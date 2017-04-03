Тверские веселые и находчивые «Плюшки» отмечали выход в Высшую лигу купанием в январском Черном море

14 апреля в Москве пройдет 1/4 финала Высшей лиги КВН. Первая тверская команда «Плюшки имени Ярослава Гашека», которая не только пробилась в Высшую лигу, но и успешно преодолела 1/8 финала, - сейчас проводит мозговые штурмы, придумывает шутки, пишет сценарий для новой игры и делится с ТИА секретами своей веселой жизни. О жизни команды нам рассказали «Плюшки» Иван Васенев и Настя Сергеева.

Немного истории и фактов о «Плюшках»

На фото: слева направо Богдан, Настя, Илья, Андрей, Иван, Вячеслав

В «Плюшках» всего 6 участников:

Иван Васенёв – автор и актер, выпускник ФУС ТвГУ, работает контент-менеджером, холост

Андрей Бабич – автор и актер, капитан команды, окончил Политех (ТГТУ), преподает в Суворовском училище, холост

Богдан Лисевский – автор и актер, freelancer, окончил психологический факультет ТвГУ, холост

Илья Беляков - автор и актер, выпускник ТГСАХ, место работы - отвечает за КВН в сельхозакадемии, женат

Вячеслав Жданов - автор и актер, окончил психологический факультет ТвГУ, собирается уехать работать в Москву, женат

Анастасия Сергеева - актриса и повар, работает в профкоме ТвГУ, учится на биологическом факультете, не замужем

Началось все в 2012 году: на психологическом факультете ТвГУ собралась группа веселых и находчивых студентов, которые захотели принять участие в играх студенческой лиги КВН «Кубок Ректора». От старой команды сегодня остались капитан Андрей, Слава и Богдан.

- Понимаете, КВН денег не приносит, а даже наоборот. Студенты стали выпускниками, у участников появилась семья, работа. Не каждый готов все свое свободное время и свои деньги тратить на КВН, - говорит Иван. - Так поменялся состав, но мы по-прежнему на играх представляем Тверской государственный университет.

Тогда-то, в 2012 году, родилось и название команды.

- Произошло это где-то в маршрутке, здесь случайно встретились плюшки и чешский юморист Ярослав Гашек. Нужен был веселый и необычный набор слов. Кто-то приметил, что команды со вкусными съедобными названиями чаще выигрывают. Так что байки про наркотическую подоплеку заголовка – только байки, никто не думал, что название могут так интерпретировать.

Говоря о тратах на КВН, Иван рассказал, что весело играть – это дело затратное.

- Конечно, нам помогает университет, есть незначительная помощь от региональной власти. Но львиная доля расходов ложится на наш собственный карман. Причем, за участие в Высшей Лиге никаких взносов нет. Расходы – это проживание, декорации, реквизит, проезд.

В этом перечне расходов должно быть питание, но тяжесть этой ноши взяла на себя Настя, не зря ведь она ещё и повар.

- Мальчики проводят мозговые штурмы, а я готовлю – варю щи-борщи, - говорит Настя, а Иван дополняет:

- Правда, чаще мы питаемся на выездах бутербродами, но иногда Настя нам готовит.

О шуточных мозговых штурмах, байках про КВН и пути к мечте

14 апреля в Москве, в Центральном Академическом театре российской армии пройдет 1/4 финала. А потому квнщики сейчас усиленно готовятся к новой игре. Четвертьфинал будет посвящен кино, а потому веселиться нужно именно на эту тему.

- Все шутки пишем мы сами, за помощью к посторонним авторам не обращаемся. У нас специфический юмор, это наш стиль, человеку с улицы, даже если он опытный профессионал, будет непросто настроиться на нашу волну. К тому же, пока справляемся сами.

Иван рассказал, что практически каждый день команда собирается, чтобы обсудить грядущее выступление и пополнить шуточные запасы.

- Садимся, в течение определенного времени пишем на листочке свои идеи, а потом вместе обсуждаем. Бывает, что-то рождается случайно, записываем, потом вместе решаем, что делать. Встречаемся чаще в кафе, иногда у кого-нибудь дома. Репетируем тоже где-придется, иногда зал выделяет ТвГУ.

