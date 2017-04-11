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13 апреля тверичанам расскажут, "С чего начинается цирк"

13 апреля тверичанам расскажут, "С чего начинается цирк" - ТИА
11 Апреля 2017 12:52
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15 апреля – международный день цирка! В честь этого радостного события Тверской цирк вновь открывает свои двери для всех желающих! 13 апреля в 18:00 детям и их родителям расскажут «С чего начинается цирк» на Дне открытых дверей.

В этот день распахнутся двери огромных ворот во дворе цирка, и гости увидят его с обратной стороны. На территории можно будет посмотреть и сфотографировать животных. Далее всех, кто придет в этот день в цирк, ждет сюрприз: в зрительный зал они пройдут через форганг – главные кулисы цирка, а на манеже гостей встретят артисты. Только в этот день пройдет репетиция номеров программы «Звёзды Монте-Карло»:

- «Канат» братьев Суанбековых,
- «Колесо» Семёна Брюханова,
- «Акробатика» Анастасии Юдиной,
- Канадские пумы Владимира и Натальи Исайчевых,
- «Встречные качели» Александра Скокова.

Ведущие дня открытых дверей – клоунский дуэт «Джемелли». В программе - розыгрыш билетов на праздничное представление, которое состоится 15 апреля, и много сюрпризов! Встречаемся у главных ворот цирка!

Вход свободный, количество мест ограничено.

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Метки: день открытых дверей в тверском цирке звёзды монте-карло цирк в Твери
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