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Игорь Руденя поручил восстановить муниципальные рейсы автобусов от Максатихи до Твери

10 Апреля 2017 16:12
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19 марта читательница ТИА Кристина в народной новости рассказала, что в поселке Максатиха Тверской области обанкротился местный муниципальный перевозчик – АТП, и теперь из Максатихи в Тверь и обратно можно добраться только «на перекладных».

Муниципальные перевозчики рассказали, их в Максатихе разоряют «заказные» маршрутки, а исполнительный директор НП ТАС Владимир Густов считает, что «заказные» перевозки создают здоровую конкуренцию.

10 апреля на оперативном совещании с членами правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя поднимался вопрос о пассажирских перевозках в Максатихе. Поводом для обсуждения темы стали неоднократные обращения местных жителей.

В официальном пресс-релизе правительства Тверской области говрится, что МУП «Максатихинское АТП» временно прекратило обслуживание междугородных маршрутов в связи с уменьшением пассажиропотока. Это вызвано приходом на рынок перевозок частных организаций. В отличие от муниципального автотранспортного предприятия, они работают по нестабильному графику и используют автобусы малой вместимости. В дни пиковых нагрузок — пятницу и воскресенье — уехать из Максатихи в Тверь или в обратном направлении сложно.

Игорь Руденя поручил областному Министерству транспорта обеспечить автобусное сообщение посёлка с региональным центром. В качестве временной меры решено пустить по пятницам и воскресеньям по этому маршруту автобусы большой вместимости ОАО «Тверьавтотранс», учредителем которого является Правительство области.

«Необходимо системно восстановить работу муниципальных предприятий на рынке перевозок», — обозначил Игорь Руденя.

По поручению главы региона в Тверской области разрабатывается программа развития общественного транспорта.


 

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Метки: игорь руденя максатиха тверь автобусные остановки
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Комментарии (6)

  • Житель подземелья 
    Любят у нас ручное управление и не любят понимать, что сие есть идиотизм и вообще....
    10.04.2017 16:33
    0 | 8

  • Garykus 
    Программа развития транспорта по межмуниципальным маршрутам бесполезна если "заказные" чартерные маршруты будут дублировать муниципальный транспорт и официальных перевозчиков прошедших конкурсный отбор. Только нужно сперва предложить альтернативу разоренным маршрутам муниципальных перевозчиков, а потом "выжимать" нелегальных перевозчиков.


Например также как Москва выдавила все нелегальные  Маршрутки внутри МКАДа. В Москве маршрутки ездят на скорости до 60 км/ч (61 км/ч и уже штраф), остановки только на остановка ОТ, оплата проезда только по билетам муниципального транспорта (Единый, Тройка, 90 минут, Социальный).
    10.04.2017 16:35
    1 | 2

    • konbur 
      И реже они теперь стали. Люди плюются и давятся в том, что осталось.
      10.04.2017 21:26
      0 | 0

  • uabumoderoff 
    А люди недоумевают,почему у губернатора рейтинг растёт?!Вот реальнаяработа.Теперь жители максатихи могут в воскресенье приехать в Тверь за неконтрафактной одеждой.
    10.04.2017 17:33
    0 | 2

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      В качестве временной меры решено пустить по пятницам и воскресеньям по этому маршруту автобусы большой вместимости ОАО «Тверьавтотранс», учредителем которого является Правительство области.
«Необходимо системно восстановить работу муниципальных предприятий на рынке перевозок», — обозначил Игорь Руденя.

А где здесь работа губернатора?  Ручное управление и затыкание дыр из ресурсов областного правительства, на срок до дачного сезона. Сколько там осталось-то, дней 20? Наступит дачный сезон, пустят дополнительные автобусы, проблема как-то решится на лето. Губернаторские автобусы отменят. А осенью все вернется обратно. 
Где системное решение? Обозначено намерение, но работы не видно, Иначе не потребовалось бы временное.
      10.04.2017 18:05
      0 | 4

  • BEKTOP 
    Во-первых, хорошо, что  не сделал вид, как будто не заметил проблемы,  и что  его это не касается. А мог бы. Сказать, что проблемы не существует, или она сильно преувеличена.В конце концов, а кто  они  такие вообще , жители Максатихи? Кому какое дело до них? Подумаешь автобус отминили. Вон сколько в стране в последние годы пригородных электричек отменили. И что? В основном- проглотили все.  А раньше так вообще на лошадях ездили...
То, что решается на уровне ручного управления- так местная власть, по моему мнению, в значительной степени для того и нужна, чтобы решать проблемы в режиме ручного управления.
А то "стратегов" всяких полно развилось, все любят уклоняться от конкретной управленческой деятельности ссылаясь на "системный подход", типа что я тут поставлен, чтобы мыслить глобально, а не конкретные проблемы разгребать. 
Насчет "системности" применительно к данной проблеме. У нам не США, где в каждом штате свой закон. Поэтому системно решить данную проблему( Максатиха- частный случай) НА СИСТЕМНОМ УРОВНЕ, нужны изменения и корректировка Федерального законодательства, то есть на уровне ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ власти. А власть исполнительная вообще-то на то и нужна, чтобы какие-то дыры затыкать и конкретные проблемы разруливать.
Если областное Правительство не будет уклонятся от решения конкретных проблем, то со временем приобретет опыт и понимание вопроса, тогда может быть и внесут какие-то предложения системного характера.
А пока- главное, что не закрывают глаза на проблемы. Это плюс.
    10.04.2017 18:50
    0 | 0
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