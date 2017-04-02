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Следственный комитет проверит разрушающийся дом на Тверском проспекте

02 Апреля 2017 09:49
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После публикации на ТИА новости "В центре Твери разрушается фасад дома: кирпичи летят на тротуар" следственный комитет начал доследственную проверку.

Напомним, что в доме № 16, расположенном на Тверском проспекте города Твери, разрушается фасад и осколки кирпичной кладки падают на тротуар. В доме расположены также магазины и офисы, а по тротуару ходят пешеходы. При этом опасный участок не огорожен, сигнальные ленты отсутствуют. Есть реальная опасность для людей.

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Метки: дом на твесрком проспекте разрушается тверь следственный комитет
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Комментарии (3)

  • MikeH 
    Я бы вот рад ошибиться, но есть такое ощущение что само проживание в Твери потихоньку становится опасным для жизни.
    02.04.2017 10:39
    0 | 9

  • AlexR69 
    Собственники не следят за своим имуществом.
Дальше можно не проверять. 
Пока до собственников не дойдет, что проживание (содержание, текущий и капитальный ремонт) в домах, которым больше 60 лет, не может быть дешевым, будут падать балконы, козырьки над подъездами, отваливаться пласты штукатурки с фасадов, проваливаться перекрытия между этажами.
Сколько платят собственники подобных домов за текущий ремонт? Как в новых и относительно новых домах - 1.5-2 руб/м2. Тариф на текущий ремонт в таких домах должен быть в разы выше, 20-30 руб/м2. Управляющая компания будет своевременно заключать договоры, планово ремонтировать крыши, фасады, балконы, но деньги на это должны ежемесячно перечислять собственники. Сейчас с этого дома УК собирает 4-5 тыс.рублей в месяц на текущий ремонт, что на эти деньги можно отремонтировать?
Наши собственники не могут понять, что цена недвижимости зависит не только от места расположения (центр), но и от того состояния, в котором эта недвижимость находится.
    02.04.2017 13:54
    1 | 0

    • RSERG 
      Наши собственники давно поняли, что приватизация квартир это большой обман населения государством. Что получили собственники, кроме возможности продать квартиру- ничего.  Если до приватизации платили аренду, то после, налог на недвижимость да еще и капремонт. Когда государство передавало  дома в собственность были сделаны капремонты? Нет!!!!!! Ну а теперь государство сваливает капремонт на плечи народа!!! Это развод по полной программе!!!!
      02.04.2017 14:38
      0 | 1
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