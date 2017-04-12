Стала известна вторая десятка артистов рок-фестиваля «Нашествие-2017»

3 апреля организаторы фестиваля объявили первую десятку артистов. Сегодня стало известно о составе второй:
АЛИСА
КНЯZZ (при участии БАЛУ)
МЕЛЬНИЦА
НАЙК БОРЗОВ
ПИЛОТ
СЕРЬГА
СУРГАНОВА И ОРКЕСТР
ЧИЖ & CO
TEQUILAJAZZZ
25/17
В 2017 году гостей фестиваля ждёт несколько важных камбэков. Константин Кинчев и группа АЛИСА триумфально возвращаются после вынужденного перерыва, из Сан-Франциско прилетит участник «золотого» состава «Короля и шута» Александр Балунов, чтобы присоединиться к выступлению КНЯZZ, а из Санкт-Петербурга приедет группа TEQUILAJAZZZ, не выступавшая на фестивале с 2008-го года.
Рок-фестиваль "Нашествие-2017" пройдёт 7, 8 и 9 июля в Большом Завидово Тверской области.
Комментарии (6)
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tourist
12.04.2017 16:06
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