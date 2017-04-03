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В метро Санкт-Петербурга прогремело два взрыва

В метро Санкт-Петербурга прогремело два взрыва - ТИА
03 Апреля 2017 15:20
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Видео

Взрыв произошел на станции метро «Сенная» и «Технологический институт». Правоохранительные органы полагают, что это теракт, сообщил источник «Газеты.ru» в правоохранительных органах.

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Мощность взрывных устройств составляет около 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте, соообщает "Медуза"

Предположительно, бомбы были самодельными и были начинены поражающими элементами.

На 15:27 говорят о 10 погибших, много раненых. Среди пострадавших есть дети.

Как сообщает meduza.io, закрыты не семь, а восемь станций: "Сенная площадь", "Технологический институт", "Парк Победы", "Электросила", "Московские ворота", "Фрунзенская", "Гостиный двор", "Маяковская".

Владимир Путин о взрывах в петербургском метро: О причинах рано говорить, расследование покажет, рассматриваем все варианты – и бытовые и криминальные, проявление террористического характера.

Корреспондент ТИА Юлия Островская, которая была на форуме ОНФ, рассказывает, что вой сирен стоит даже в Пулково. 

Скорее всего, Владимир Путин узнал о взрывах на встрече журналистов в рамках форума ОНФ, так как президент быстро свернул диалог и сообщил, что у него впереди другая встреча.

На 15.41 стало известно, что в Санкт-Петербурге закрыты ВСЕ станции метро.

15.50. На «Площади Восстания» найдено еще одно взрывное устройство. По информации «Фонтанки.ру» сейчас его обезвреживают.

ОФИЦИАЛЬНО: По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина для полного всестороннего и объективного расследования уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации.

По предварительным данным, сегодня около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Имеются погибшие и раненые.

В Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.

Узнать информацию о погибших и раненых можно по телефонам:

+7 (812) 299-99-99 — телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу

+7 (495) 983-79-01 — справочная МЧС РФ

+7 (499) 216-99-99 — единый телефон доверия МЧС РФ.

РИА Новости: Семьям погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге положены выплаты по 2,025 миллиона рублей, сообщает Национальный союз страховщиков ответственности.

16:37 В больницы Петербурга доставлены 23 пострадавших при взрывах в метро.

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Метки: взрыв Санкт-Петерьбург
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Комментарии (30)

  • Uylo_Yobannen 
    #сириянаш
    03.04.2017 15:26
    11 | 12

    • hockey 
      вот же мерзавец!
      03.04.2017 15:55
      3 | 8

      • Uylo_Yobannen 
        "Виновник торжества"? Несомненно.
        03.04.2017 16:19
        3 | 5

  • Virtue_to_Vice 
    Виноват Навальный, инфа 146% - силовикам не до террористов, надо оппозицию ловить
    03.04.2017 15:30
    5 | 13

  • леха мамонтов 
    оч хороший повод закрутить гаечку
    03.04.2017 15:32
    3 | 12

  • russs 
    Путину салютуют террористы. Он как раз сейчас в тех краях на форуме. Мощный плевок в сторону спецслужб-дармоедов.
    03.04.2017 15:38
    4 | 11

  • Dobry кrtek 
    Странно, что выдвинута версия теракта, а не взрыва банки с огурцами. И кого теперь первым снимут с руководящей должности, небось машиниста поезда...
    03.04.2017 15:41
    4 | 12

  • MikeH 
    Очень своевременно, после протестных митингов, на фоне разгона дальнобойщиков в Дагестане, еще и в Питере теракт.
Народ, не пишите каменты, лучше узнайте - все ли в порядке с друзьями/знакомыми в Питере.

UPD: Кому не в терпеж, из первых рук https://vk.com/spb_today
    03.04.2017 15:43
    2 | 11

    • russs 
      Да уж:
      Прикрепленные изображения:
      03.04.2017 15:47
      1 | 3

  • goscha 
    Внимание!!! Усилены меры безопасности в Московском Метрополитене и на Московском Центральном Кольце. Что касается города Твери и мер безопасности, то, уважаемые пассажиры, будьте особо бдительны при проезде в общественном транспорте, маршрутках, особенно в часы-пик, о всех подозрительных вещах, оставленных в транспорте, незамедлительно сообщайте водителю или кондуктору, такие вещи трогать КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! Также, усилены меры безопасности на Ленинградском Вокзале города Москвы, города Твери, города Бологое и других, а также - в электропоездах.
    03.04.2017 15:50
    0 | 3

    • Dobry кrtek 
      Кто громче всех орёт "Держите вора"?
      03.04.2017 15:53
      1 | 2

    • protivvsex 
       у любой вокзальной кассы пост ставить надо.
      03.04.2017 15:54
      0 | 3

  • protivvsex 
    когда едет первый, то еще раньше прибывает фсо.  Линия поведения предопределена, фрс обрушит рубль.
    03.04.2017 15:50
    1 | 2

  • Бертран 
    Мы неустанно предупреждаем со всех СМИ о том, что враги еще есть у нашего народа, они затаились и ждут удобного момента.. 
Участь заложивших бомбу в Петербургском метро предрешена- президенту доложено, антитеррористический комитет приступил к работе.
    03.04.2017 15:53
    8 | 2

    • BARBAdos 
      да мы в курсе про врагов и где они засели...
      03.04.2017 16:11
      0 | 6

  • spletnik 
    Когда наши пророссийские каналы, брызжа слюной, рассказывали какие дебилы живут во Франции, так как просмотрели теракт. Что их спецслужбы ни какого полового члена не работают. Я говорил, харе каркать. У нас такая же голая жопа как и у всех против терроризма.Не надо плясать на трупах других
    03.04.2017 15:53
    1 | 10

    • Toad 
      Ага, часто помню мелка новость о том что российские спец службы докладывали о готовящийся теракте... А у себя под носом не увидели.
      03.04.2017 15:57
      1 | 2

    • BARBAdos 
      я помню про теракт в Лондоне они так говорили - что дескать самый центр города, правительственный квартал, а тут грузовик всех передавил, типо бардак.

