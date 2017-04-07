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Администрация Твери прокомментировала анонимное интервью маршрутчиков

Администрация Твери прокомментировала анонимное интервью маршрутчиков - ТИА
07 Апреля 2017 18:37
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7 апреля на ТИА вышел материал "Тверские перевозчики рассказали, почему в городе на дорогах творится хаос". Администрации города Твери прокомментировала материал.

Информация, предоставленная частными перевозчиками в анонимном интервью ТИА, является заведомо ложной и не соответствует действительности.

Администрация города Твери не занимается распределением компенсаций за перевозку льготников по единому социальному проездному билету (ЕСПБ). ЕСПБ введён на территории нашего региона постановлением администрации Тверской области от 16.02.2005 г. № 32-па и в настоящее время оператором системы распределения средств по ЕСПБ является Министерство транспорта Тверской области.

Все перевозчики осведомлены о том, что взаимодействие с ними осуществляет не администрация города, а уполномоченный орган – управление транспорта и связи, являющееся не просто одним из подразделений администрации, а самостоятельным юридическим лицом.

Что касается маршрута №6, то договор с перевозчиком, осуществлявшим перевозки по данному маршруту, был заключён в 2015 году. Осуществление перевозок по ЕСПБ являлось одним из существенных критериев конкурса, во многом благодаря которому данному перевозчику удалось одержать победу и получить право осуществлять перевозки. Поэтому в данном случае перевозка льготников по ЕСПБ была обязанностью перевозчика, прописанной в заключённом с ним договоре.

В нарушение принятого на себя обязательства данный перевозчик прекратил перевозку пассажиров по ЕСПБ и в одностороннем порядке расторг соответствующий договор с Министерством транспорта Тверской области. Согласно заключённому с ним договору на осуществление перевозок многократное (от трёх раз и более) неосуществление перевозок пассажиров по ЕСПБ влечёт за собой расторжение договора.

Такие случаи трижды фиксировались сотрудниками управления транспорта и связи, выдавались претензии, на перевозчика налагались штрафы, которые он оплачивал, тем самым подтверждая факт совершённого нарушения требований договора. Вместе с тем, вместо расторжения договора перевозчик предложил администрации города внести изменения в действующий договор, исключив из него требование по перевозке граждан по ЕСПБ, что противоречит законодательству. Естественно, данное предложение было отклонено, договор расторгнут.

Напомним, что в 2016 году уполномоченным органом по аналогичным основаниям были расторгнуты еще 3 договора на осуществление перевозок. При этом судебные органы подтвердили правоту муниципалитета.

Согласно федеральному закону № 220-ФЗ администрация города имеет право выдать временные карты маршрутов на срок до 180 дней. Никаких конкурсных процедур на выдачу временных карт законодательством не предусмотрено. Временные карты были выданы в установленном порядке до принятия судом решения о наложении обеспечительных мер.

В настоящее время действия муниципалитета оспорены перевозчиком в судебных инстанциях, на администрацию города наложена обеспечительная мера в виде запрета на принятие каких-либо действий, связанных с последствием расторжения договора. Данная обеспечительная мера исполняется администрацией города в полном объеме, что и не позволяет в настоящее время объявить новый конкурс на осуществление перевозок по маршруту №6.

Вместе с тем до вступления в законную силу решения суда договор на перевозки считается расторгнутым, и данный перевозчик не имеет права работать на данном маршруте. Таким образом, так называемый «хаос» на маршруте создаётся исключительно действиями перевозчика, с которым был расторгнут договор.

Относительно возраста используемых для пассажирских перевозок автомобилей. Законодательством предусмотрены исчерпывающие требования, которые могут быть установлены конкурсной документацией. Такие характеристики, как возраст машин и наличие дополнительного оборудования не могут являться требованиями и могут предъявляться исключительно как конкурсные критерии, что и было сделано.

Исходя из совокупности оценки критериев, предполагалось, что победителями конкурсов должны стать представители бизнеса, которые смогут обеспечить перевозку пассажиров в максимально комфортных новых транспортных средствах.

Победители конкурсов, действительно, предложили наиболее выгодные условия перевозки, поэтому сейчас их нежелание исполнять собственные предложения, касающиеся как возраста машин, так и дополнительного оборудования, выглядит по меньшей мере странным.

Тезис о том, что город не занимается обновлением подвижного состава муниципального транспорта, является ложным. С 2012 года подвижной состав обновляется ежегодно – при этом закупаются не только автобусы, но и трамваи. В частности, в этом году по поручению губернатора Игоря Рудени за счет средств бюджета региона для МУП «ПАТП-1» будут приобретены 40 новых автобусов на газомоторном топливе.

По поводу якобы, нежелания администрации Твери идти на диалог с перевозчиками необходимо отметить, что в настоящее время складывается диаметрально противоположная ситуация: муниципалитет готов к взаимодействию с представителями бизнеса, о чем свидетельствует наличие многочисленных рабочих групп по транспорту, участие в которых могут принимать перевозчики. Те же, в свою очередь, как показывает практика, в качестве площадки для диалога предпочитают использовать средства массовой информации. При этом, высказывая свою позицию, они не находят смелости делать это в открытую и поставить подпись под публикацией.

