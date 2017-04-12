Стала известна вторая десятка артистов рок-фестиваля «Нашествие-2017»

3 апреля организаторы фестиваля объявили первую десятку артистов. Сегодня стало известно о составе второй:

АЛИСА

КНЯZZ (при участии БАЛУ)

МЕЛЬНИЦА

НАЙК БОРЗОВ

ПИЛОТ

СЕРЬГА

СУРГАНОВА И ОРКЕСТР

ЧИЖ & CO

TEQUILAJAZZZ

25/17

В 2017 году гостей фестиваля ждёт несколько важных камбэков. Константин Кинчев и группа АЛИСА триумфально возвращаются после вынужденного перерыва, из Сан-Франциско прилетит участник «золотого» состава «Короля и шута» Александр Балунов, чтобы присоединиться к выступлению КНЯZZ, а из Санкт-Петербурга приедет группа TEQUILAJAZZZ, не выступавшая на фестивале с 2008-го года.

Рок-фестиваль "Нашествие-2017" пройдёт 7, 8 и 9 июля в Большом Завидово Тверской области.