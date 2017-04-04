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В Тверской области после взрыва в Санкт-Петербурге пройдут проверки

В Тверской области после взрыва в Санкт-Петербурге пройдут проверки - ТИА
04 Апреля 2017 06:52
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В связи с трагическими событиями в Санкт-Петербурге губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил проверить обеспечение безопасности на объектах социальной и транспортной инфраструктуры Верхневолжья.

Особое внимание, как подчеркнул глава региона, должно быть уделено защищенности социальных учреждений – школ, детских садов, больниц и мест массового пребывания людей, а также соблюдению мер безопасности на вокзалах, железнодорожном транспорте.

3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошёл взрыв.

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Метки: взырв в Санкт-Петербурге тверская область
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Комментарии (18)

  • Mitrij 
    Опять вахтеры в школах почувствуют себя генералами спецслужб с неограниченными полномочиями?
    04.04.2017 07:19
    1 | 9

    • Proletary 
      Митрий, ловите лайфхак. У нас ввели пропускА с фотографиями и печатью, внутре - тачь мемори. Я, помятую 11 заповедь (дадут линованную бумагу - пиши поперек) перепрошил ее на таблетку от домофона. У вратарей возникает дивайд оверфлоу, как у гайца при виде номера 001 АТО, Так я протестую против режыма.
      04.04.2017 07:53
      1 | 2

      • Mitrij 
        Повезло. У меня на одной из работ было 3 пропуска с тачь мемори. Один, чтоб на территорию пройти, второй, чтоб в здание зайти, третий, чтоб на этаж попасть. При этом узбеки, делавшие там очередной "шайтанама-римонта". Просачивались везде и всюду без всяких проблем.
        04.04.2017 08:56
        0 | 2

        • kunovalenka 
          Народ по результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://5.gp/medicom
          04.04.2017 09:05
          0 | 0

    • goscha 
      А вот это, ещё как ожидалось. И как некоторые, неадекватные личности у нас тут говорили такие фразы, как, цитирую: "Кому нужно это захолустье", оказалось неправдой. Вот список неадекватных личностей: Добрый Крот, Вектор.
      04.04.2017 08:39
      0 | 3

      • Dobry кrtek 
        Сбрендил наш Максимка
Моск его поплыл...
Зря в пруду больничном
Плавал крокодил?
Челюстью он щёлкнул
И раздался крик
Был в гробу Максимка
Вовсе не велик...
        04.04.2017 08:54
        1 | 0

        • goscha 
          Dobry кrtek, я же и говорю, Вы, неадекватная Личность. Только полный долбаёб и дибил будет такое писать. Чтоб Вы, там, в ГРОБУ ОКАЗАЛИСЬ и как можно скорее, АМОРАЛЬНЫЙ УРОД, ГНИДА, придушить бы Вас собственными руками, да вот марать руки об ГАВНО не ХОЧЕТСЯ. Как же я терпеть не могу, всякую тут ГНИЛЬ.
          04.04.2017 08:58
          1 | 1

      • Mitrij 
        Для Гоши из солнечного Магадана звучит эта песня.
        Прикрепленные видео:
        Прикрепленное видео
        04.04.2017 09:01
        0 | 1

  • vo-vam 
    Кому хоть поручил-то?
    04.04.2017 07:40
    0 | 2

    • russs 
      Несомненно, своей правой руке: Арсену, не побоюсь этого слова, Григоряну! Вокзал бы не спалили эти "двое из ларца".
      04.04.2017 07:44
      0 | 3

      • Proletary 
        Ради великой цели... Да и вокзал, если честно, говенный...
        04.04.2017 07:57
        0 | 1

  • Dobry кrtek 
    ...
    Прикрепленные изображения:
    04.04.2017 07:56
    1 | 3

    • Proletary 
      Накаркал, падла!
Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Удмуртии Александра Соловьева, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Утром его этапировали в Москву»,— сообщил источник агентства.
      04.04.2017 08:04
      0 | 2

      • Dobry кrtek 
        Губер дал распоряжение.
------------------------------------
Скажем террористам
Наше "Фи!", друзья
Пусть да устыдятся
Делать так нельзя!
        04.04.2017 08:30
        0 | 2

        • Proletary 
          Аутентично бы смотрелось слово "устыдятЬся".
          04.04.2017 08:41
          0 | 1

  • NPC 
    А до этого проверок в плановом режиме не проводилось? Вообще что за мода после какого либо происшествия проверять все с удвоенной силой? Такое ощущение, что в остальное время никто ничего вообще не проверяет.
    04.04.2017 09:05
    0 | 2

    • vo-vam 
      Если до этого было ноль усилий, то в итоге можно проверять хоть с десятикратном усилием.
      04.04.2017 09:08
      0 | 0

    • vo-vam 
      А что проверять то? Наличие вахтёра-охранника с тревожной кнопкой. От взрыва это не спасёт!
      04.04.2017 09:10
      0 | 0
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