А через несколько дней появилась новость про то, как пожарник в Домодедово задавил несколько человек (1 погиб) ,т.к. я вспомнил про этих икспердов - блин нам и террористов не надо, горе-пожарник сам справился((.
      03.04.2017 16:16
      1 | 3

  • Dobry кrtek 
    Взрыв-теракт ( катастрофа )-траур-стабильность-выборы тех же-взрыв-теракт ( катастрофа )-траур-стабильность-выборы...
    03.04.2017 15:56
    2 | 8

  • hockey 
    В первую очередь соболезнования близким погибших и выздоровления пострадавшим!
Люди очень легкомысленно относятся к угрозе терроризма. На предприятия во время собраний коллектива по различным вопросам, когда среди прочего безопасники затрагивают вопросы антитеррора у всех бл"ь улыбочки и смех*ечки.
    03.04.2017 16:00
    0 | 3

  • VIRRA-EL_ 
    Крот, вы круглый сирота или просто круглый..? Какие выборы вы сюда плетете? Причем тут стабильнось, выборы и протчая несусветчина? Люди погибли, в семьях горе... Тут политикой и близко не пахнет, рвануло в метро, где ехали если не ваши родственники, то такие же обычные люди, как все мы, или пусть и такие необычные, как те, кто даже в этой ветке по привычке принялся испражняться. Неужели в скудоумии нельзя поупражняться в комментариях к ДРУГИМ новостям?!
    03.04.2017 16:03
    7 | 1

    • MikeH 
      В данном случае версия Крота имеет место быть и исключать ее нельзя. Другое дело что правду мы вряд ли когда узнаем.
А косвенным подтверждением будет чрезмерное ужесточение законов после этих терактов.
      03.04.2017 16:07
      1 | 4

    • goscha 
      VIRRA-EL_, а Кроту наплевать на всех и на чужое горе, что погибли люди, не в чём, не повинные люди. Главное, Кроту, чтобы ему было хорошо и смешно, от такого человека никогда помощи не дождёшься, он даже стакан воды не подаст, не говоря уже, о спасении жизней. Урод, одним словом.
      03.04.2017 16:12
      4 | 1

      • Dobry кrtek 
        Любезный gosha, приведите мне мой комментарий, где я смеялся над погибшими в питерском метро. Буду весьма признателен услышать ответ взрослого человека, а не записной плакальщицы. Спасибо заранее.) Что же касается стакана, то да, Вам я его не подам.
        03.04.2017 16:20
        1 | 5

    • Uylo_Yobannen 
      "Тут политикой и близко не пахнет"

Гопники развлекались, из хулиганских побуждений? Любые теракты, всегда и везде, являются отвратительным инструментом грязных политиков. Иного в существующем мироустройстве не предусмотрено.
      03.04.2017 16:14
      0 | 6

  • Dobry кrtek 
    В Твери и области можно без проблем взорвать любую больничку.  Зуб даю. Сейчас губер издаст очередное распоряжение про "усилить, углУбить" и пр., соответствующие чинушки на местах сделают вид, что что-то делают и пр . На этом всё и закончится. Опять зуб даю.)
P.S. Для психолабильного VIRRA-EL_. Я не обязан пояснять всё мною сказанное, коли кое-кому кое-чего не дано кое-кем.) Равно как и не обязан спрашивать чьего-либо разрешения, дабы высказать своё мнение, любезный пользователь. Заметьте, что погибших я "не касаюсь" ни одной буквицей. Успокойтесь.)
    03.04.2017 16:05
    0 | 5

    • russs 
      Зачем взрывать больничку, если её можно сжечь.
      03.04.2017 16:25
      0 | 2

  • russs 
    Прямые трансляции:
Сенная площадь. Камера 1 
https://www.youtube.com/watch?v=D_cJjVuFRaY
Сенная площадь. Камера 2
https://youtu.be/gDdx64kixo0
Технологический институт 
https://www.youtube.com/watch?v=TvDUbUW1gWQ
    03.04.2017 16:10
    0 | 3

    • Leandr 
      Со второй камеры - все автобусы битком, как селедки, днем. А что ж там творится утром и вечером?. Вот вам и хваленый общественный транспорт. Маршртутки, выходит, лучше - всем крикунам фитиль под зад,  которые орут про арбу и про узбека на ишаке.
      03.04.2017 16:46
      0 | 1

  • protivvsex 
    Город над вольной Невой,
Город нашей славы трудовой
Слушай, Ленинград,
Я тебе спою
Задушевную песню мою

Здесь проходила, друзья,
Юность комсомольская моя.
За родимый край
С песни молодой
Шли ровесники рядом со мной

С этой поры огневой
Где-бы вы не встретились со мной,
Старые друзья,
В вас я узнаю
Беспокойную юность свою

Песня летит над Невой,
Засыпает город дорогой,
В парках и садах
Липы шелестят,
Доброй ночи, родной Ленинград.
    03.04.2017 16:26
    0 | 1
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