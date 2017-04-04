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На заседании Правительства Тверской области все ответственные начальники отчитались о готовности к пожароопасному периоду

04 Апреля 2017 16:53
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Заседание Правительства Тверской области 4 апреля началось с минуты молчания, все присутствующие почтили память жертв взрыва в метро в Санкт-Петербурге.

Основным вопросом повестки дня стала готовность региона к пожароопасному периоду. Традиционно, в нашем регионе этот период совпадает с майскими праздниками: снег уже сошел, трава высохла, дачники, рыбаки  и просто отдыхающие едут на шашлыки, жгут костры в итоге горят дома, дачи, а иногда и деревни.

По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, акцент в борьбе с пожарами нужно сделать на профилактике и повышении оперативности реагирования при сообщении о пожаре. Кроме того нужно наладить четкую координацию с лесопользователями, арендаторами лесов, операторами свалок, сельхопроизводителями.

По словам заместителя председателя правительства Тверской области, курирующего сельское хозяйство, Павла Мигулева, за последние три года из-за пала сухой травы сгорело 176 строений. В 2016 году огнеборцы 1300 раз выезжали на пожары из-за поджога сухой травы, площадь таких пожаров – 3500 Га.

Павел Мигулев рассказал, что в регионе разработаны перечни мероприятий по защите сел и деревень от пожаров, по организации запретов сжигания сухой травы.

- Мы круглосуточно мониторим ситуацию, в муниципальных образованиях, расположенных далеко от пожарных частей, созданы пожарные дружины, в регионе приведены в порядок пожарные водоемы. В ближайшее время начнем опашку деревень, 911 плугов уже готовы к работе.

Министр лесного хозяйства Тверской области Валерий Барышков рассказал, что в свою очередь для защиты леса будут организованы минерализованные полосы, заключен договор с «Тверьавиа» - самолет Cessna будет следить за тем, чтобы лесные угодья региона были в безопасности.

В Тверской области площадь торфяников составляет 3,5 тыс.Га, запасы торфа – 35 млн. тонн. По словам и.о. министра природных ресурсов Вадим Шуваева, за торфяниками будут следить те организации, которые пользуются ими. Контролировать ситуацию на бесхозных торфяниках будет МЧС.

Министр строительства и ЖКХ Тверской области Андрей Волгин рапортовал, что свалки в регионе также готовы:

- В Тверской области всего 9 полигонов: 5 – промышленных отходов и 4 – ТБО, и 33 санкционированные свалки, все объекты проверены.

Руководитель тверского Гидрометеоцентра Татьяна Зимина пояснила, что пожароопасная ситуация по районам области зависит от температуры воздуха, влажности, направления ветра. Ежедневно в пожароопасный период к 16.00 метеорологи сообщают в МЧС о ситуации в районах. Говоря о лете, Татьяна Зимина сказала, что по предварительному прогнозу – июль и сентябрь будет засушливым, осадков выпадет меньше нормы.

В Тверской области чаще других горят Торжокский, Ржевский, Зубцовский, Калининский, Конаковский, Кимрский районы, а потому на заседании правительства их руководители отчитались о том, как подготовились к пожароопасному периоду. Все руководители рапортовали, что готовы: техника, водоемы в порядке, деньги в резерв на борьбу с ЧС заложены, шлагбаумы и предупреждающие аншлаги расставлены.

Игорь Руденя поручил МЧС Тверской области ежедневный доклад метеослужбы перенаправлять с грифом «лично» главам муниципальных образований, так как именно на них в первую очередь лежит ответственность за пожарную безопасность в конкретном селе, районе, городе.

Все муниципальные образования должны предоставить в МЧС фотоотчет о проделанной работе, а МЧС в свою очередь должно проверить, соответствует ли доклады о готовности действительности.

- Мы доверяем главам, но лучше проверить. А то вдруг окажется, что пожарные дружины, о которых вы рассказываете, не знают о том, что они созданы и готовы к работе.

 

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Метки: лесные пожары игорь руденя пожароопасный период торфяники
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Комментарии (5)

  • bae99 
    Осенью ЖКХасты тоже отчитываются...
    04.04.2017 17:09
    0 | 3

  • Proletary 
    Достаточно ли чистых трусов? Для пожаропрофилактик?
    04.04.2017 17:28
    0 | 4

  • Gostto 
    А пожарные машины опять сегодня неслись с ревом по заволжью..
    04.04.2017 17:52
    0 | 2

  • pitkin 
    Рапортуют за здравие....вот только часто всё это заканчивается за упокой.
    04.04.2017 19:05
    0 | 1

  • MikeH 
    Ну, они постоянно за что-нибудь отчитываются. И у них все хорошо.
А в реальности мы живем, а не они.
    04.04.2017 19:06
    0 | 0
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