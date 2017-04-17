«Плюшки имени Ярослава Гашека» вышли в полуфинал Высшей лиги КВН

Команда КВН «Плюшки имени Ярослава Гашека» (Тверской государственный университет) вышла в полуфинал Высшей лиги КВН. По итогам четырех конкурсов – приветствие, биатлон, СТЭМ и музыкальный номер – «Плюшки имени Ярослава Гашека» стали лидерами 1/4 финала с результатом в 14 очков. Тверские квнщики обыграли сборные московского государственного цирка, Забайкальского края, Грузии, Центросоюза России.

«Плюшки имени Ярослава Гашека» - обладатели специального приза губернатора Тверской области. Команде предоставили грант на участие в фестивале «КиВиН-2017» в Сочи, где ребята и выиграли путевку в Высшую лигу.