Администрация Твери прокомментировала анонимное интервью маршрутчиков

7 апреля на ТИА вышел материал "Тверские перевозчики рассказали, почему в городе на дорогах творится хаос". Администрации города Твери прокомментировала материал.

– Информация, предоставленная частными перевозчиками в анонимном интервью ТИА, является заведомо ложной и не соответствует действительности.

Администрация города Твери не занимается распределением компенсаций за перевозку льготников по единому социальному проездному билету (ЕСПБ). ЕСПБ введён на территории нашего региона постановлением администрации Тверской области от 16.02.2005 г. № 32-па и в настоящее время оператором системы распределения средств по ЕСПБ является Министерство транспорта Тверской области.

Все перевозчики осведомлены о том, что взаимодействие с ними осуществляет не администрация города, а уполномоченный орган – управление транспорта и связи, являющееся не просто одним из подразделений администрации, а самостоятельным юридическим лицом.

Что касается маршрута №6, то договор с перевозчиком, осуществлявшим перевозки по данному маршруту, был заключён в 2015 году. Осуществление перевозок по ЕСПБ являлось одним из существенных критериев конкурса, во многом благодаря которому данному перевозчику удалось одержать победу и получить право осуществлять перевозки. Поэтому в данном случае перевозка льготников по ЕСПБ была обязанностью перевозчика, прописанной в заключённом с ним договоре.

В нарушение принятого на себя обязательства данный перевозчик прекратил перевозку пассажиров по ЕСПБ и в одностороннем порядке расторг соответствующий договор с Министерством транспорта Тверской области. Согласно заключённому с ним договору на осуществление перевозок многократное (от трёх раз и более) неосуществление перевозок пассажиров по ЕСПБ влечёт за собой расторжение договора.

Такие случаи трижды фиксировались сотрудниками управления транспорта и связи, выдавались претензии, на перевозчика налагались штрафы, которые он оплачивал, тем самым подтверждая факт совершённого нарушения требований договора. Вместе с тем, вместо расторжения договора перевозчик предложил администрации города внести изменения в действующий договор, исключив из него требование по перевозке граждан по ЕСПБ, что противоречит законодательству. Естественно, данное предложение было отклонено, договор расторгнут.

Напомним, что в 2016 году уполномоченным органом по аналогичным основаниям были расторгнуты еще 3 договора на осуществление перевозок. При этом судебные органы подтвердили правоту муниципалитета.

Согласно федеральному закону № 220-ФЗ администрация города имеет право выдать временные карты маршрутов на срок до 180 дней. Никаких конкурсных процедур на выдачу временных карт законодательством не предусмотрено. Временные карты были выданы в установленном порядке до принятия судом решения о наложении обеспечительных мер.

В настоящее время действия муниципалитета оспорены перевозчиком в судебных инстанциях, на администрацию города наложена обеспечительная мера в виде запрета на принятие каких-либо действий, связанных с последствием расторжения договора. Данная обеспечительная мера исполняется администрацией города в полном объеме, что и не позволяет в настоящее время объявить новый конкурс на осуществление перевозок по маршруту №6.

Вместе с тем до вступления в законную силу решения суда договор на перевозки считается расторгнутым, и данный перевозчик не имеет права работать на данном маршруте. Таким образом, так называемый «хаос» на маршруте создаётся исключительно действиями перевозчика, с которым был расторгнут договор.

Относительно возраста используемых для пассажирских перевозок автомобилей. Законодательством предусмотрены исчерпывающие требования, которые могут быть установлены конкурсной документацией. Такие характеристики, как возраст машин и наличие дополнительного оборудования не могут являться требованиями и могут предъявляться исключительно как конкурсные критерии, что и было сделано.

Исходя из совокупности оценки критериев, предполагалось, что победителями конкурсов должны стать представители бизнеса, которые смогут обеспечить перевозку пассажиров в максимально комфортных новых транспортных средствах.

Победители конкурсов, действительно, предложили наиболее выгодные условия перевозки, поэтому сейчас их нежелание исполнять собственные предложения, касающиеся как возраста машин, так и дополнительного оборудования, выглядит по меньшей мере странным.

Тезис о том, что город не занимается обновлением подвижного состава муниципального транспорта, является ложным. С 2012 года подвижной состав обновляется ежегодно – при этом закупаются не только автобусы, но и трамваи. В частности, в этом году по поручению губернатора Игоря Рудени за счет средств бюджета региона для МУП «ПАТП-1» будут приобретены 40 новых автобусов на газомоторном топливе.

По поводу якобы, нежелания администрации Твери идти на диалог с перевозчиками необходимо отметить, что в настоящее время складывается диаметрально противоположная ситуация: муниципалитет готов к взаимодействию с представителями бизнеса, о чем свидетельствует наличие многочисленных рабочих групп по транспорту, участие в которых могут принимать перевозчики. Те же, в свою очередь, как показывает практика, в качестве площадки для диалога предпочитают использовать средства массовой информации. При этом, высказывая свою позицию, они не находят смелости делать это в открытую и поставить подпись под публикацией.

Администрация города расценивает желание сохранить анонимность исключительно как боязнь ответственности за распространение заведомо ложной, несоответствующей действительности информации, которая предусмотрена действующим законодательством.