Под Тверью в жилом доме сгорели три человека

Трагедия произошла в ночь с 16 на 17 апреля в населенном пункте Петровское Калининского района. Как рассказали ТИА в УМЧС по Тверской области, сообщение о возгорание поступило от очевидца в 00.02. На место выехали несколько пожарных расчетов. К моменту их прибытия наблюдалось открытое горение.

Огонь уничтожил двухквартирный бревенчатый дом. До возгорания в нем находились пять человек, трое из них погибли. Личность одного погибшего установлена, это молодой человек 1996 г.р., двое других не опознаны - предположительно, женщины.

Причина пожара устанавливается.