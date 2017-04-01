В центре Твери разрушается фасад дома: кирпичи летят на тротуар

Очередной камнепад случился у дома №16 на Тверском проспекте, который находится рядом с новым мостом. Начал разрушаться фасад под кровлей, и осколки кирпичной кладки летят прямо на тротуар. В доме расположены магазины и офисы, к тому же здесь ходит много пешеходов. Так что возникает реальная опасность для горожан. Сигнальных лент нет, опасный участок не огорожен, так что будьте осторожны, граждане, берегите головы!

Ещё вчера ТИА сообщало о подобной коммунальной истории: над подъездом дома № 9 по проспекту Калинина рушится балкон. Каменные куски валятся на асфальт. Жители пожаловались в управляющую компанию, но она проигнорировала обращение.

Фото из группы Жизнь Пафния