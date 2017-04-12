tvernews.ru
12 апреля Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Стала известна вторая десятка артистов рок-фестиваля «Нашествие-2017»

12 Апреля 2017 14:48
Автор:

3 апреля организаторы фестиваля объявили первую десятку  артистов. Сегодня стало известно о составе второй:

АЛИСА

КНЯZZ (при участии БАЛУ)

МЕЛЬНИЦА

НАЙК БОРЗОВ

ПИЛОТ

СЕРЬГА

СУРГАНОВА И ОРКЕСТР

ЧИЖ & CO

TEQUILAJAZZZ

25/17

В 2017 году гостей фестиваля ждёт несколько важных камбэков. Константин Кинчев и группа АЛИСА триумфально возвращаются после вынужденного перерыва, из Сан-Франциско прилетит участник «золотого» состава «Короля и шута» Александр Балунов, чтобы присоединиться к выступлению КНЯZZ, а из Санкт-Петербурга приедет группа TEQUILAJAZZZ, не выступавшая на фестивале с 2008-го года.

Рок-фестиваль "Нашествие-2017" пройдёт 7, 8 и 9 июля в Большом Завидово Тверской области.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: рок-фестиваль рок фестиваль нашествие нашествие большое завидово "нашествие"
Смотрите также:
Комментарии (6)

  • romich 
    С придыханием ждем третью десятку певунов.
    12.04.2017 15:00
    0 | 3

  • BARBAdos 
    чет мне кажется, что из года в год выступают одни и те же персонажи. Наш рок и альтернативная музыка просто деградировали, молодых имен нет, новых интересных песен нет. У меня и в авто уж наше радио не настроено, как то послушал месяца 3 назад - неинтересно. Хотя мож я не в курсах просто...
    12.04.2017 15:37
    0 | 2

    • Virtue_to_Vice 
      На западе все точно так же - рок и альтернатива сейчас не в тренде.
      12.04.2017 16:03
      0 | 1

      • BARBAdos 
        вот уж не надо... Там хоть имена возникают новые, и старики что то новое выпускают - иначе на крутой фест вряд ли пригласят, хотя конечно и классику исполняют. К примеру Роллинги в 2016 новый альбом выпустили, а Чак Бэрри хотел выпустить новый альбом в 90 лет. Это у нас только можно на 3-х песнях вполне прилично жить - попса на ТВ, чёсе и корпоративах бабло снимает, а рокеры на концертах и фестах, а на западе если ты что то новое не выпускаешь, то значит ты не в форме - а платить большое бабло за то, что ты 20 лет назад выпустил, никто не будет.
        12.04.2017 16:22
        0 | 0

    • Житель подземелья 
      это не новых групп и вещей не хватает, это в обычный эфир мало что попадает. в качестве эксперимента могу рекомендовать "Свое радио", через интернет, новых имен выше крыши, практически всех направлений. А "Наше радио" давно уже превратилось в некий вариант "Радио ретро"  только направление музыки другое. Кстати, основатель упомянутого выше в свое время был программным директором "Нашего", пытался внести свежую струю, возможно чересчур активно, за что получил по ушам, был выгнан и обиделся.
      12.04.2017 16:52
      0 | 0

  • tourist 
    Да... ,это не Deep Purple или Pink Floyd.
    12.04.2017 16:06
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Живее всех живых

2017-04-08 09:55
141

Конец никам!?

2017-04-10 18:27
96

Средняя зарплата в Тверской области выросла на 3,9%. Внимание, опрос

2017-04-11 20:24
74

Тверские перевозчики рассказали, почему в городе на дорогах творится хаос

2017-04-07 10:12
59

18 тысяч детей из малоимущих семей будут бесплатно кормить в школах

2017-04-11 18:17
50

В Твери взорвали подозрительный чемодан

2017-04-06 14:24
46

В Твери неизвестные вымогают деньги за парковку и царапают машины

2017-04-11 12:14
43

Анна Шулькевич из Тверской области вышла в финал конкурса "Королева Рунета 2017"

2017-04-07 13:37
41

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100