Чего так боялись жители посёлка Лоцманенко, всё же случилось: пожар в брошенном бараке

10 апреля на сайте ТИА была опубликована народная новость "Жители посёлка Лоцманенко боятся пожара из-за брошенного барака", в которой читатели сообщили что рядом с домами №№ 18,19 находится деревянное аварийное здание, где собираются подростки, разжигают там костры и курят. Жильцы соседних домов боялись, что если барак вспыхнет, то огонь перекинется на другие, рядом стоящие деревянные дома. Поэтому они обращались в администрацию города с просьбой снести опасное здание.

На запрос пришёл ответ, в котором администрация подтверждает факт наличия аварийного барака (Лоцманенко, д.1А). Сейчас готовится проект решения в Тверскую Думу о списании с бухгалтерского учета этого бывшего многоквартирного дома. Далее, после списания здания с баланса, земельный участок выставят на торги, и уже арендатор обязан будет снести постройку.

Пока суть да дело, пресловутый барак...сгорел в ночь на 17 апреля. Пожар начался вечером в воскресенье, тушили его до 2 часов ночи. К счастью, обошлось без жертв и других возгораний. Теперь жителям посёлка предстоит до появления нового хозяина земли любоваться обгоревшими останками барака.