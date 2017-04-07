Тверские перевозчики рассказали, почему в городе на дорогах творится хаос

В Твери маршрутки - основной общественный транспорт, и, глядя правде в глаза, метро у нас завтра не появится, и городской бюджет вряд ли найдет много лишних денег, чтобы закупить новые автобусы, троллейбусы, трамваи, отремонтировать рельсы. А потому нужно наводить порядок в маршрутном бизнесе. Перевозчики готовы на диалог, но, по их мнению, городская власть не желает ничего слушать, а потому бизнесмены, работающие на нескольких тверских маршрутах, пришли в ТИА, чтобы в анонимном интервью рассказать, как они выживают в Твери.

В Твери перевозчики отказываются возить льготников, потому что Администрация не может их посчитать

Серьезные перемены в жизни перевозчиков произошли после вступления в силу в апреле 2016 года 220-го федерального закона. Новый документ разделил маршруты на регулируемые и нерегулируемые и предложил нерегулируемым перевозчикам самим решать, хотят ли они перевозить льготников за государственную компенсацию или нет и сколько брать с пассажира за проезд. В Твери большинство маршруток отказались возить людей бесплатно.

- Мы понимаем социальную ответственность нашего бизнеса перед гражданами, но городская Администрация также должна осознавать свою ответственность перед жителями. У нас в городе нет системы учета льготников, а компенсацию за их перевозку Администрация выплачивает по своему усмотрению и с задержкой. То есть мы предоставляем им свои данные о том, сколько льготников мы перевезли, а они сами решают, естественно, не в нашу пользу, сколько денег дать. Мы готовы возить по ЕСПБ, но мы должны заранее знать, сколько денег в качестве компенсации мы получим и в какой срок. Здесь сюрпризы не уместны, тем более, чиновники знают все цифры: сколько денег заложено на компенсацию, как они будут распределены между маршрутами. Почему бы не обсудить это с нами, не договориться по-человечески?!

Как администрация Твери помогает создавать хаос на тверских дорогах

Из-за споров с перевозкой льготников возник хаос на маршруте №6: сейчас вместо положенных 26 машин за пассажиров борются более 40 маршруток.

Конкурс на этот маршрут прошел в 2015 году. По условиям конкурса, перевозчик на 5 лет взял на себя обязанность возить льготников. Но 220 ФЗ поменял ситуацию, теперь перевозчик вправе сам решать, связываться ли с ЕСПБ или нет. 6-ой маршрут предложил поменять условия договора, однако Администрация в одностороннем порядке разорвала с этим перевозчиком отношения.

- 13 февраля неожиданно перевозчика предупредили о расторжении договора, 17 марта договор был расторгнут, и уже 13 марта была объявлена подача заявок на получение временной маршрутной карты. То есть Администрация дождалась, пока истекут положенные по закону 30 дней, либо забыла, что в февраль - короткий месяц.

Кроме того, обычно объявление о новом конкурсе вывешивается за 20 дней до начала подачи документов, то есть у перевозчиков есть время для сбора требуемой кипы бумаг: из налоговой, ГИБДД и других разных ведомств – количество справок определяют требования конкурса. В случае с 6-м маршрутом никто заранее о конкурсе не объявлял, подача документов и объявление о конкурсе произошли в один день и завершились через двое суток.

То есть, чтобы принять участие в конкурсе и получить временную маршрутную карту, об этом конкурсе нужно было откуда-то узнать заранее. Откуда-то узнало заранее 10 перевозчиков, из них право в течение 180 дней возить пассажиров по 6 маршруту получила организация, у которой возить пассажиров было не на чем. Выход новый «владелец» шестого маршрута нашел: забрал машины с 12-го маршрута, менее выгодного, оголив тем самым нерентабельный кусок своего бизнеса. Ко всему у этого временного перевозчика в активе 19-ый маршрут, на котором он уже зарабатывает деньги, но требования конкурса к подвижному составу до сих пор не выполнил.

По новому 220 ФЗ тот факт, что перевозчик отказался возить льготников, не может быть основанием для расторжения договора. Компания, которая по конкурсу 2015 года получила право работать на маршруте №6, обратилась в Арбитражный суд. 23 марта суд запретил Администрации Твери совершать какие-либо действия, связанные с расторжением договора до тех пор, пока не будет окончательного судебного решения. Но городская власть проигнорировала мнение суда, нового временного перевозчика с маршрута не сняла. В итоге, на 6-м маршруте творится хаос, который создала городская власть.

Тверские маршрутки готовы прокатить горожан «с холодком»

В Твери у легальных перевозчиков, которые выиграли конкурсы, все машины должны быть не старше трех лет. Хотя на деле такая машина может служить верой правдой лет 10, но даже с учетом состояния наших дорог, 5-7 лет. То есть через 3 года автомобили вполне могли бы продолжать работать, но их приходится продавать, так как требования конкурсов не разрешают возить пассажиров на «старых» машинах.

- Причем, мы покупаем машины по три миллиона, а через 3 года продаем за один. Дороже их не берут, ведь с таким автомобилем в маршрутном бизнесе уже не поучаствуешь, а компаний, которым нужны маршрутки для других целей, не так много.

По требованиям конкурсных документов, маршрутные такси должны быть оборудованы пандусами, кондиционерами, а также видеорегистраторами, которые снимают и дорогу, и ситуацию в салоне. Если у кого-то в маршрутке что-то пропало, то можно обратиться к перевозчику, посмотреть запись с регистратора и узнать: кто-то нарочно присвоил вашу ценность или вы посеяли ее самостоятельно.

- По поводу кондиционеров, они появились в конкурсных требованиях только в конце лета 2016 года, а потому никто еще не успел прокатиться «с ветерком» - зимой кондиционер включать незачем. Летом 2017 года пассажиры могут обращаться к водителям с просьбой прокатить с ветерком, правда, здесь могут возникнуть конфликты. Водителю и пассажирам на месте придется разбираться, что делать: потеть или болеть.

Муниципальные АТП разоряются, «сидя на деньгах»

Сегодня в городе бизнес борется за право возить тверичан, а муниципальный транспорт разоряется, заявляя, что им не выгодно работать. Перевозчики рассказали, почему так происходит.

- Причины две: во-первых, МУПы не вкладываются в обновление подвижного состава, их металлолом уже не может возить пассажиров – автобусы, трамваи, троллейбусы постоянно ломаются, уезжают на ремонт, а, значит, не зарабатывают деньги. Вторая причина – раздутый штат, слишком много дармоедов.

Администрация и муниципальные предприятия должны принять, что они не справляются с организацией пассажирских перевозок в Твери, и ситуация в одночасье не поменяется, так как на перемены в городе нет денег. А потому чиновникам и частным перевозчикам нужно встречаться не в суде и прокуратуре, а за «круглым столом» и договариваться. Причем, бизнес уже давно готов к диалогу.

- Мы не говорим, что мы белые и пушистые и все у нас гладко. Мы знаем, что нередко водители гоняют, грубят, и пытаемся бороться с этим. Не всегда получается, но требования к водителям постоянно ужесточаются. Для того, чтобы навести порядок на дорогах, игра должна быть честной, без протежирования, с бизнесом чиновники должны договариваться, а не диктовать свои условия.