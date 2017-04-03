В метро Санкт-Петербурга прогремело два взрыва

Взрыв произошел на станции метро «Сенная» и «Технологический институт». Правоохранительные органы полагают, что это теракт, сообщил источник «Газеты.ru» в правоохранительных органах.

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Мощность взрывных устройств составляет около 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте, соообщает "Медуза"

Предположительно, бомбы были самодельными и были начинены поражающими элементами.

На 15:27 говорят о 10 погибших, много раненых. Среди пострадавших есть дети.

Как сообщает meduza.io, закрыты не семь, а восемь станций: "Сенная площадь", "Технологический институт", "Парк Победы", "Электросила", "Московские ворота", "Фрунзенская", "Гостиный двор", "Маяковская".

Владимир Путин о взрывах в петербургском метро: О причинах рано говорить, расследование покажет, рассматриваем все варианты – и бытовые и криминальные, проявление террористического характера.

Корреспондент ТИА Юлия Островская, которая была на форуме ОНФ, рассказывает, что вой сирен стоит даже в Пулково.

Скорее всего, Владимир Путин узнал о взрывах на встрече журналистов в рамках форума ОНФ, так как президент быстро свернул диалог и сообщил, что у него впереди другая встреча.

На 15.41 стало известно, что в Санкт-Петербурге закрыты ВСЕ станции метро.

15.50. На «Площади Восстания» найдено еще одно взрывное устройство. По информации «Фонтанки.ру» сейчас его обезвреживают.

ОФИЦИАЛЬНО: По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина для полного всестороннего и объективного расследования уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации.

По предварительным данным, сегодня около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Имеются погибшие и раненые.

В Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.

Узнать информацию о погибших и раненых можно по телефонам:

+7 (812) 299-99-99 — телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу

+7 (495) 983-79-01 — справочная МЧС РФ

+7 (499) 216-99-99 — единый телефон доверия МЧС РФ.

РИА Новости: Семьям погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге положены выплаты по 2,025 миллиона рублей, сообщает Национальный союз страховщиков ответственности.

16:37 В больницы Петербурга доставлены 23 пострадавших при взрывах в метро.