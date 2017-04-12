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Все трамваи "City Star" сломались и уже более 45 дней не выходят на линию

Все трамваи "City Star" сломались и уже более 45 дней не выходят на линию - ТИА
12 Апреля 2017 17:00
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Сейчас все 8 вагонов «City Star» находятся в простое из-за неисправностей оборудования, в первую очередь суппортов ИМТ-6 (часть тормозной системы).  Как собщили ТИА в МУП «ПАТП-1»,  поставщик вагонов – ПК «Транспортные системы» – не выполняет ремонтные работы согласно гарантийным обязательствам. В результате простой вагонов составляет от 45 до 162 дней.

При этом сбоев в расписании трамваев не допускается за счет выпуска на линию отремонтированных вагонов Татра ТЗ и трамваев КТМ, которые были подарены Твери Москвой.

Напомним, что один трамвай обошелся бюджету в 30 миллионов рублей. 27 июня 2015 года в первый рейс по маршруту №5 в Твери вышли новые низкопольные трамваи марки "City Star". В городе был праздник: люди улыбались и даже махали трамваю руками

 

В начале сентября 2016 ТИА писало о том, что в Твери все восемь новых трамваев "City Star" перестали ездить по маршруту. Уже тогда неофициально называлась причина - проблема с редукторами. Однако ООО "ПК Транспортные системы" - один из изготовителей вагонов - в октябре прошлого года сообщали, что поломок нет, а просто трамваи проходят диагностику.  Теперь выяснилось, что производители кривили душой.

Кстати, в Ростове планировали закупить Сити Стары и даже проводили обкатку одного из трамваев. Однако он тоже сломался, и теперь тверские вагоны ростовчане покупать не спешат.

 

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Метки: "city star" тверь в Твери сломались тармваи
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Комментарии (11)

  • Житель подземелья 
    К - качество!
    12.04.2017 17:05
    0 | 8

    • russs 
      О - обо№;%лись!
      12.04.2017 17:07
      0 | 8

    • awk555 
      А я даже прокатиться не успел.....
      12.04.2017 17:51
      0 | 4

    • Virtue_to_Vice 
      Нормальное российское качество, Протоны передают привет.
      12.04.2017 18:01
      0 | 2

  • Судья 
    что-то пошло не так))))))))))))
    12.04.2017 17:07
    0 | 3

  • protivvsex 
    Ужас. Тимофеев отвечай.
    12.04.2017 17:16
    0 | 5

  • bae99 
    Про доработку напильником еще не говорили?
    12.04.2017 17:21
    0 | 6

  • zxcvbnm 
    Трамваи закупили за счет бюджета, поставщик полгода не выполняет гарантийные обязательства, трамваи стоят - все по.... . В порядке вещей.
    12.04.2017 17:31
    0 | 8

  • Uylo_Yobannen 
    Стандартная ситуация, когда бюджетные закупки совершаются исключительно ради самого факта закупки.
    12.04.2017 17:54
    0 | 1

    • Житель подземелья 
      а кусочек в карман отщипнуть? так что чья-то выгода быть должна, вот только не горожан по ходу....
      12.04.2017 17:58
      0 | 1

      • Uylo_Yobannen 
        Словосочетание "бюджетная закупка" априори предполагает "кусочек в карман".
        12.04.2017 18:10
        0 | 1
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