В Бежецке водитель «Газели» специально зажал руку полицейского боковым стеклом

В Бежецке за неповиновение сотрудникам ДПС 25-летний водитель "Газели" получил 15 суток. Сообщается, что 4 апреля на ул. Тверской инспекторы ГИБДД обратили внимание на тонированные стёкла автомобиля "Газель" с термофургоном. На требования экипажа ДПС остановиться, водитель не отреагировал и продолжил движение, увеличив скорость. После непродолжительной погони автомобиль нарушителя был заблокирован напротив АЗС «Тверьнефтепродукт».

Как сообщают местные СМИ, на просьбу полицейских произвести замер светопропускания стёкол "Газели", водитель начал оскорблять сотрудников Госавтоинспекции. А потом и вовсе закрылся в автомобиле. При этом он зажал руку полицейского боковым стеклом. Чтобы его освободить стражам правопорядка пришлось разбить стекло.

Водителя, оказавшего неповиновение, доставили в отдел полиции. В отношении нарушителя был составлен протокол по ст.19 ч.3 КоАП РФ. Сам молодой человек – житель Твери получил административный арест на 15 суток.