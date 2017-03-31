Очередной долгострой в Твери: обманутые дольщики, разрушающийся дом, учредитель под следствием

9-этажный кирпичный дом № 32 на ул. Благоева начали строить ещё в мае 2013 года. В нём 36 квартир, оплаченных дольщиками застройщику ООО «Риэлт-Сервис» до последней копеечки. Дом должны были сдать в IV квартале 2014 года. Но до сих пор он недостроен. При этом единственный учредитель компании находится под следствием, денег нет, и собственникам предлагают достроить дом за свой счёт, а это около 15 млн. рублей.

У большинства дольщиков истории в общем одинаковые – кто-то взял ипотеку, кто-то продал квартиру, чтобы улучить жилищные условия, и теперь вынуждены мыкаться по съёмным углам в ожидании чуда. Квартиры здесь не дешёвые – 40 000 - 45 000 за квадратный метр. Есть ещё и цокольный этаж под офисы, где все помещения тоже распроданы.

- Понимаете, здесь нет людей, которые просто вложили лишние деньги. Моя семья, например, продала две квартиры, мы добавили материнский капитал, заняли ещё денег в банке и купили в этом доме двушку 90 кв. метров за 3,7 млн. рублей. А теперь нам просто негде жить – жильё снимаем, с двумя детьми, - рассказывает Алексей.

На сегодняшний день учредителем компании-застройщика является Сергей Прокофьев, который сейчас находится под следствием и для собственников квартир вне зоны доступа. Был ещё один соучредитель – Сергей Брюханов, однако в апреле прошлого года он вдруг решил покинуть компанию.

Когда деньги на строительство в ООО «Риэлт-Сервис» внезапно закончились и собственникам стали приходить уведомления о переносе срока сдачи объекта, дольщики требовали ответа от Прокофьева. Однако в ответ слышали одно – в стране кризис, «идите и спрашивайте у Путина!».

Хотя дом выглядит снаружи как достроенный, жить в нём нельзя: нет коммуникаций – ни отопления, ни воды, ни канализации, ни электричества. К дому подведён только газ. Дольщики за свой счёт наняли ЧОП для охраны объекта. Но уже на сегодняшний день здание начинает приходить в негодность – течёт кровля.

- Застройщики кормили нас обещаниями. Мы начали активно бороться за свой дом в 2016 году. Мы направили письма в Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций, областную прокуратуру, региональную Общественную Палату, губернатору. Однако нам предлагают только один выход – создать ЖСК и достроить дом за свой счёт – а это порядка 400 000 рублей с каждой квартиры. Это просто нереально! У всех кредиты висят! Мы понимаем, что никто нам этих денег не выделит. Но есть же и другой выход: найти инвестора, который достроит наш дом, а взамен им предоставят участок под новую стройку, - пояснила Екатерина.

Помимо денег, есть ещё две проблемы: во-первых, в мае текущего года заканчивается разрешение на строительство, а продлить его может только господин Прокофьев; во-вторых, башенный кран, который стоит на месте подвода коммуникаций водоканала. Кран взяли в аренду у московской фирмы, но забирать его она не спешит – как поясняют дольщики, потому что с ними не расплатились за аренду.

И всё же обманутые дольщики очень надеются на помощь властей.