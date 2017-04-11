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В Твери начался суд над зампредом Комитета по физической культуре и спорту. Сергей Серов раскаялся в содеянном

В Твери начался суд над зампредом Комитета по физической культуре и спорту. Сергей Серов раскаялся в содеянном - ТИА
11 Апреля 2017 16:24
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11 апреля в Заволжском районном суде Твери начался процесс над заместителем председателя Комитета по физической культуре и спорту Тверской области Сергеем Серовым. Вместе с ним на скамье подсудимых и предприниматель – директор фирмы ООО «Альфа-групп» Артем Максубов. Оба обвиняются в совершении преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). У каждого по два эпизода.

Напомним, о задержании чиновника областного спорткомитета стало известно еще в декабре прошлого года. Однако тогда региональный Следственный комитет эту информацию не подтвердил.

Сегодня подсудимые от комментариев отказались. Зато адвокат Серова дал интервью и пояснил, в чем суть дела. Чиновник брал деньги, выделенные бюджетом на проведение спортивных мероприятий в 2014 году. По каждому эпизоду сумма менее миллиона рублей. Но Сергей Серов активно сотрудничал со следствием, вину свою полностью признал.

Дмитрий Григорьев, адвокат Сергея Серова:

- Сергей Владимирович признал себя полностью виновным еще на стадии следствия, раскаялся и полностью возместил причиненный ущерб. Заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Мы рассчитываем на наказание, не связанное с лишением свободы.

В деле два эпизода. В обоих он признался, дал развернутые показания, пояснил, как происходило движение, кто с кем договаривался.

Серов и Максубов находятся под подпиской о невыезде, поэтому в суд пришли сами без сопровождения приставов. Потерпевшую сторону представляет Михаил Мирошкин – зампредседателя Комитета по физической культуре и спорту Тверской области.

Рассмотрение дела по существу началось 11 апреля, но заседание решено было отложить, так как Серов получил постановление о назначении судебного заседания днем ранее, а по закону требуется не менее чем за 5 суток.

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Метки: мошенничество комитет по физической культуре и спорту тверской области Сергей Серов
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