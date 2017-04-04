Из-за плохого состояния дороги перестали ходить автобусы по маршруту Тверь - Кумордино

В Тверской области продолжатся работы по восстановлению автодороги Медное-Волынцево, задействованной в строительстве трассы М-11. Обращения от местных жителей о неудовлетворительном состоянии участка протяженностью 5 км неоднократно поступали в региональное Правительство.

Для сохранения дорог Тверской области, которые используются при строительстве трассы М-11, между Правительством региона, компанией «Автодор» и ПАО «Мостотрест» заключено дополнительное соглашение. Согласно документу восстановление проблемного участка автодороги Медное-Волынцево запланировано в 2017 году.

В настоящее время, несмотря на произведенную подсыпку и грейдирование, дорога находится в неудовлетворительном состоянии. Из-за этого перевозчик, обслуживающий маршрут Тверь - Кумордино, приостановил работу.

4 апреля на инспектирование аварийного участка дороги с проверкой приедут специалисты регионального Министерства транспорта, организации, занимающейся перевозкой грузов, а также представители перевозчика, обслуживающего автобусный маршрут.