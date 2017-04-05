С 5 апреля возобновлены автобусные рейсы Тверь – Кумордино

4 апреля 2017 года комиссия обследовала автодорогу «Медное – Кумордино».

Как сообщает Минтранс Тверской области, по автодороге «Медное – Кумордино» Калининского района осуществляется интенсивное движение большегрузного транспорта, перевозящего инертные материалы для строительства четвертого этапа скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург». В результате на отдельных участках автодороги были зафиксированы значительные разрушения дорожного покрытия и перевозчик отказался обслуживать соответствующий автобусный маршрут.

По трехстороннему соглашению между Правительством Тверской области, ГК «Автодор» и компанией «Мостотрест» региональные автодороги, задействованные в перевозке материалов, должны поддерживаться в безопасном и пригодным для проезда состоянии, а также восстанавливаться за счет средств подрядчика после окончания строительства участка трассы М11.

В рамках обязательств по соглашению 24-25 марта подрядная организация на автодороге «Медное – Кумордино» проводила ремонтно-восстановительные работы. С тех пор и до настоящего момента проезд по ней обеспечен для всех видов транспорта, в том числе и автобусов, что подтвердилось в ходе комиссионного обследования. В связи с этим перевозчику было указано на необходимость немедленного возобновления автобусного сообщения между Тверью и Кумордино.

Напомним, что из-за плохого состояния дороги по ней перестали ходить автобусы. А из-за весенней распутицы с 1 апреля по дороге «Медное – Кумордино» был запрещен проезд грузового транспорта фактической массой свыше 20 тонн.

По информации Минтранса, полностью дорога будет восстановлена по окончании строительства четвертого этапа трассы М11, то есть до конца 2017 года. До этого она будет поддерживаться в проезжем состоянии.

С 5 апреля рейсы до Кумордино возобновлены.