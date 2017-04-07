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Тверские перевозчики рассказали, почему в городе на дорогах творится хаос

Тверские перевозчики рассказали, почему в городе на дорогах творится хаос - ТИА
07 Апреля 2017 10:12
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Фоторепортаж

В Твери маршрутки - основной общественный транспорт, и, глядя правде в глаза, метро у нас завтра не появится, и городской бюджет вряд ли найдет много лишних денег, чтобы закупить новые автобусы, троллейбусы, трамваи, отремонтировать рельсы. А потому нужно наводить порядок в маршрутном бизнесе. Перевозчики готовы на диалог, но, по их мнению, городская власть не желает ничего слушать, а потому бизнесмены, работающие на нескольких тверских маршрутах, пришли в ТИА, чтобы в анонимном интервью рассказать, как они выживают в Твери.

В Твери перевозчики отказываются возить льготников, потому что Администрация не может их посчитать

Серьезные перемены в жизни перевозчиков произошли после вступления в силу в апреле 2016 года 220-го федерального закона. Новый документ разделил маршруты на регулируемые и нерегулируемые и предложил нерегулируемым перевозчикам самим решать, хотят ли они перевозить льготников за государственную компенсацию или нет и сколько брать с пассажира за проезд. В Твери большинство маршруток отказались возить людей бесплатно.

- Мы понимаем социальную ответственность нашего бизнеса перед гражданами, но городская Администрация также должна осознавать свою ответственность перед жителями. У нас в городе нет системы учета льготников, а компенсацию за их перевозку Администрация выплачивает по своему усмотрению и с задержкой. То есть мы предоставляем им свои данные о том, сколько льготников мы перевезли, а они сами решают, естественно, не в нашу пользу, сколько денег дать. Мы готовы возить по ЕСПБ, но мы должны заранее знать, сколько денег в качестве компенсации мы получим и в какой срок. Здесь сюрпризы не уместны, тем более, чиновники знают все цифры: сколько денег заложено на компенсацию, как они будут распределены между маршрутами. Почему бы не обсудить это с нами, не договориться по-человечески?!

Как администрация Твери помогает создавать хаос на тверских дорогах

Из-за споров с перевозкой льготников возник хаос на маршруте №6: сейчас вместо положенных 26 машин за пассажиров борются более 40 маршруток.
Конкурс на этот маршрут прошел в 2015 году. По условиям конкурса, перевозчик на 5 лет взял на себя обязанность возить льготников. Но 220 ФЗ поменял ситуацию, теперь перевозчик вправе сам решать, связываться ли с ЕСПБ или нет. 6-ой маршрут предложил поменять условия договора, однако Администрация в одностороннем порядке разорвала с этим перевозчиком отношения.

- 13 февраля неожиданно перевозчика предупредили о расторжении договора, 17 марта договор был расторгнут, и уже 13 марта была объявлена подача заявок на получение временной маршрутной карты. То есть Администрация дождалась, пока истекут положенные по закону 30 дней, либо забыла, что в февраль - короткий месяц.

Кроме того, обычно объявление о новом конкурсе вывешивается за 20 дней до начала подачи документов, то есть у перевозчиков есть время для сбора требуемой кипы бумаг: из налоговой, ГИБДД и других разных ведомств – количество справок определяют требования конкурса. В случае с 6-м маршрутом никто заранее о конкурсе не объявлял, подача документов и объявление о конкурсе произошли в один день и завершились через двое суток.

То есть, чтобы принять участие в конкурсе и получить временную маршрутную карту, об этом конкурсе нужно было откуда-то узнать заранее. Откуда-то узнало заранее 10 перевозчиков, из них право в течение 180 дней возить пассажиров по 6 маршруту получила организация, у которой возить пассажиров было не на чем. Выход новый «владелец» шестого маршрута нашел: забрал машины с 12-го маршрута, менее выгодного, оголив тем самым нерентабельный кусок своего бизнеса. Ко всему у этого временного перевозчика в активе 19-ый маршрут, на котором он уже зарабатывает деньги, но требования конкурса к подвижному составу до сих пор не выполнил.

