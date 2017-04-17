В Удомельском районе сгорел 24-летний парень

Еще одна трагедия произошла в Тверской области. 17 апреля в деревне Тараки Удомельского района в частном доме произошло возгорание. Во время тушения было обнаружено тело 24-летнего мужчины. Установлено, что мужчина в момент пожара находился в доме один, а незадолго до происшествия соседи видели его в состоянии алкогольного опьянения, сообщает СУ СКР по Тверской области.

По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении.

За 17 апреля – это второй пожар, унесший человеческую жизнь. В Калининском районе в жилом доме сгорели три человека.