В Тверской области осквернили 66 могил, местные считают, что это могли сделать сатанисты

Погром на кладбище в Конакове стал темой номер один в городе. Местные даже предполагают, что это дело рук сатанистов, так как по их подсчетам осквернили 66 могил. Именно столько могил осквернили. О том, что некто совершил на местное кладбище набег, стало известно сегодня утром.

Погром на кладбище в Конакове стал темой номер один в городе. Местные даже предполагают, что это дело рук сатанистов, так как по их подсчетам осквернили 66 могил. Именно столько могил осквернили. О том, что некто совершил на местное кладбище набег, стало известно сегодня утром.

О том, что на местное кладбище кто-то совершил набег, в правоохранительные органы сегодня утром сообщили конаковцы.

По конаковскому кладбищу словно промчался смерч - иначе не скажешь. Десятки могильных памятников либо завалены, либо вырваны с корнем. Некоторые плиты разбиты на куски. Повалены кресты, погнуты оградки, разбросаны вазоны с искусственными цветами.

Происшествие взбудоражило общественность. Узнав о ЧП, люди на кладбище поехали, чтобы посмотреть, в каком состоянии находятся могилы их родных и близких.

Дмитрий и Евгений приехали сюда, как только узнали о случившемся. Парни возмущены.

- Это или бизнес, или вандализм, одно из двух. Просто есть такие люди, которые все ломают.

Марина тоже приехала на кладбище посмотреть, в каком состоянии находятся могилы близких.

- Мы пришли посмотреть, все ли нормально. Это преступление! Вот одну могилу посмотрели, сейчас еще одну. Я думаю, это не дети сделали, это взрослые, по крайней мере, руководили взрослые.

Что это был не один человек, ясно. Ведь сколько нужно сил, чтобы осквернить 66 могил. Местные также думают, что это могут быть сатанисты. Люди считают, что число «66» - непростое, даже магическое.