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В Тверской области отмечают годовщину завершения Ржевской битвы

31 Марта 2017 19:27
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 31 марта — памятная дата для жителей Ржевского района. В этот день в 1943 году завершилось одно из самых ожесточённых сражений Великой Отечественной войны — Ржевская битва.

Название «Ржевская битва» объединяет три крупные наступательные операции, которые провели войска Западного и Калининского фронтов против группы армий «Центр» на Ржевско-Сычёвском направлении с 8 января 1942 года по 31 марта 1943-го.

В ходе Ржевской битвы Красная армия и гражданское население понесли огромные потери. Погибли более миллиона советских солдат и офицеров, десятки тысяч мирных жителей. Районный центр был оккупирован 17 месяцев и оказался практически стёрт с лица земли: немецко-фашистские захватчики уничтожили большую часть домов, социальные учреждения, промышленные предприятия.

«Северный Сталинград», «Ворота к Москве и Берлину» — так называли Ржев, подчёркивая стратегическую роль, которую он сыграл в истории Великой Отечественной войны.

За мужество, стойкость и массовый героизм защитников города Указом Президента РФ Владимира Путина в 2007 году Ржеву присвоено почетное звание «Город воинской славы», сообщает правительство Тверской области

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Метки: ржевская битва 31 марта тверская область
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Комментарии (3)

  • rztv69 
    Жаль, что не присваивают звание "Город-герой". Ржев достоин этого звания.
    31.03.2017 21:13
    0 | 1

    • Leandr 
      Так вроде его наши разбомбили?
      31.03.2017 23:18
      0 | 0

  • maodova 
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    31.03.2017 23:54
    0 | 0
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