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Liza отправится на концерт "Хора Турецкого"

17 Апреля 2017 14:14
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Лучшим народным корреспондентом с 10 по 16 апреля стала читательница ТИА Liza, автор новости "По Твери прошёл масштабный шухер". На этой неделе в центре внимания народных корреспондентов вновь оказались маршрутные такси. Liza оказалась среди пассажиров, когда автоинспекция, полицейские и спецслужбы решили массово проверить маршрутки.

Новость набрала 38 "плюсов", всего четыре "минуса" и обсуждение из 36 комментариев.

Поздравляем Liza и приглашаем её в редакицю ТИА по адресу: Озёрная, 11А, чтобы вручить приз - пригласительный билет на два лица на концерт "Хора Турецкого" в Тверском государственном цирке, который состоится 27 апреля в 18:00.

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Метки: проверка маршрутных такси лучшая народная новость недели
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Комментарии (2)

  • BARBAdos 
    Текст про шухер действительно неплох был, написано интересно как по форме, так и по содержанию... Надеюсь что на турецком хоре без шухера обойдется.
    17.04.2017 14:31
    1 | 3

    • Uylo_Yobannen 
      Катим в дилижансе.
Шухер! Впереди кожанки!
Вот непруха! Это ж надо!
А какой чудесный вечер был!..
В петлице ландышей букетик,
У Беллы дамский пистолетик,
Который я на Пасху
Белле подарил.

Господа и дамы!
Вы ходите прямо.
Я пошел налево,
Guten Abend, meine Liben,
Белла, киса, не скучай!
Сэмен, ходите рядом сбоку,
Без Вас мне жутко одиноко.
Холера ясна,
Сема, прыгайте в трамвай.
      17.04.2017 15:44
      0 | 1
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