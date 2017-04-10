Награда нашла героя: ТИА поздравило с победой в конкурсе «Самое трогательное фото» неожиданного участника - ветерана Игоря Крылова

В марте в ТИА прошел конкурс на самое трогательное фото. Первое место заняла Ирина Журавлева, она прислала в редакцию ТИА фотографию внука, который поздравляет ветерана войны с Победой. А 10 апреля этого мужчину поздравило с Победами ТИА. Знакомые Игоря Ивановича увидели его фотографию в интернете и сообщили ему о таком неожиданном участии в конкурсе. И вот ветеран пришел в редакцию.

- Мне соседка распечатала эту фотографию с телевизора и сказала, что я победил в конкурсе. Я взял карточку и пошел в Горьковскую библиотеку, прямо к Светлане Дмитриевне. Она там поколдовала на машине и выдала мне текст статьи и номер телефона. Так я нашел вашу редакцию.

Твоё Информационное Агентство пригласило Игоря Ивановича в гости.

Игорь Иванович Крылов немного рассказал ТИА о себе.

– Родился в Кимрах, когда мне было несколько недель от роду, мать переехала в Лихославль. Мать у меня работала в народном образовании, а отец нас бросил еще до моего рождения.

Игорь Иванович – труженик тыла, войну и Великую Победу встретил в Лихославле, в центральной части города – на железнодорожной станции.

- В 1941 году я был станционной шпаной, мне тогда было 13 лет. Начало войны хорошо помню, помню первую бомбежку, помню, как звенела сирена.

В памяти ветерана навсегда останется воздушный бой в небе над Лихославлем в 41-м году.

- И немецкий бомбардировщик, и наш истребитель упали недалеко от города. Мы с пацанами побежали туда. Никогда не забуду эту жуткую картину, обезображенное лицо советского летчика.

В 14 лет Игорь Крылов продолжал учиться в школе и стал работать на железной дороге, ремонтировал вагоны. Он жил один, в общежитии, мать уехала работать в детский дом недалеко от Лихославля, куда привозили детей-сирот с освобожденных от фашистов территорий.

- Жили хорошо, голодным не ходил. Нам тогда выдавали карточки, каждый день 850 граммов хлеба, да еще крупу и сахар давали.

Долгожданную весть о Победе Игорь Крылов встретил всё на той же железнодорожной станции.

- Народ ликовал, этот восторг нельзя передать словами.

После войны он поступил в железнодорожный техникум, продолжил учебу в железнодорожном институте. В 1953 году его призвали в армию, служил в Москве, в ПВО.

- Моей обязанностью было содержать ракеты в боевой готовности. Отслужил четыре года и подал рапорт. Меня перевели в НИИ-2 в Калинин, где 20 лет занимался разработкой требований к оружию для ПРО (противоракетной обороны). В 1981 году вышел на пенсию, еще 14 лет отработал в тепловых сетях.

Учась в институте, «по комсомольской линии» встретил свою будущую жену Валентину Ивановну.

- В институте я обучал будущую жену, как вести комсомольские дела. В 1956 году у нас родился сын Михаил. Уже 60 лет мы вместе, надоели друг другу, - смеётся ветеран.

Игорю Ивановичу сейчас 89 лет. Несмотря на солидный возраст, он ведет активную жизнь: проводит встречи со школьниками – рассказывает детям о войне, участвует в работе тверского военно-исторического центра.