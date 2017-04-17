Под Тверью в жилом доме сгорели три человека

Трагедия произошла в ночь с 16 на 17 апреля в населенном пункте Петровское Калининского района. Как рассказали ТИА в УМЧС по Тверской области, сообщение о возгорание поступило от очевидца в 00.02. На место выехали несколько пожарных расчетов. К моменту их прибытия наблюдалось открытое горение.
Огонь уничтожил двухквартирный бревенчатый дом. До возгорания в нем находились пять человек, трое из них погибли. Личность одного погибшего установлена, это молодой человек 1996 г.р., двое других не опознаны - предположительно, женщины.
Причина пожара устанавливается.
Комментарии (1)
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lisikmobil
17.04.2017 10:57
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