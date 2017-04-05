В ТИА наградили участников конкурса "Самое трогательное фото"

5 апреля мы пригласили в редакцию победителей традиционного конкурса ТИА "Самое трогательное фото", чтобы в непринужденной обстановке вручить заслуженные призы.

Первое место на конкурсе заняла Ирина Журавлева (№ 16) с трогательными фотографиями ветерана и зимующей в квартире бабочки. Сама победительница прийти за призом не смогла и отправила папу Николаю Георгиевича.

Он поделился историей фотографии: дочь Ирина с внуком Ваней 9 мая после торжества у Обелиска Победы возвращались домой. Ваня увидел сидевшего на лавочке ветерана и не мог просто так уйти. Пока Ваня говорил ветерану «Спасибо за Победу» и дарил цветы, Ирина успела сфотографировать сына.

К слову, Николай Георгиевич увидел на столе фирменную кружку редакции и сказал, что сам дома из такой пьёт – дочь в прошлом году заняла второе место в конкурсе «Любимая дача».

Сегодня мы вручили Николаю Георгиевичу приз – сертификат на сумму 4000 рублей на посещение ресторана "Москва". И ещё одну кружку от ТИА :)

Второе место заняла Анна Калюжная (участник № 23) с фотографией далматинца, разглядывающего севшую ему на лапу бабочку. Анна – большая любительница животных – кроме героя фото Роки дома у неё живёт подобранный на улице пёс хаски. Поэтому выбрать самые трогательные фото из огромного архива, как признается победительница, ей было трудно.

Роки полтора года. Он, как говорит хозяйка, большой озорник, непослушный, но от этого не менее любимый пёс. Бабочку, которая непредусмотрительно села ему на лапу, Роки с минуту удивленно разглядывал и никак не мог понять, что это за зверь. Когда бабочка решила улететь, пёс попытался её съесть, но, к счастью, не успел – бабочка оказалась проворнее.

Свой голос Анна отдала за фото Ирины Журавлевой и никак не ожидала, что сама займёт призовое место. Сегодня мы вручили Анне приз - сертификат на сумму 3000 рублей на посещение ресторана "Москва". Именно этой конкурсантке отдал свой голос партнёр конкурса.

Третий победитель «Самого трогательного фото» - Александра (участник № 26). Фото рыбака привезла с отдыха на Чёрном море её подруга.

- Смотри, какие красивые дельфины! - сказала подруга.

- Смотри, какой мужчина! – ответила Александра.

Фото участница сохранила у себя на компьютере, подумав, что когда-нибудь оно пригодится. Так и вышло.

Александра рассказала, что была практически уверена в победе, потому что в конкурсах ей всегда везёт.

Приз Александры – сертификат на сумму 2000 рублей на посещение ресторана "Москва". В ресторан победительница, пойдёт, конечно, с автором фото.

Всего на один голос от третьего места отстала постоянная читательница ТИА Наталья (№ 25), однако она отказалась от приза.

Поощрительный приз – пригласительный на два лица на концерт хора Турецкого в Твери получит участник № 17 Ольга с историей про бездомного голубоглазого котика, который обрёл дом, заглядывая в окна в поисках пропитания. Мы ждём Ольгу в редакции для вручения пригласительных.

Всего на конкурс прислали фото 52 участника. Мы благодарим всех за ваши трогательные рассказы и фотографии. Участвуйте в конкурсах ТИА – у нас всё честно.

Партнёром конкурса стал ресторан «Москва». Каждую пятницу и субботу вас ждёт душевная атмосфера, новые знакомства и зажигательные танцы. «Москва-Москва шоу» - новый формат развлечений для тех, кто хочет весело провести вечер в тёплой дружеской обстановке - ждёт вас каждые пятницу и субботу с 19:30 по адресу: Трехсвятская 49. Заказ столиков по телефонам: 47-60-89, 8(996)347-81-77. Ресторан «Москва» в социальных сетях: «В Контакте», Instagram, Facebook.