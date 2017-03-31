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Очередной долгострой в Твери: обманутые дольщики, разрушающийся дом, учредитель под следствием

Очередной долгострой в Твери: обманутые дольщики, разрушающийся дом, учредитель под следствием - ТИА
31 Марта 2017 09:12
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Фоторепортаж

9-этажный кирпичный дом № 32 на ул. Благоева начали строить ещё в мае 2013 года. В нём 36 квартир, оплаченных дольщиками застройщику ООО «Риэлт-Сервис» до последней копеечки. Дом должны были сдать в IV квартале 2014 года. Но до сих пор он недостроен. При этом единственный учредитель компании находится под следствием, денег нет, и собственникам предлагают достроить дом за свой счёт, а это около 15 млн. рублей.

У большинства дольщиков истории в общем одинаковые – кто-то взял ипотеку, кто-то продал квартиру, чтобы улучить жилищные условия, и теперь вынуждены мыкаться по съёмным углам в ожидании чуда. Квартиры здесь не дешёвые – 40 000 - 45 000 за квадратный метр. Есть ещё и цокольный этаж под офисы, где все помещения тоже распроданы.

- Понимаете, здесь нет людей, которые просто вложили лишние деньги. Моя семья, например, продала две квартиры, мы добавили материнский капитал, заняли ещё денег в банке и купили в этом доме двушку 90 кв. метров за 3,7 млн. рублей. А теперь нам просто негде жить – жильё снимаем, с двумя детьми, - рассказывает Алексей.

На сегодняшний день учредителем компании-застройщика является Сергей Прокофьев, который сейчас находится под следствием и для собственников квартир вне зоны доступа. Был ещё один соучредитель – Сергей Брюханов, однако в апреле прошлого года он вдруг решил покинуть компанию.

Когда деньги на строительство в ООО «Риэлт-Сервис» внезапно закончились и собственникам стали приходить уведомления о переносе срока сдачи объекта, дольщики требовали ответа от Прокофьева. Однако в ответ слышали одно – в стране кризис, «идите и спрашивайте у Путина!».

Хотя дом выглядит снаружи как достроенный, жить в нём нельзя: нет коммуникаций – ни отопления, ни воды, ни канализации, ни электричества. К дому подведён только газ. Дольщики за свой счёт наняли ЧОП для охраны объекта. Но уже на сегодняшний день здание начинает приходить в негодность – течёт кровля.

- Застройщики кормили нас обещаниями. Мы начали активно бороться за свой дом в 2016 году. Мы направили письма в Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций, областную прокуратуру, региональную Общественную Палату, губернатору. Однако нам предлагают только один выход – создать ЖСК и достроить дом за свой счёт – а это порядка 400 000 рублей с каждой квартиры. Это просто нереально! У всех кредиты висят! Мы понимаем, что никто нам этих денег не выделит. Но есть же и другой выход: найти инвестора, который достроит наш дом, а взамен им предоставят участок под новую стройку, - пояснила Екатерина.

Помимо денег, есть ещё две проблемы: во-первых, в мае текущего года заканчивается разрешение на строительство, а продлить его может только господин Прокофьев; во-вторых, башенный кран, который стоит на месте подвода коммуникаций водоканала. Кран взяли в аренду у московской фирмы, но забирать его она не спешит – как поясняют дольщики, потому что с ними не расплатились за аренду.

И всё же обманутые дольщики очень надеются на помощь властей.

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Метки: обманутые дольщики долгострой благоева32 ООО «Риэлт-Сервис» геннадий прокофьев
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Комментарии (16)

  • Dobry кrtek 
    Эпическая финальная фраза о надежде на помощь властей.) За кого голосили, на тех и надеяться надо. Всё правильно.
    31.03.2017 10:04
    1 | 17

  • Small19 
    не плохо так - двушка под сто квадратов
а ценник почти 4 мульта за квартирку. Да скорее всего у большинства есть деньги на дострой, что на отделку никто денег не оставил, в голых стенах собирались жить? Но из-за единичных граждан, которые реально последнее вбухнули, желая жить в хоромах  - теперь это проблема. Думать надо головой было, долёвка - это всегда риск, а тут 100% долёвка. Не знаю, рисковать такими деньгами может только у кого их много.
    31.03.2017 10:13
    3 | 15

    • future 
      3,7 млн за 90 кв. в таком доме разве дорого?
      31.03.2017 14:08
      1 | 0

      • Хычник_Ёж 
        да все равно,непонятно где правительство деньги возьмет?
        31.03.2017 14:40
        0 | 0

  • BARBAdos 
    400 тыс. с квартиры? Даже думать не надо - надо собирать деньги и достраивать, тем более есть юрики в цоколе - они наверное не нищеброды, которые последние копейки вложили, и для них каждый день простоя это потеря прибыли. Район хороший, индивид. отопление, современные квартиры, здесь даже можно вариант провернуть для тех, у кого совсем с деньгами напряг - берешь 400 тыс. в долг, достраиваешь дом, а потом продаешь эту квартиру и покупаешь нечто менее элитное, расплатившись с долгами. Думаю, что данные хаты спокойно уйдут за не менее чем 50 т.руб за метр.