По новому 220 ФЗ тот факт, что перевозчик отказался возить льготников, не может быть основанием для расторжения договора. Компания, которая по конкурсу 2015 года получила право работать на маршруте №6, обратилась в Арбитражный суд. 23 марта суд запретил Администрации Твери совершать какие-либо действия, связанные с расторжением договора до тех пор, пока не будет окончательного судебного решения. Но городская власть проигнорировала мнение суда, нового временного перевозчика с маршрута не сняла. В итоге, на 6-м маршруте творится хаос, который создала городская власть.

Тверские маршрутки готовы прокатить горожан «с холодком»

В Твери у легальных перевозчиков, которые выиграли конкурсы, все машины должны быть не старше трех лет. Хотя на деле такая машина может служить верой правдой лет 10, но даже с учетом состояния наших дорог, 5-7 лет. То есть через 3 года автомобили вполне могли бы продолжать работать, но их приходится продавать, так как требования конкурсов не разрешают возить пассажиров на «старых» машинах.

- Причем, мы покупаем машины по три миллиона, а через 3 года продаем за один. Дороже их не берут, ведь с таким автомобилем в маршрутном бизнесе уже не поучаствуешь, а компаний, которым нужны маршрутки для других целей, не так много.

По требованиям конкурсных документов, маршрутные такси должны быть оборудованы пандусами, кондиционерами, а также видеорегистраторами, которые снимают и дорогу, и ситуацию в салоне. Если у кого-то в маршрутке что-то пропало, то можно обратиться к перевозчику, посмотреть запись с регистратора и узнать: кто-то нарочно присвоил вашу ценность или вы посеяли ее самостоятельно.

- По поводу кондиционеров, они появились в конкурсных требованиях только в конце лета 2016 года, а потому никто еще не успел прокатиться «с ветерком» - зимой кондиционер включать незачем. Летом 2017 года пассажиры могут обращаться к водителям с просьбой прокатить с ветерком, правда, здесь могут возникнуть конфликты. Водителю и пассажирам на месте придется разбираться, что делать: потеть или болеть.

Муниципальные АТП разоряются, «сидя на деньгах»

Сегодня в городе бизнес борется за право возить тверичан, а муниципальный транспорт разоряется, заявляя, что им не выгодно работать. Перевозчики рассказали, почему так происходит.

- Причины две: во-первых, МУПы не вкладываются в обновление подвижного состава, их металлолом уже не может возить пассажиров – автобусы, трамваи, троллейбусы постоянно ломаются, уезжают на ремонт, а, значит, не зарабатывают деньги. Вторая причина – раздутый штат, слишком много дармоедов.

Администрация и муниципальные предприятия должны принять, что они не справляются с организацией пассажирских перевозок в Твери, и ситуация в одночасье не поменяется, так как на перемены в городе нет денег. А потому чиновникам и частным перевозчикам нужно встречаться не в суде и прокуратуре, а за «круглым столом» и договариваться. Причем, бизнес уже давно готов к диалогу.

- Мы не говорим, что мы белые и пушистые и все у нас гладко. Мы знаем, что нередко водители гоняют, грубят, и пытаемся бороться с этим. Не всегда получается, но требования к водителям постоянно ужесточаются. Для того, чтобы навести порядок на дорогах, игра должна быть честной, без протежирования, с бизнесом чиновники должны договариваться, а не диктовать свои условия.

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Метки: маршрутки администрация хаос перевозчики
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Комментарии (37)

  • Szpilki 
    Полностью согласен с этими тружениками.
    07.04.2017 10:26
    10 | 8

  • Tamplier 
    машину в ремонт сдал и офигел! на работу хрен знает на чем ехать! как минимум на двух видах...90 рублей долой,и хрен знает где что ходит! Дооптимизировались твари! ЛУГ отдельный кол осиновый!
    07.04.2017 10:27
    3 | 17

    • phils 
      унылый вброс, дочь офицера ?
      07.04.2017 13:17
      4 | 1

      • Tamplier 
        Что? Затеплело под попкой,женщина с низкой социальной ответственностью? по плюсам вижу не мне одному не нравится
        07.04.2017 13:24
        0 | 5

        • phils 
          пфф ) ты смешон . даже троллить не умеешь. иди методичку читай, срыватель покровов ))
          07.04.2017 13:32
          5 | 1

          • Tamplier 
            моя методичка моя совесть,вы ж свою утратили) ,не зря ж ты возбудился,а.юродивый?
            07.04.2017 13:36
            1 | 4

