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Из-за плохого состояния дороги перестали ходить автобусы по маршруту Тверь - Кумордино

04 Апреля 2017 11:10
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 В Тверской области продолжатся работы по восстановлению автодороги Медное-Волынцево, задействованной в строительстве трассы М-11. Обращения от местных жителей о неудовлетворительном состоянии участка протяженностью 5 км неоднократно поступали в региональное Правительство.

Для сохранения дорог Тверской области, которые используются при строительстве трассы М-11, между Правительством региона, компанией «Автодор» и ПАО «Мостотрест» заключено дополнительное соглашение. Согласно документу восстановление проблемного участка автодороги Медное-Волынцево запланировано в 2017 году.

В настоящее время, несмотря на произведенную подсыпку и грейдирование, дорога находится в неудовлетворительном состоянии. Из-за этого перевозчик, обслуживающий маршрут Тверь - Кумордино, приостановил работу.

4 апреля на инспектирование аварийного участка дороги с проверкой приедут специалисты регионального Министерства транспорта, организации, занимающейся перевозкой грузов, а также представители перевозчика, обслуживающего автобусный маршрут.

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Метки: тверь-кумордино плохое состояние дороги м-11 автодорога Медное-Волынцево ремонт дорог
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Комментарии (17)

  • goscha 
    Скажите пожалуйста, а как жителям Кумордино добираться теперь до Твери, на чём??? Вы не автобусные рейсы отменяйте, а дорогу лучше быстрее ремонтируйте или сделайте временную дорогу, хотя бы из плит.
    04.04.2017 11:26
    0 | 5

    • infist 
      Какой тупой комментарий.
      04.04.2017 11:47
      3 | 2

      • goscha 
        infist, а у Вас и такого комментария просто - НЕТ. Вы ТУПОЙ и ЕЩЁ ТУПЕЕ.
        04.04.2017 11:51
        0 | 2

        • BEKTOP 
          Весна, время такое. Где-то дороги поплыли. А у кого-то-  мозги... Распутица и обострение часто совпадают по времени.
          04.04.2017 11:57
          1 | 7

          • goscha 
            BEKTOP, я насчёт этого согласен, не скрываю, что у Вас мозги то поплыли, ещё как поплыли.
            04.04.2017 12:03
            2 | 0

    • BEKTOP 
      Гоша : " Скажите пожалуйста, а как жителям Кумордино добираться теперь до Твери, на чём???"

Может лучше временный вертолетный маршрут открыть, пока дорогу не починят? У губера найдется наверное вертолет какой-нибудь? Я думаю, если  Гоша попросит, он не откажет на время выделить его жителям? Им ведь и вправду надо как-то до Твери добираться.

А насчет идеи с плитами- вообще-то всерьез есть над чем подумать. Насколько знаю, практика укладки временных путей существует. Недавно были  фотки с  c дороги на Берново, вот там эти временные плиты как раз бы очень кстати  и подошли.
      04.04.2017 12:03
      0 | 1

      • goscha 
        BEKTOP, Ваша ИРОНИЯ, совсем неуместна. Я бы посмотрел, как Вы запели, если б жили в деревни и Вам нужно было бы в город доехать, а не на чем. Думаю, такой ИРОНИИ Вы бы уже не испытывали. Для начала, всегда себя поставьте на место других, а потом уже выпендривайтесь тут, клоун-самоучка.
        04.04.2017 12:06
        1 | 0

        • BEKTOP 
          Так это не ирония, а предложение . Существует понятие "малая авиация". В Советское время в Змеево был даже пассажирский аэропорт малой авиации, "кукурузники" (АН-2) там на пассажирских линиях летали, были  пассажирские рейсы у нас в области, этож не мои фантазии.
Сегодня стало больше вертолетов. Почему бы их не использовать в критической ситуации для перевозки жителей? Я думаю, если вы обратитесь с этим предложением к губернатору, он вам  пойдет навстречу.
          04.04.2017 12:15
          0 | 1

          • goscha 
            BEKTOP, всё Вам нужно знать. Если появилось много вертолётов, значит так нужно, случилось значит какое-то очередное ЧП, этому уже я не удивлён.
            04.04.2017 12:23
            0 | 0

          • russs 
            Диалог Гоши и Вектора, что может быть прекраснее? :)
            04.04.2017 12:43
            0 | 5

          • Proletary 
            Билет до Андреаполя 12 рублей стоил, нафиг такую авиацию. Это только Ветеран на свою пенсию с Полтавской битвы мог себе позволить.
            04.04.2017 13:20
            0 | 0

  • russs 
    Будьте осторожны!!!
Максюта уже рулил автовокзалом:
https://tvernews.ru/folk/161181/
и пл. Гагарина регулировал:
    Прикрепленные изображения:
    04.04.2017 12:17
    2 | 3

    • goscha 
      russs, все на своих местах, кто рулил автовокзалом, тот и рулит им до сих пор. Вас это, совсем не касается. Не лезьте Вы куда не просят, не наживайте себе врагов, Вам же хуже тока от этого будет, это бизнес, там крутятся очень большущие деньги. Я вас предупредил, потом не плачьте и не причитайте тут и не говорите, что Вас не предупреждали.
      04.04.2017 12:26
      1 | 2

      • russs 
        Само собой, как скажите.
        04.04.2017 12:43
        0 | 3

      • antiER 
        Весеннее обострение.
        04.04.2017 13:06
        0 | 1

      • BARBAdos 
        блин, аж интересно, че там на автовокзале то творится, что прям такие страсти кипят?  Наркотрафик, торговля оружием или работорговля? Откуда там большущие деньги то?
        04.04.2017 13:38
        0 | 0

        • peshehod 
          Сэкономленные на Кумордино, ессессна.
          04.04.2017 14:23
          0 | 0
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