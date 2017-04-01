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В центре Твери разрушается фасад дома: кирпичи летят на тротуар

01 Апреля 2017 10:14
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Фоторепортаж

Очередной камнепад случился у дома №16 на Тверском проспекте, который находится рядом с новым мостом. Начал разрушаться фасад под кровлей, и осколки кирпичной кладки летят прямо на тротуар. В доме расположены магазины и офисы, к тому же здесь ходит много пешеходов. Так что возникает реальная опасность для горожан. Сигнальных лент нет, опасный участок не огорожен, так что будьте осторожны, граждане, берегите головы!

Ещё вчера ТИА сообщало о подобной коммунальной истории:  над подъездом дома № 9 по проспекту Калинина рушится балкон. Каменные куски валятся на асфальт. Жители пожаловались в управляющую компанию, но она проигнорировала обращение.

Фото из группы Жизнь Пафния

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Метки: разрушается фасад кирпичи падают на асфальт старые дома в твери
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Комментарии (10)

  • kudimov 
    Камнепад - примета лета.
Камнепад твоих случайных дней.
Я в камнепад ищу ответа.
Ищу тебя, ищу тебя, ищу тебя в судьбе моей.......
    01.04.2017 10:50
    1 | 5

    • Leo-L 
      Кудимов, нарезался штоле?)
      01.04.2017 10:51
      0 | 7

      • Эго 
        Просто весна!
У Булгакова "Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!"
У kudimova - кирпич.
        01.04.2017 10:58
        0 | 5

        • horton 
          "Весной покрашусь в рыжий цвет,
Надену кофту крупной вязки,
Залезу на велосипед
И укачу... Навстречу Сказке!..." )))
          01.04.2017 13:56
          0 | 1

  • Платон Аркадьевич 
    хм, население игнорит аларм тиа, а потом начнет ныть, когда кирпич кому-нибудь гнилую черепушку проломит) бугага)
    01.04.2017 11:14
    1 | 0

  • USSR 
    Добавим в список дома по пр Чайковского 42,44,46. Там круглый год камнепад с балконов!
Кстати капиталили эти дома каких то 3-4 года назад
    01.04.2017 11:21
    0 | 3

  • uabumoderoff 
    После слов"берегите головы" нужно добавить "носите каски".
    01.04.2017 11:22
    1 | 2

    • MikeH 
      Привычка носить каску на голове - новый признак жителя Твери? :-)
      01.04.2017 12:27
      0 | 4

      • horton 
        Ой, MikeH! Вы еще этого не видели?
        Прикрепленные изображения:
        01.04.2017 13:59
        0 | 4

        • MikeH 
          Не, еще не видел. Ржачно!
          01.04.2017 16:08
          0 | 1
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