, непродуманное предложение и нет денег. 

А тут вообще 2012 год https://tvernews.ru/blog/2430/126576/
    12.04.2017 17:20
    1 | 6

    • -GIP- 
      Так они собираются левый поворот убрать, а на Коминтерна выезд за пожаркой сделать
      12.04.2017 18:29
      0 | 0

  • sad 
    одобрям!
    12.04.2017 17:43
    0 | 3

  • arcadi007 
    Долго разумные предложения находят умные головы.
    12.04.2017 18:02
    0 | 2
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