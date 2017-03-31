Специально для Арсена Григоряна изменили Устав Тверской области

30 марта на очередном заседании Законодательного Собрания в двух чтениях были приняты поправки в статью 105 Устава. Теперь начальник регионального главка МЧС Арсена Рафиковича Григорян сможет совмещать две должности – заместителя председателя правительства и руководителя регионального управления министерства чрезвычайных ситуаций. Что важно, работать в чиновничьей должности Арсен Рафикович будет на общественных началах, то есть бесплатно. Ситуация для России уникальная.

О том, что генерал-майор войдёт в состав правительства, 7 марта сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Арсен Рафикович будет курировать вопросы, связанные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, тем самым забрав себе часть функций Управления региональной безопасности Тверской области, которое сейчас возглавляет Василий Попенко, бывший руководитель регионального УФСКН.

Договоренность была достигнута на самом высоком уровне – с министром ЧС правительства РФ Владимиром Пучковым. Таким образом Тверская область станет единственным в России регионом, где один человек совмещает должности зампреда и начальника главка МЧС. Подобная ситуация в Татарстане – там начальник главка МЧС одновременно является министром по делам ГО и ЧС Республики.

Сделано это для оптимизации и повышения эффективности системы управления деятельностью в области гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций в регионе. Собственный источник ТИА объяснил, зачем это нужно: дело в том, что сейчас ГУ МЧС может взаимодействовать с муниципалитетами Тверской области только в рамках предложений и рекомендаций. Когда Арсен Рафикович займет пост зампреда, он сможет уже давать задания и требовать их выполнения. Так у МЧС появятся новые рычаги воздействия на муниципальную власть. Учитывая, что в некоторых районах катастрофически не хвататет техники и пожарных частей для борьбы с пожарами (например, в Оленинском, на весь район всего одна пожарная часть), а меры по профилактике лесных пожаров соблюдаются спустя рукава, такое назначение позволит улучшить ситуацию в регионе по борьбе и профилактике ЧС.

Как будет на самом деле, покажет, как обычно, время.

Кандидатуру Арсена Григоряна на пост зампреда правительства рассмотрят и утвердят на заседании Законодательного Собрания Тверской области.