Администрация города расценивает желание сохранить анонимность исключительно как боязнь ответственности за распространение заведомо ложной, несоответствующей действительности информации, которая предусмотрена действующим законодательством.

 

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Метки: городские перевозки тверь маршрутки анонимное интервью
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Комментарии (7)

  • kanav67 
    Не вдаваясь в тонкости спора могу лишь со всей определенностью утверждать, что всем маршруткам предпочитаю муниципальные автобусы маршрутов 20 и 21, комфорта в 10 раз больше ,чем в маршрутках и ходят точно по расписанию. Во всяком случае на участке 1-я Республиканская - Центр их работа меня полностью устраивает в отличие от маршруток №№ 11, 14, 9.
    07.04.2017 18:51
    1 | 5

    • hell 
      Нормвльно так предпочитать- выбирать, если есть возможность к тому... а мне че выбирать, если 8и 6 мне только светят по маршруту???
      07.04.2017 19:15
      0 | 1

  • awk555 
    Брейк....
    07.04.2017 19:02
    0 | 1

  • Uylo_Yobannen 
    Почему-то противостояние гореадминистрации и маршрутчиков ассоциируется у меня с историей про жабу с гадюкой...
    07.04.2017 19:16
    0 | 2

  • Leo-L 
    Есть же города, где ОТ сильно преобладает над маршрутками, например Псков.  Все зависит от от власти города (области). Если власть слабенькая и ленивая, то маршрутки. Если сильная и работоспособная, то ОТ. Иного не дано. Я кстати, описывая власть, в терминах был излишне корректен.
    07.04.2017 19:18
    0 | 2

    • zilberman 
      Власть просто очень любит черный нал, который виляя хвостом тащат им маршрутчики в зубах. Так что все это так, милые бранятся - только тешатся.
Если хорошенько посидеть, можно столько уголовных статей нарыть в отношении этих деятелей по обе стороны баррикад, от обналички черного нала до безопасности перевозок, что сидеть им всем не пересидеть.

Чтобы что-то сдвинулось с мертвой точки нужно как то привлекать федеральный центр. Пока оттуда им по мурчалу на настучат, они так и будут  гнать тут друрку, строить невинные глаза, и играть в ролевые игры про жабу и гадюку.
      07.04.2017 20:38
      0 | 1

  • BEKTOP 
    Коммерсанты-перевозчики и некоторые представители власти  все время подбрасывают тему: 
"Денег на общественный транспорт нет ! И даже если деньги есть, то  все равно лучше потратить их на более приятные вещи, чем общественный транспорт, а потому без коммерсантов никак и  город надо отдать им на откуп ".

При этом мало кто задумывается и мне еще  НИ РАЗУ не ответил ни один человек на нехитрый вопрос:
А почему в Европе ( даже в бедных странах)  вообще  НЕТ коммерческого транспорта, весь транспорт- государтсвенный ? 
Мне еще никто не дал вразумительного ответа. Чаще всего отвечают типа " ненадо сравнивать, Европа прошла длительный путь, там все  так сложилось исторически" и т.п. 
Но при этом непонятно, а почему сегодня в бедной Эстонии, в Таллинне( город по числу жителей соизмерим с Тверью, и там и там 400 тыс .с чем-то жителей, точно не помню ) уже 5 лет, а с этого года- и в некоторых других городах, весь пассажирский транспорт не только государственный, но и теперь -бесплатный ?
Ведь исторический путь Эстонии и РФ похож, во-всяком случае, старт-то был один и тот же, И Эстония, и РФ вышли из состава СССР примерно в одно и то же время. Но в Эстонии не только сохранили государственный общественный транспорт, но в последние годы переходят к тому, чтобы сделать его бесплатным, причем весьма успешно ?
Почему там вообще обходятся безо всяких коммерсантов, а у нас типа того что администрации и и правительству делать больше нечего чем сидеть за столом и о чем-то "договариваться" с какими-то мутными  "коммерческими перевозчиками". Задача власти- обеспечить население адекватным общественным транспортом, а не ублажать коммерсантов и устраивать с ними застолья.
https://tvernews.ru/blog/8461/218083/
 А нам все время внушают , что у власти "денег на общественный транспорт нет". И люди начинают верить, что это нормально, это так и должно быть ...
Так можно вообще по всем темам эту шарманку завести: здравоохранение- денег нет, давайте садиться за стол и  договариваться с коммерсантами ; образование? Денег нет! Давайте......."

Конечно, не надо из крайности в крайность. Без коммерческого транспорта в ближайшие годы точно не обойтись, да и не факт, что его надо совсем ликвидировать. Думаю, и коммерческому транспорту можно найти нишу, где бы он работал , не причиняя убытков никому. 
Но и наглеть коммерсантам, наверное, то же надо поменьше.
    07.04.2017 19:43
    0 | 3
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