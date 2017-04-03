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Стала известна первая десятка участников "Нашествия-2017"

03 Апреля 2017 12:20
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Рок-фестиваль "Нашествие-2017" пройдёт 7, 8 и 9 июля в Большом Завидово Тверской области. Организаторы объявили первую десятку артистов. В этом году на сцену выйдут и старожилы фестиваля, и новички.

АНИМАЦИЯ
КАЛИНОВ МОСТ
КИПЕЛОВ
КУКРЫНИКСЫ
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
ПИКНИК
СЕРГЕЙ БОБУНЕЦ
СПЛИН
УМАТУРМАН
THE HATTERS

Лидер группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец, не пропустивший ни одного "Нашествия", продолжит добрую традицию, но уже в качестве сольного исполнителя. Петербуржцы The Hatters, победители в номинации «Взлом» «Чартовой Дюжины 2017», в этом году впервые выступят на Главной сцене, а группа «УМАТУРМАН» вернётся после 13-летнего перерыва.

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Метки: нашествие-2017 фестиваль нашествие
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