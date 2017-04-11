На водителя, который специально зажал руку полицейского боковым стеклом, завели уголовное дело

На водителя завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», о чем сообщает СУ СКР по Тверской области.

Напомним, 4 апреля в Бежецке сотрудники Госавтоинспекции остановили «Газель» из-за тонировочной пленки на передних боковых стеклах автомобиля. 26-летний водитель, не желая быть привлеченным к административной ответственности, оказал сопротивление полицейским, он зажал правую кисть стража правопорядка боковым стеклом. И чтобы освободить коллегу инспекторам ДПС пришлось его разбивать.