Игорь Руденя поручил восстановить муниципальные рейсы автобусов от Максатихи до Твери

19 марта читательница ТИА Кристина в народной новости рассказала, что в поселке Максатиха Тверской области обанкротился местный муниципальный перевозчик – АТП, и теперь из Максатихи в Тверь и обратно можно добраться только «на перекладных».

Муниципальные перевозчики рассказали, их в Максатихе разоряют «заказные» маршрутки, а исполнительный директор НП ТАС Владимир Густов считает, что «заказные» перевозки создают здоровую конкуренцию.

10 апреля на оперативном совещании с членами правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя поднимался вопрос о пассажирских перевозках в Максатихе. Поводом для обсуждения темы стали неоднократные обращения местных жителей.

В официальном пресс-релизе правительства Тверской области говрится, что МУП «Максатихинское АТП» временно прекратило обслуживание междугородных маршрутов в связи с уменьшением пассажиропотока. Это вызвано приходом на рынок перевозок частных организаций. В отличие от муниципального автотранспортного предприятия, они работают по нестабильному графику и используют автобусы малой вместимости. В дни пиковых нагрузок — пятницу и воскресенье — уехать из Максатихи в Тверь или в обратном направлении сложно.

Игорь Руденя поручил областному Министерству транспорта обеспечить автобусное сообщение посёлка с региональным центром. В качестве временной меры решено пустить по пятницам и воскресеньям по этому маршруту автобусы большой вместимости ОАО «Тверьавтотранс», учредителем которого является Правительство области.

«Необходимо системно восстановить работу муниципальных предприятий на рынке перевозок», — обозначил Игорь Руденя.

По поручению главы региона в Тверской области разрабатывается программа развития общественного транспорта.



