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Находящийся под следствием руководитель «Риэлт-Сервис» отказывается отдавать документы на дом обманутым дольщикам

Находящийся под следствием руководитель «Риэлт-Сервис» отказывается отдавать документы на дом обманутым дольщикам - ТИА
12 Апреля 2017 14:22
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Правительство Тверской области по запросу ТИА прокомментировало ситуацию с долгостроем «Риэлт-Сервис»  в Твери. Речь идёт о 9-этажном кирпичном доме № 32 на ул. Благоева, который компания начала строить ещё в мае 2013 года, и до сих пор не достроила. Единственный учредитель компании находится под следствием, денег нет, и собственникам, оплатившим свои квартиры до копеечки, предлагают достроить дом за свой счёт, а это около 15 млн. рублей.

Учредитель компании-застройщика - Сергей Прокофьев - находится под следствием и для собственников квартир вне зоны доступа. Ещё один соучредитель – Сергей Брюханов – в апреле прошлого года вдруг решил покинуть компанию. Уже в мае этого года заканчивается разрешение на строительство, а продлить его может только господин Прокофьев.

В общем, кроме как от власти, ждать помощи дольщикам неоткуда. 

В ответе на запрос Правительство Тверской области информацию о сроках окончания строительства подтвердило. Как следует  из документа, первый договор участия в долевом строительстве был заключен 16 июня 2013 года, требование об обязательном страховании гражданской ответственности на застройщика не распространяется. Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору не заключался.

Согласно отчетности за третий квартал 2016 года общая сумма привлеченных денежных средств денежных средств участников долевого строительства составляет 122,9 млн. руб. Общие затраты застройщика на строительство составили 143,323 млн. руб.

Основные работы на объекте выполнены за исключением следующего:

1. Общестроительные работы:

Утепление чердачного перекрытия;

Отделка мест общего пользования: площадки лестничных маршей и сама лестничная шахта (требуется укладка плитки, устройство ограждений и окраска стен);

Установка лифта;

Устройство полов в цокольном этаже;

Благоустройство территории.

2. Инженерные сети:

Отопление (отсутствует подключение к центральной сети отопления, внутренняя разводка системы выполнена частично);

Газоснабжение (отсутствует подключение к центральной сети газоснабжения, внутренняя разводка системы не выполнена);

Электроснабжение (электрический кабель подведен к дому, внутренняя разводка системы доведена до поквартирных электросчетчиков);

Водоснабжение (отсутствует подключение к центральной сети водоснабжения, внутренняя разводка системы выполнена);

Водоотведение (отсутствует подключение к центральной сети водоотведения, внутренняя разводка системы выполнена).

Сейчас ведется следствие по  уголовному делу, в рамках которого в отношении единственного учредителя и директора застройщика Прокофьева выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Министерстве Тверской области по обеспечению контрольных функций состоялось несколько встреч с адвокатом Прокофьева и лицом, осуществлявшим до января 2017 года бухгалтерский учет на договорной основе. Адвокат сообщил, что Прокофьев согласен передать объект участникам долевого строительства, либо назначить лицо, которое будет осуществлять руководство ООО «Риэлт-Сервис», но потом от своих слов отказался.

До настоящего времени лицо, которое могло бы осуществлять юридически значимые действия от лица ООО «Риэлт-Сервис», не определено.

В ближайшее время будут проведены встречи с отдельными застройщиками в целях их привлечения для окончания строительства объекта, а также совещание с представителями администрации города Твери, в том числе по вопросу продления разрешения на строительство дома.

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Метки: долгострой твери Риэлт-Сервис обманутые дольщики строительство домов в твери
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Комментарии (3)

  • AlexR69 
    Надстроют 4-6 этажей, продадут квартиры и будет еще одна свечка без придомовой и без парковки.
    12.04.2017 15:08
    0 | 2

    • Dimmmer69 
      Это не так просто как кажется. Чтобы надстроить этажи нужно, как минимум, перепроектировать лифты (добавлять грузовой лифт, например), вытяжную вентиляцию, электрику, воду и прочее, прочее...
      12.04.2017 15:59
      0 | 0

  • romich 
    Третьей новостью о доме на Благоева будет то, что правительство ТО нашло-таки  выход из ситуации и дом будет достроен. 
Не справился Прокофьев с  мастодонтами.
    12.04.2017 16:08
    0 | 0
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