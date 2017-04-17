Liza отправится на концерт "Хора Турецкого"

Лучшим народным корреспондентом с 10 по 16 апреля стала читательница ТИА Liza, автор новости "По Твери прошёл масштабный шухер". На этой неделе в центре внимания народных корреспондентов вновь оказались маршрутные такси. Liza оказалась среди пассажиров, когда автоинспекция, полицейские и спецслужбы решили массово проверить маршрутки.

Новость набрала 38 "плюсов", всего четыре "минуса" и обсуждение из 36 комментариев.

Поздравляем Liza и приглашаем её в редакицю ТИА по адресу: Озёрная, 11А, чтобы вручить приз - пригласительный билет на два лица на концерт "Хора Турецкого" в Тверском государственном цирке, который состоится 27 апреля в 18:00.