Ваши бы проблемы обманутым дольщикам соц. инициативы 3-й очереди, у которых вообще ничего нет, и они с 2012 года, уже 15 лет надеются на государство, но оно че то помогать не хочет...
    31.03.2017 10:18
    0 | 15

  • Змейка 
    "Моя семья, например, продала две квартиры, мы добавили материнский капитал, заняли ещё денег в банке и купили в этом доме двушку 90 кв. метров за 3,7 млн. рублей" ...  М-да, где была Ваша головушка, когда Вы решились на такую аферу, товарищ?
    31.03.2017 10:32
    4 | 11

  • Денис Анатольевич 
    Халявщики хитроопые, съэкономить решили. Не прокатило. Значит платите, если лоханулись. Не надо теперь искать сочувствия и слезу вышибать. Мне бы не хотелось, чтобы власти что либо достраивали таким хитросделанным за бюджетные деньги за наши налоги, которые мы платим. Они на охрану больше потратят, чем скинуться сами и достроят.
    31.03.2017 10:42
    4 | 11

    • BARBAdos 
      а типо государство здесь не причем? Вы не в курсе, что все долевое строительство страхуется у нас, и застройщик обязан уплачивать страховую премию, ежеквартально сдаются отчеты в министерство контрольных функций, также власть обязана обеспечивать строительный контроль. Т.е. по сути власть ОБЯЗАНА обеспечивать защиту дольщиков от неправомерных действий застройщика на ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, и дольщик за это платит свои кровные. Так что не надо все валить на дольщиков ,что дескать такие они жадные и хитроопые, 40-45 тыр/ кв. м в 2013 году это была нормальная адекватная цена на этапе строительства (не котлована). Люди, когда несут деньги, и подписывают ДДУ, в которых описаны их гарантии на основе законов РФ, надеются на государство...
      31.03.2017 11:14
      4 | 3

      • future 
        Если есть страховка, то в чем проблема?
        31.03.2017 14:04
        0 | 3

      • VoToN 
        Так государство вроде как свою часть сделало, учредитель под следствием, чего еще хотите? Могут еще помочь обанкротить.
        31.03.2017 14:22
        1 | 1

  • bae99 
    Зачем!?  Зачем  "двушка" - аж в 90 квадратов? 
Под переделку в трешку или четверку?
    31.03.2017 11:20
    1 | 9

    • Anacconda 
      нормальная такая двушка,скорее всего это евро-трешка ,у которой кухня квадратов 25)
      31.03.2017 11:54
      0 | 4

  • 69Region69 
    Здесь в тексте,скорее всего, закралась ошибочка.В этом доме нет двушек,только однушки и трешки.90 м.кв это трешка - информация с сайта застройщика.
    31.03.2017 12:15
    0 | 1

  • uabumoderoff 
    Сколько же у нас дураков,покупающих шкуру не убитого динозавра!Ведь никто не покупает новый автомобиль за полцены,но без мотора(мотор поставят через год бесплатно).Теперь,чтобы починить крышу им нужно сдать подъёмный кран в металлолом.А взять ипотеку Под стройку может только сбежавший из психиатрической больницы.
    31.03.2017 12:41
    1 | 5

  • Rina 
    Может кран в залог под деньги? И почему по 400 тыс с квартиры? Там метраж разный. 400 с однушки и 400 с трешки? Что-то несправедливо получается.
Если бы ввели для застройщика за такое  кидалово уголовную ответственность и срок так.. пожизненно. Может такие кидалы перевелись бы? Почему вон такого московского кидалу аж с Комбоджи выцарапали, а тверские даже на месте сидят, их не трогают. У Прокофьего этого имущества что-ли нет? Значит у жены есть, как совместно нажитое путем махинаций и афер.
И вообще не понимаю, зачем они за эти стройки берутся, если не умеют.
    31.03.2017 13:18
    0 | 3

    • future 
      Не совсем и кидала. Если деньги собрал из учета цен материалов по одной цене. А всех кто-то немножко кинул (раза в два). То где взять денег на материалы в два раза дороже?
      31.03.2017 14:06
      0 | 0
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