            • phils 
              совесть без разума, все равно что разум без совести )) (с)
              07.04.2017 13:49
              4 | 0

              • Tamplier 
                Тебе видней! Благими намерениями многие на плаху взошли
                07.04.2017 13:53
                0 | 4

    • NPC 
      А с какими предложениями ЛУГа вы не согласны? Можно по пунктам?
      07.04.2017 13:41
      3 | 1

  • bae99 
    Что-то в последний абзац я с трудом верю. Точнее вообще не верю.
    07.04.2017 10:27
    1 | 9

  • BARBAdos 
    думаю, что если б наши криворукие барыги из городской администрации не вмешивались со своим желанием "навести порядок", то порядка с транспортом было бы больше...
    07.04.2017 10:55
    1 | 10

  • kentara 
    Заказ от ТАС???
    07.04.2017 10:55
    3 | 10

  • russs 
    Бедные, несчастные тверские перевозчики! Горите в аду, @#$%!
    07.04.2017 11:17
    0 | 17

  • infist 
    Теперь очередь кого то из администрации анонимно рассказать как ахуели маршрутчики с со своими оборзевшими чурками за рулем.
    07.04.2017 11:29
    0 | 19

    • BARBAdos 
      думаешь, что сотрудники администрации пользуются маршрутками?
      07.04.2017 11:45
      0 | 7

  • arcadi007 
    Всё погрязло в многолетней коррупции.
Все должны всем. Законы не действуют. 
В Думе сидят люди неспособные заниматься управленческой деятельностью.
    07.04.2017 11:33
    0 | 14

    • BARBAdos 
      в думе вообще должны законотворческой деятельностью заниматься, а также назначать и контролить администрацию, которая и должна городом управлять.
      07.04.2017 11:44
      0 | 9

  • Tamplier 
    Граждане! Берегите личное авто,оно гарантия вашего спокойствия! Транспортный геноцид расшатает вашу нервную систему! Оптимизация это был передел что бы хватило всем! Из нашего кармана но всем! Начиная от тварей и прихлебателей из ЛУГ до администрации и перевозчиков! еще иждивенцев из ОТ забыл! МЫ ВСЕ СТЕРПИМ! И за все заплатим!
    07.04.2017 11:59
    1 | 10

    • MikeH 
      Вот чисто случайно, нет ли желания обосновать - чем ЛУГ не угодил?
      07.04.2017 13:18
      4 | 1

      • Tamplier 
        То как сейчас устроены маршруты и есть следствие деятельности ЛУГ, им де из Москвы видней,как эксперименты над Тверью ставить!
        07.04.2017 13:20
        2 | 3

        • phils 
          из москвы. ржака. 
Миш, очевидно этот клоун на Сашку нападал )))
          07.04.2017 13:33
          4 | 1

    • phils 
      тебе я смотрю уже заплатили 30 р ))
      07.04.2017 13:18
      4 | 2

      • Tamplier 
        Участвовал в оптимизации? Вижу да,а народ хлебает)))
Тебе похоже больше 30р пильнулось!
        07.04.2017 13:21
        1 | 4

        • phils 
          а тебе завидно и ты тут распространяешь свой унылый баттхерт за 30р ? )) ну чо, дешево продался .
          07.04.2017 13:29
          4 | 1

          • Tamplier 
            Я не ЛУГ,не продаюсь! Я обычный средний,в отличие от тебя)))Жаль,прокуратура у нас инертна,а то интересно было бы посмотреть,как за данный бардак главный его инициатор отбрехается!
            07.04.2017 13:32
            1 | 4

            • phils 
              согласен. ты обычный дебил со средним образованием, ну хоть честно. и продаешься ровно так же как все пролетарии ходящие на работу, коих полно среди нас )) 
ну и сейчас за бесплатный дневной проезд в маршрутки тут комменты портишь ))
              07.04.2017 13:35
              4 | 1

              • Tamplier 
                Мое образование-мое дело,а вот за твое стыдно,вроде даже и вышку осилил,но не впрок,не в прок))) Одно презрительное" пролетарии" чего стоит)))
                07.04.2017 13:38
                1 | 4

                • phils 
                  пролетарий не имеет оттенка эмоций, пролетарий это человек не имеющий собственных средств производства и продающий свою рабочую силу классу буржуазии )) 
 а то что там себе нафантазировал от незнания, ну извини, не учел твоего среднего образования.
                  07.04.2017 13:47
                  4 | 0

