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Апрель принесёт в Тверскую область тепло до +12°C

Апрель принесёт в Тверскую область тепло до +12°C - ТИА
CC BY 4.0 / © torange.biz
31 Марта 2017 14:33
Автор:

Тверской гидрометцентр предупреждает поклонников экстремальной рыбалки и любителей пощекотать себе нервы: выход на лёд крайне опасен! Лёд, сохранившийся на реках и озёрах, разрушается! Несмотря на то, что последние два дня были не по-весеннему морозными, уже на выходных ситуация кардинально изменится.

В ночь на субботу сохранится минусовая температура: -4... -9°C, а вот днём воздух прогреется до +3... +8°C. А воскресенье природа сделает нам подарок: до 12 градусов тепла! Впрочем, тёплая погода принесёт осадки, и в этот же день синоптики обещают затяжной дождь.

В ночь на понедельник температура вновь уйдёт в лёгкий минус, но днём будет до +9°C. Во вторник дневная температура воздуха снизится ещё на пару градусов, а ночью обещают и вовсе -2... -7°C. Впрочем, всё не так плохо: согласно многолетним климатическим данным в 1952 году в Твери в конце марта - начале апреля стояли двадцатиградусные морозы.

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Метки: прогноз погоды в тверской области весна в тверской области
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Комментарии (2)

  • ArT1986 
    Уже принес, смотрите в окно.
    31.03.2017 14:47
    0 | 1

    • Житель подземелья 
      До апреля еще 8,5 часов))
      31.03.2017 15:27
      0 | 1
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