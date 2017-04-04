В Тверской области после взрыва в Санкт-Петербурге пройдут проверки

В связи с трагическими событиями в Санкт-Петербурге губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил проверить обеспечение безопасности на объектах социальной и транспортной инфраструктуры Верхневолжья.

Особое внимание, как подчеркнул глава региона, должно быть уделено защищенности социальных учреждений – школ, детских садов, больниц и мест массового пребывания людей, а также соблюдению мер безопасности на вокзалах, железнодорожном транспорте.

3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошёл взрыв.