                  • Tamplier 
                    конечно,для тебя люди это те кто выше тебя по вертикали,остальные "пролетарии"))) ,которые обязаны ваши фантазии оплатить))) Выправил рельсы,пустил трамваи,построил платные парковки-молодец! Возьми с полки пирожок! Только не забывай на чьи средства шикуешь
                    07.04.2017 13:51
                    0 | 4

  • guset 
    Администрация их наркотой что ли пичкает? Администрация их заставляет нарушать ПДД по 100500 раз на дню? Или может это администрация покалечила 13 человек и убила одного только за один лишь только январь этого года? Горите в аду лицемерные ублюдки.
    07.04.2017 12:14
    2 | 11

    • Tamplier 
      Администрация продает им разрешение на работу! В свете последних событий администрации надо бы задуматься,кого они в Россию пускают! Администрации плевать! Про ночлежки на пилорамах задумались бы
      07.04.2017 13:17
      1 | 4

  • future 
    Пока не начнут сажать пачками  всех причастных, ничего не поменяется. Начинать с администрации и контролеров администрации, т.к. загонять на свое место владельцев маршрутных ТС - прямая обязанность администрации.
    07.04.2017 12:51
    0 | 9

  • abeltv 
    Резюмируя эту статью просится вывод, что маршруткам с в Твери не место! Твери нужны нормальные автобусы большой и особо большой вместимости с нормальным муниципальным перевозчиком! И это без каких-либо вариантов! 
А то якобы в ПАТП-1 есть лишние люди, например инженер по безопасности дорожного движения, которых в принципе нет ни у одного маршрутчика! Если ПДД не соблюдать,  то такие должности в принципе не нужны...
    07.04.2017 13:26
    0 | 8

    • Tamplier 
      Нужны,а где они?Я только за! с интервалом в 5-10 минут!
      07.04.2017 13:28
      1 | 3

  • phils 
    стоит призадуматься вот в чем. откуда у коммерсандов такая осведомленность о том что творится в мупах ? учитывая то что они с патпом давно в хороших отношения - тут все понятно. 
когда коммерсант говорит что он будет возить льготников это наглое вранье, никогда не будет, потому что коммерсант заинтересован только в одном - извлечение прибыли, а всякие льготники, бесплатники им не нужны т.к. не вписываются в схему извлечения прибыли.
далее в администрации нет людей способных грамотно наладить работу общественного транспорта, ровно ни одного. поэтому никакого общественного транспорта не будет, будут маршрутки которые будут диктовать свои условия , исходя из предыдущего тезиса. бизнес - ничего личного.
ну и напоследок выжать маршрутки можно только коммерческим способом, а именно отняв у них "пассажира с деньгами", для этого всего лишь надо выкинуть из патп все руководство, поставить своих людей (от администрации) и наладить работу общественного транспорта, внятного , по расписанию (до минуты), быстрого и комфортного , где надо докупить новья. денег много не потребует но пассажир туда уйдет ибо наелся этими адскими повозками с чурбанами за рулем. вот тогда оставшись с самими безумными фанатами шайтан повозок они просто уйдут. а будут провоцировать и бузить , ведь всем известно кто такие бывшие перевозчики братва из 90х, и методы от них ждать соответсвенные тоже можно - загнать под лавку .
    07.04.2017 13:28
    4 | 3

    • Житель подземелья 
      Вы забыли один, местами очень существенный, фактор - есть места, куда ОТ не ходит, а джамшутки - таки да, есть. Ну и парк у ПАТП-1 местами не фонтан вообще, старый, шумный, выхлоп частично в салон попадает. 
Насчет лишнего персонала в ПАТП-1 частники, может быть, правы, не мешало бы там проверочку провести. Хотя ПАТП по определению должен содержать  определенный штат людей, не занятых непосредственно перевозками и обслуживанием парка (бухгалтерия там, юристы какие-нибудь и прочие экономисты). Частник в данном случае в выигрыше, меня терзают смутные сомнения даже в наличие у них парка своих механиков для починки джамшуток.
      07.04.2017 14:00
      0 | 5

  • BillyD 
    Мы не говорим, что мы белые и пушистые и все у нас гладко......мда
    07.04.2017 13:42
    0 | 0
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