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Чего так боялись жители посёлка Лоцманенко, всё же случилось: пожар в брошенном бараке

17 Апреля 2017 14:25
Автор:

Фоторепортаж

10 апреля на сайте ТИА была опубликована народная новость "Жители посёлка Лоцманенко боятся пожара из-за брошенного барака", в которой читатели сообщили что рядом с домами №№ 18,19 находится деревянное аварийное здание, где собираются подростки, разжигают там костры и курят. Жильцы соседних домов боялись, что если барак вспыхнет, то огонь перекинется на другие, рядом стоящие деревянные дома. Поэтому они обращались в администрацию города с просьбой снести опасное здание.

На запрос пришёл ответ, в котором администрация подтверждает факт наличия аварийного барака (Лоцманенко, д.1А). Сейчас готовится проект решения в Тверскую Думу о списании с бухгалтерского учета этого бывшего многоквартирного дома. Далее, после списания здания с баланса, земельный участок выставят на торги, и уже арендатор обязан будет снести постройку.

Пока суть да дело, пресловутый барак...сгорел в ночь на 17 апреля. Пожар начался вечером в воскресенье, тушили его до 2 часов ночи. К счастью, обошлось без жертв и других возгораний. Теперь жителям посёлка предстоит до появления нового хозяина земли любоваться обгоревшими останками барака. 

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Метки: лоцманенко барак пожар заброшенный дом
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Комментарии (6)

  • Добрая Мышь 
    небось жители сами и сожгли, воспользовались советом
    17.04.2017 14:39
    0 | 9

    • BARBAdos 
      местным нафига его сжигать? Риск большой, что и свои дома погорят. Скорее всего дело рук заинтересованного лица в покупке земельного участка. 

Кстати в свое время жители бараков в первомайке и района серебряковской пристани получили неплохие квартиры, как погорельцы, в результате подобных пожаров...
      17.04.2017 14:56
      0 | 0

      • Добрая Мышь 
        а местные рядом с ведрами стояли, вы новость то ту почитайте, там именно такой совет и дали
        17.04.2017 15:11
        0 | 2

  • horton 
    Да... а самое-то главное - Причина Пожара - где?
    17.04.2017 14:41
    0 | 4

    • hell 
      Неосторожное обращение с огнем напишут( тех же курящих подростков, которые там якобы собирались), нафик кому нужно поджог расследовать...
      17.04.2017 14:47
      0 | 4

    • russs 
      Причина пожара: администраторы города Твери!
      Прикрепленные видео:
      5 причин пожара
      17.04.2017 14:56
      0 | 1
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