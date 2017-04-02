Следственный комитет проверит разрушающийся дом на Тверском проспекте

После публикации на ТИА новости "В центре Твери разрушается фасад дома: кирпичи летят на тротуар" следственный комитет начал доследственную проверку.

Напомним, что в доме № 16, расположенном на Тверском проспекте города Твери, разрушается фасад и осколки кирпичной кладки падают на тротуар. В доме расположены также магазины и офисы, а по тротуару ходят пешеходы. При этом опасный участок не огорожен, сигнальные ленты отсутствуют. Есть реальная опасность для людей.