Тверские спасатели следят за термическими точками

5 апреля в 14:26 при проведении космического мониторинга на территории Бельского, Ржевского, Селижаровского и Жарковского районов были выявлены термические точки. В связи с реальной опасностью палов сухой травы, на места, где был замечен дым и горение, выехали пожарные.

Но всё обошлось: оказалось, что в Бельском, Ржевском и Селижаровском районах на пилорамах сжигали порубочные остатки, а в Жарковском районе термическая точка не подтвердилась.