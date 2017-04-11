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На водителя, который специально зажал руку полицейского боковым стеклом, завели уголовное дело

11 Апреля 2017 11:11
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На водителя завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», о чем сообщает СУ СКР по Тверской области.

Напомним, 4 апреля в Бежецке сотрудники Госавтоинспекции остановили «Газель» из-за тонировочной пленки на передних боковых стеклах автомобиля. 26-летний водитель, не желая быть привлеченным к административной ответственности, оказал сопротивление полицейским, он зажал правую кисть стража правопорядка боковым стеклом. И чтобы освободить коллегу инспекторам ДПС пришлось его разбивать.

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Метки: водитель-рецедивист неповиновние сотрудникам полиции административный арест приминение насилия в отношении представителя власти
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Комментарии (1)

  • BARBAdos 
    ясен перец, они ж повредили имущество - теперь надо ответственность с себя снимать, а проще всего это сделать обвинив водилу. Применение насилия - прищемили палец полицейскому, он же теперь месяц руку к фуражке прикладывать не сможет, т.е. не может исполнять свои служебные обязанности...
    11.04.2017 11:23
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