Иван рассказал, что шутить можно на любую тему, никаких запретов ни КВН, ни Первый канал не ставит. Это не правда, что про Путина шутить запрещают. Есть моральные аспекты - над чем можно смеяться, а над чем нет. В КВН играют адекватные люди – никто не хочет, чтобы шутки были обидными, они должны быть смешными.

Но...Первый канал режет выступления и выпускает купированную версию.

- Во-первых, есть понятие эфирного времени, полные выступления в него не влезут. А потому редакторы, которые много лет работают с командами КВН, вырезают несмешные шутки. Конечно, на наш взгляд, иногда при кройке улетают в утиль интересные моменты, но тут мы уже ничего не можем сделать.

Есть еще одна байка про КВН, будто до сих пор Тверь не попадала в Высшую Лигу потому, что Александр Масляков когда-то «сидел» в одной из колоний Тверской области и теперь «имеет зуб» на наш край.

- Это миф. Я сам с Масляковым на эту тему не говорил, но знаю, что такой вопрос ему задавали, и он опроверг этот слух. Если честно, то в Твери просто до сих пор не было команды КВН, которая бы так упорно шла к цели.

Иван рассказал, как долго они шли к мечте.

- Сначала был Кубок Ректора, затем Лига Верхневолжья, затем мы играли в Санкт-Петербурге в Лиге Балтике, далее был международный январский фестиваль в Сочи, по результатам которого мы попали в Центральную Лигу Москвы и Подмосковья, далее мы неудачно сыграли в Премьер-Лиге Первого канала, потом мы играли в Первой лиге в Тольятти, потом снова был фестиваль в Сочи, где мы попали в Высшую лигу.

Удивительно, но услышав, что мечта сбылась, тверские квнщики не прыгали, не кричали и не сходили с ума от радости. Иван уточняет, ведь это был логичный результат проделанной работы. Настя поясняет: мы просто стояли в оцепенении, со стеклянными глазами и не верили своим ушам.

Команда пообещала себе, что если выйдет в Высшую лигу, то, несмотря на январь, пойдет купаться в море.

- И мы ночью пошли купаться. Было очень холодно, домой возвращались с соплями, но это было уже не важно, говорит Настя.

Помимо соплей, успели ли заразиться звездной болезнью?

"Нет, нас никто в Твери не узнает и не знает", - сначала заявляет Иван. Но Настя как всегда раскрывает все тайны.

- Пишут-пишут, и меня просят познакомить с мальчиками, жалуются девчонки, если кто-то из «Плюшек» их в друзья не добавляет. А ко мне тут в подъезде соседки как высыпали, мол, звезда-звезда и давай со мной фотографироваться.

- Да, ладно, Настя, не сдерживается серьезный Иван и выходит за рамки привычного конструктивного диалога. - Мы ее тоже скоро сосватаем, знаете, сколько нам пишет парней с просьбами помочь познакомиться с Настей.

Поклонниц и поклонников у тверских квнщиков немало, но у каждого члена команды только официальный статус «свободен», а в жизни есть ревнивые и понимающие вторые половинки.

Настя - единственная девушка в команде. На вопрос, не зажимает ли ее патриархальный строй, завидуют ли ей подруги, Настя рассказала, что ребята стали ее семьей:

- Мне очень все нравится, - говорит улыбчивая Настя. - С мальчиками весело, и я люблю КВН. А подруги, наверно, завидуют.

Звездной болезнью, по утверждениям Ивана и Насти, никто пока не заразился, но игра в КВН оставила отпечаток на взаимоотношениях с окружающими.

- Люди думают, что если мы пришли в компанию, то сейчас сразу будем весело шутить, а все будут смеяться. Но мы такие же люди, как и все, со своими проблемами, и мы вовсе не сыплем шутками между слов, чтобы ни дай Бог не разрушить образ веселого квнщика, - серьезно говорит Иван.

Попасть на игру КВН, если повезет, может каждый. Командам продают 60 билетов для группы поддержки, эти билеты квнщики по 1000 рублей продают желающим поехать и поболеть за любимый клуб.

- Мы делаем анонс в группе «ВК» о том, что можно купить билет на игру, первые 50 записавшихся получают такую возможность. Билеты на КВН в кассе стоят от 2500 до 10 000 рублей, но и их не так-то просто купить, желающих посмотреть выступление Высшей Лиги больше, чем мест в зале

26 марта выступление "Плюшек" в 1/8 финала показал Первый канал.