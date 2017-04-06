В Тверской области прогремела первая гроза

Прогноз погоды, который ТИА сообщало 5 апреля, вчера казался удивительным, а сегодня оправдался. Как рассказала жительница Оленино, примерно в 7.40 6 апреля в поселке началась сильная гроза.

- Раскаты молнии, гром, сильный град и ливень – такого я давно не видела, рассказывает ТИА женщина. Градины падали размером с две горошины. Стихия буйствовала почти час, примерно в 8.40 все успокоилось.