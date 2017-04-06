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В Бежецке водитель «Газели» специально зажал руку полицейского боковым стеклом

06 Апреля 2017 11:41
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В Бежецке за неповиновение сотрудникам ДПС 25-летний водитель "Газели" получил 15 суток. Сообщается, что 4 апреля на ул. Тверской инспекторы ГИБДД обратили внимание на тонированные стёкла автомобиля "Газель" с термофургоном. На требования экипажа ДПС остановиться, водитель не отреагировал и продолжил движение, увеличив скорость. После непродолжительной погони автомобиль нарушителя был заблокирован напротив АЗС «Тверьнефтепродукт».

Как сообщают местные СМИ, на просьбу полицейских произвести замер светопропускания стёкол "Газели", водитель начал оскорблять сотрудников Госавтоинспекции. А потом и вовсе закрылся в автомобиле. При этом он зажал руку полицейского боковым стеклом. Чтобы его освободить стражам правопорядка  пришлось разбить стекло.

Водителя, оказавшего неповиновение, доставили в отдел полиции. В отношении нарушителя был составлен протокол по ст.19 ч.3 КоАП РФ. Сам молодой человек – житель Твери получил административный арест на 15 суток.

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Метки: водитель-рецедивист неповиновние сотрудникам полиции административный арест
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Комментарии (6)

  • Хычник_Ёж 
    Слабоумие и отвага!
    06.04.2017 11:52
    1 | 5

    • Buzzer 
      Просто дебил. Без отваги.
      06.04.2017 13:43
      0 | 0

  • abeltv 
    Ничего 15 суток посидит, подумает, может умнее станет, а нет, так ему потом ещё и настоящий срок дадут - такие редко исправляются....
    06.04.2017 12:11
    0 | 0

  • horton 
    Я, конечно, не разбираюсь... а можно зажать руку полицейского НЕ боковым стеклом: лобовым, задним??? )
    06.04.2017 13:51
    1 | 0

    • Paul_Moriarty 
      Лобовым? Легко!
      Прикрепленные изображения:
      06.04.2017 14:30
      0 | 1

      • horton 
        Навеяло:
Два мужика. Один другому говорит:
– Спорим на 100 рублей, я свой глаз укушу.
Второй думает “ну как это можно? ”
– Спорим.
Мужик достает у себя стеклянный глаз и кусает.
– А спорим на 100 рублей, я второй глаз укушу.
Второй думает “он же не слепой вроде”
– Спорим.
Мужик достает у себя вставные челюсти и кусает второй глаз.
        06.04.2017 14:46
        0 | 1
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