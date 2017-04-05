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6 апреля в Твери ожидается весенняя первая гроза

6 апреля в Твери ожидается весенняя первая гроза - ТИА
05 Апреля 2017 15:46
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6 апреля в Твери будет +16 и дождь с грозой, сообщает сайт о погоде www.gismeteo.ru. ТИА позвонило синоптикам в тверской гидрометеоцентр, чтобы узнать, придет ли гроза в Тверь в начале апреля.

- Надеемся, что до грозы дело не дойдет. По крайней мере, погодных условий, при которых происходит гроза, в регионе нет.

На сайте тверского гидрометеоцентра прогноз на 6 апреля менее жаркий: +13 и дождь с солнышком.

Потепление в наш регион пришло ненадолго, уже в предстоящие выходные вновь похолодает: в субботу-воскресенье будет всего +2+7, осадки, ночью возможен снег. По словам тверских метеорологов, куртки и шапки в ближайшее время убрать в дальний угол шкафа не придется – настоящее тепло в Тверскую область не спешит.

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Метки: погода гроза весна
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