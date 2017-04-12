Все трамваи "City Star" сломались и уже более 45 дней не выходят на линию

Сейчас все 8 вагонов «City Star» находятся в простое из-за неисправностей оборудования, в первую очередь суппортов ИМТ-6 (часть тормозной системы). Как собщили ТИА в МУП «ПАТП-1», поставщик вагонов – ПК «Транспортные системы» – не выполняет ремонтные работы согласно гарантийным обязательствам. В результате простой вагонов составляет от 45 до 162 дней.

При этом сбоев в расписании трамваев не допускается за счет выпуска на линию отремонтированных вагонов Татра ТЗ и трамваев КТМ, которые были подарены Твери Москвой.

Напомним, что один трамвай обошелся бюджету в 30 миллионов рублей. 27 июня 2015 года в первый рейс по маршруту №5 в Твери вышли новые низкопольные трамваи марки "City Star". В городе был праздник: люди улыбались и даже махали трамваю руками

В начале сентября 2016 ТИА писало о том, что в Твери все восемь новых трамваев "City Star" перестали ездить по маршруту. Уже тогда неофициально называлась причина - проблема с редукторами. Однако ООО "ПК Транспортные системы" - один из изготовителей вагонов - в октябре прошлого года сообщали, что поломок нет, а просто трамваи проходят диагностику. Теперь выяснилось, что производители кривили душой.

Кстати, в Ростове планировали закупить Сити Стары и даже проводили обкатку одного из трамваев. Однако он тоже сломался, и теперь тверские вагоны ростовчане покупать не спешат.