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В Удомельском районе сгорел 24-летний парень

В Удомельском районе сгорел 24-летний парень - ТИА
17 Апреля 2017 15:58
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Еще одна трагедия произошла в Тверской области. 17 апреля в деревне Тараки Удомельского района в частном доме произошло возгорание. Во время тушения было обнаружено тело 24-летнего мужчины. Установлено, что мужчина в момент пожара находился в доме один, а незадолго до происшествия соседи видели его в состоянии алкогольного опьянения, сообщает СУ СКР по Тверской области.

По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении.

За 17 апреля – это второй пожар, унесший человеческую жизнь. В Калининском районе в жилом доме сгорели три человека.

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Метки: на пожаре погиб парень сгорели люди пожар страшный пожар
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Комментарии (3)

  • pessimist 
    Уже стало жуткой традицией - каждые выходные в Тверской области пожары с трупами. Если верить одному персонажу, объясняющим рост смертности от ДТП отличным качеством региональных дорог, то чем можно обосновать смертность на пожарах? И почему бы некоему Петросяну не выступить в региональных СМИ с обращение к гражданам по этому поводу? Профилактика же входит в круг задач возглавляемого им ведомства.
    17.04.2017 16:14
    0 | 1

  • lisikmobil 
    а у нас,что раньше народ не пил и не курил,что не день то пожар с двухсотым-прямо бесовщина какая то
    17.04.2017 16:15
    0 | 4

    • hell 
      Год огненного петуха дает о себе знать...
      17.04.2017 16:28
      0 | 1
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