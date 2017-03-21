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В Тверской области осквернили 66 могил, местные считают, что это могли сделать сатанисты

В Тверской области осквернили 66 могил, местные считают, что это могли сделать сатанисты - ТИА
21 Марта 2017 19:03
Автор: TIA

Фоторепортаж
Видео

Погром на кладбище в Конакове стал темой номер один в городе. Местные даже предполагают, что это дело рук сатанистов, так как по их подсчетам осквернили 66 могил. Именно столько могил осквернили. О том, что некто совершил на местное кладбище набег, стало известно сегодня утром.

О том, что на местное кладбище кто-то совершил набег,  в правоохранительные органы сегодня утром сообщили конаковцы.

По конаковскому кладбищу словно промчался смерч - иначе не скажешь. Десятки могильных памятников либо завалены, либо вырваны с корнем. Некоторые плиты разбиты на куски. Повалены кресты, погнуты оградки, разбросаны вазоны с искусственными цветами.

Происшествие взбудоражило общественность. Узнав о ЧП, люди на кладбище поехали, чтобы посмотреть, в каком состоянии находятся могилы их родных и близких.

Дмитрий и Евгений приехали сюда, как только узнали о случившемся. Парни возмущены.

- Это или бизнес, или вандализм, одно из двух. Просто есть такие люди, которые все ломают.

Марина тоже приехала на кладбище посмотреть, в каком состоянии находятся могилы близких.

- Мы пришли посмотреть, все ли нормально. Это преступление! Вот одну могилу посмотрели, сейчас еще одну. Я думаю, это не дети сделали, это взрослые, по крайней мере, руководили взрослые.

Что это был не один человек, ясно. Ведь сколько нужно сил, чтобы осквернить 66 могил. Местные также думают, что это могут быть сатанисты. Люди считают, что число «66» - непростое, даже магическое.

Видео по теме

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Метки: вандализм на кладбище погром на кладбище сатанисты разбили памятники в тверской области
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Комментарии (8)

  • Бертран 
    Никогда такого не было в нашем регионе и вот, на тебе. Про сатанистов у нас никогда не слышали, да и откуда им взяться? Тихая, спокойная область..
Такое массовое безобразие- придется разбираться.
    21.03.2017 19:25
    1 | 3

    • vepr76 
      Да, ладно, Сержант. И в 90-е они были, но это не те. Те сторчались давно и сдохли.
      21.03.2017 20:27
      0 | 2

  • Net. 
    Неужели у этих выродков нет похороненных родственников?! Это как же в башке должно быть наср-но, что бы додуматься до такого! Однозначно психически больные полюбому, даже если на учёте не состоят. Однозначно найти,  отловить, как бешеных собак, наказать рублём за моральный  и материальный ущерб по полной!!!  На учёт в психушку пожизненно со всеми вытекающими! Уроды! Я бы вообще от такого "биологического мусора" избавлялась- от дураков один вред по жизни.
    21.03.2017 20:07
    0 | 3

  • tourist 
    В день рождения Гитлера это часто бывает.
    21.03.2017 20:16
    0 | 4

  • arcadi007 
    А может просто работники по изготовлению памятников работу ищут.
Интересную особенность усмотрел. Внутренности у плит  глиной забиты. А цену берут поди за монолит. Да и крепление на дохлый уголок уж совсем бессовестным смотрится.
    21.03.2017 20:33
    0 | 5

  • 100 % 
    Я, моим родителям ставила памятники из последних финансовых сил и кредитных возможностей.. И если бы это разрушили "молодые-перспективные-,", я, морально и духовно бы их не проклинала. Целовала бы в лоб. Как  убиенного. Прости. Не мной.
    21.03.2017 20:36
    1 | 2

  • uabumoderoff 
    Сатанисты обычно кресты ломают и надписи оставляют.Их число 666,а не 66.Наверняка замешаны работники ритуальных услуг.
    21.03.2017 20:56
    0 | 3

  • Danny (https://www.facebook.com/DannyFrost69) 
    Это бизнес, сатанисты не такие отмороженные.
    21.03.2017 21:01
    0 | 1
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