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Специально для Арсена Григоряна изменили Устав Тверской области

Специально для Арсена Григоряна изменили Устав Тверской области - ТИА
31 Марта 2017 13:58
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30 марта на очередном заседании Законодательного Собрания в двух чтениях были приняты поправки в статью 105 Устава. Теперь начальник регионального главка МЧС Арсена Рафиковича Григорян сможет совмещать две должности – заместителя председателя правительства и руководителя регионального управления министерства чрезвычайных ситуаций. Что важно, работать в чиновничьей должности Арсен Рафикович будет на общественных началах, то есть бесплатно. Ситуация для России уникальная.

О том, что генерал-майор войдёт в состав правительства, 7 марта сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Арсен Рафикович будет курировать вопросы, связанные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, тем самым забрав себе часть функций Управления региональной безопасности Тверской области, которое сейчас возглавляет Василий Попенко, бывший руководитель регионального УФСКН.

Договоренность была достигнута на самом высоком уровне – с министром ЧС правительства РФ Владимиром Пучковым. Таким образом Тверская область станет единственным в России регионом, где один человек совмещает должности зампреда и начальника главка МЧС. Подобная ситуация в Татарстане –  там начальник главка МЧС одновременно является министром по делам ГО и ЧС Республики.

Сделано это для оптимизации и повышения эффективности системы управления деятельностью в области гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций в регионе. Собственный источник ТИА объяснил, зачем это нужно: дело в том, что сейчас ГУ МЧС может взаимодействовать с муниципалитетами Тверской области только в рамках предложений и рекомендаций. Когда Арсен Рафикович займет пост зампреда, он сможет уже давать задания и требовать их выполнения. Так у МЧС появятся новые рычаги воздействия на муниципальную власть. Учитывая, что в некоторых районах катастрофически не хвататет техники и пожарных частей для борьбы с пожарами (например, в Оленинском, на весь район всего одна пожарная часть), а меры по профилактике лесных пожаров соблюдаются спустя рукава, такое назначение позволит улучшить ситуацию в регионе по борьбе и профилактике ЧС.

Как будет на самом деле, покажет, как обычно, время.

Кандидатуру Арсена Григоряна на пост зампреда правительства рассмотрят и утвердят на заседании Законодательного Собрания Тверской области.

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Метки: арсен григорян станет зампредом правительства мчс по тверской области министр чс рф игорь руденя новые назначения в правительстве тверской области
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Комментарии (6)

  • infist 
    Какая разница рекомендовать или требовать, если денег нет.
И как бы сказал Путин, Арсену Рафиковичу надо предоставить возможность заниматься благотворительностью, что гораздо важнее чем исполнение каких то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления.
    31.03.2017 14:08
    0 | 5

  • Leandr 
    Это чистые убытки для бюджета. 
ПС. Когда больничку построят, назовут именем  Арсена Рафиковича
    31.03.2017 14:22
    0 | 2

  • uabumoderoff 
    Загадка для учёных!? В СССР люди 70лет жили без МЧС.Как они могли обходиться без Арсена рафиковича?
    31.03.2017 14:33
    0 | 5

  • Бертран 
    Редких способностей человек, а для блага избирателей можно не только Устав, но всю Конституцию изменить. Такие претенденты были в нашей истории и благодаря народу страна выстояла.
Выстоим и ныне, господа- бог не бросит- свинья не съест!
    31.03.2017 15:06
    2 | 0

  • kuno73 
    интересно и как на это смотрит прокуратура. совмещение двух должностей федерального и субъектового уровня. Исполнять обязанности на общественных началах это как? А как ему зарплату будут платить в мчс рф, как будут ставить восьмерки в рабочий табель если его не будет на рабочем месте в мчс рф и его отсутствие не связано с его функционалом.
    31.03.2017 16:14
    0 | 2
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