Водителем из Бежецка, который сопротивлялся полицейским, заинтересовался следственный комитет

ТИА писало, что в "Бежецке водитель «Газели» специально зажал руку полицейского боковым стеклом", он получил административный арест на 15 суток.
После публикации в СМИ этим делом заинтересовался Следственный комитет. В официальном сообщении говрится: "4 апреля в Бежецке Тверской области инспекторы ГИБДД остановили автомобиль с тонированными стеклами, водитель которого на требования сотрудников полиции произвести замер светопропускания стекол автомобиля, начал оскорблять представителей власти, после чего заперся в машине, при этом зажал руку полицейского боковым стеклом.
По данному факту организовано проведение доследственной проверки.
Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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