"Самое трогательное фото": поздравляем победителей конкурса!

На сайте ТИА завершилось голосование за "Самое трогательное фото". Мы подсчитали голоса читателей и готовы опубликовать имена тех, чьи фотографии понравились сообществу ТИА больше всего. Напоминаем, что при подведении итогов учитывались только голоса пользователей, зарегистрированных на сайте до 1 марта 2017 года.

Всего на конкурс прислали фото 52 участника, но больше всего голосов читателей получили следующие три конкурсанта".

I место с 14 голосами занимает Ирина Журавлева (№ 16). Её приз - сертификат на сумму 4000 рублей на посещение ресторана "Москва"

Для каждого из нас фотографии, хранящиеся в архивах (сделанные нами либо с нашим участием), являются трогательными. Ведь они связаны с воспоминаниями о чем-то важном, смешном или грустном, трогательном или не очень. Они связаны с моментами, которые больше не повторятся, так как ничего не повторяется точно так же.

9 мая… Как много в этой дате! Все события, так или иначе связанные с этим майским днем, для большинства из нас и печальные, и радостные. Но что особенно важно - они незабываемы. Вот и мы в этот день каждый год приходим к Обелиску Победы для того, чтобы почтить память павших воинов и своих родных, увидеть ветеранов ВОВ, посидеть с ними рядом, послушать воспоминания, да и просто сказать им спасибо за все!

Однажды в конце октября, когда уже начались заморозки, мой сын принес с улицы бабочку, еще живую. Он поднял ее с тротуара, так как побоялся, что ее раздавят прохожие. Девать бабочку особо не куда было, а спасти живое существо ребенок очень хотел, поэтому мы посадили ее на балконе зимовать. Там она и спала до первых мартовских солнечных лучей. Она проснулась очень рано (балкон выходит на южную сторону, там стало жарко, а на улице еще было холодно и снежно), поэтому пришлось подкармливать насекомое сладким яблоком и сахаром. Как только опять похолодало, бабочка снова уснула и проснулась уже в положенное ей время. Мы торжественно выпустили ее на волю.

II место - Анна Калюжная (№ 23) - 13 голосов. Её приз - сертификат на сумму 3000 рублей на посещение ресторана "Москва". Именно этой конкурсантке отдал свой голос партнёр конкурса - ресторан "Москва".

Унылый серый день, когда на улице было сыро и холодно, оживился появлением бабочки. Рокки (собака породы далматин) был удивлен наглостью бабочки, которая, пролетая рядом с ним, вдруг решила присесть отдохнуть на его лапе. Пес проявил большую дружелюбность и интерес, минут пять стоял, не двигаясь, наблюдая за непонятным ему явлением. Я поспешила запечатлеть данное знакомство.

III место - Александра (№ 26) - 9 голосов. Её приз - сертификат на сумму 2000 рублей на посещение ресторана "Москва"

Этот снимок сделала моя приятельница несколько лет назад, когда отдыхала с семьей на Черном море. Мужчину она на переднем плане не заметила, так как снимала плавающего вдалеке дельфина и когда показывала фотографии, акцент сделала именно на дельфине.

Всего на один голос от третьего места отстала постоянная читательница ТИА Наталья (№ 25), которая получит поощрительный приз от редакции.

Хорошо, когда есть старший брат!

Интересно, кто старше?

Кроме того, небольшой приз "редакционных симпатий" мы решили вручить Ольге (№ 17), чья история про котика, который обрёл свой дом, нас очень тронула.

Фото я сделала пару месяцев назад, когда гостила у своего дедушки. Я сидела на кухне, пила чай, и вдруг это чудо заглядывает в окно. Я спросила своего дедушку, знает ли он, чей это котик? На что он мне ответил, что этот кот бездомный и уже неделю болтается по улице и просит корм. Теперь этот кот живет с нами и смотрит в это же окно с другой стороны.

5 апреля в 13:00 мы приглашаем Ирину Журавлёву, Анну Калюжную, Александру, Наталью и Ольгу в редакцию ТИА (Озёрная, 11А) на награждение и чаепитие.

Партнёром конкурса стал ресторан «Москва» - место, где вы забудете обо всех проблемах и заботах. Каждую пятницу и субботу вас ждёт душевная атмосфера, новые знакомства и зажигательные танцы. «Москва-Москва шоу» - новый формат развлечений для тех, кто хочет весело провести вечер в тёплой дружеской обстановке.

Под интеллигентный юмор ведущих, интерактивы и качественную музыку от тверских кавер-групп вечер пролетит незаметно, оставив после себя только приятные впечатления! Во время программы вы успеете познакомиться с другими гостями ресторана и получить приятные подарки и сюрпризы. Но и после окончания основной части шоу веселье продолжится танцами под живое исполнение и музыку DJ. Отметьте день рождения на «Москва-Москва шоу» – и вы получите готовую праздничную программу, сюрприз от ресторана и заряд отличного настроения.

«Москва-Москва шоу» ждёт вас каждые пятницу и субботу с 19:30 по адресу: Трехсвятская 49. Заказ столиков по телефонам: 47-60-89, 8(996)347-81-77.

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