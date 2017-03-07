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Начальник МЧС Арсен Григорян займёт должность зампреда правительства Тверской области

Начальник МЧС Арсен Григорян займёт должность зампреда правительства Тверской области - ТИА
07 Марта 2017 13:01
Автор: TIA

Об этом рассказал губернатор Игорь Руденя на заседании правительства 7 марта. Арсен Рафикович Григорян, генерал-майор внутренней службы, руководитель Главного управления МЧС России, будет совмещать две должности – начальника главка и зампреда регионального правительства .

- По согласованию с министром ЧС правительства РФ нами получено письменное согласие на назначение руководителя тверского ГУ МЧС в состав правительства Тверской области в статусе заместителя председателя правительства.

Сделано это для оптимизации и повышении эффективности системы управления. Как сказал губернатор. Чтобы избежать дублирования полномочий, Арсену  Рафиковичу в подчинение перейдёт часть Управления региональной безопасности Тверской области, которое сейчас возглавляет Василий Попенко, бывший руководитель регионального УФСКН. Так Тверская область станет одним из немногих регионов с такой должностью. 

- Арсен Рафикович, - обратился к генералу губернатор, - когда соберётесь на повышение, вы должны внимательно подойти к своему преемнику. Поэтому заранее растите, чтобы было легче подниматься и лет через двадцать идти  на повышение.

Кандидатуру Арсена Григоряна на пост зампреда правительства рассмотрят и утвердят на заседании Законодательного Собрания Тверской области. 

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Метки: арсен григорян правительство тверской области гу мчс тверской области новая должность в правительстве тверской области арсен григорян и игорь руденя
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Комментарии (8)

  • Ella 
    Хо хо!
    07.03.2017 13:14
    0 | 2

  • Uylo_Yobannen 
    "...это не ваша должность. Это должность того лица, которое замещает должность Главного управления МЧС".

Здесь я как-то подзавис...
    07.03.2017 13:24
    0 | 7

    • uabumoderoff 
      Наверное,от Кличко заразился.
      07.03.2017 13:49
      0 | 1

  • hatamoto san 
    получку будет и там и там получать???
    07.03.2017 13:31
    0 | 6

  • Бертран 
    Человек надежный, проверенный- пусть работает на благо нашего региона, а мы поддержим если чего.. 
Оптимизация, это основной курс нашей политики и отказываться от него на полпути нам не с руки.
    07.03.2017 13:33
    1 | 1

  • ДеД 
    Зачем? Авторитет есть. Работы и по службе - немеряно! Неужели из-за допзарплаты?
    07.03.2017 13:53
    0 | 0

  • Whois 
    Совмещать две такие должности...
На работе не хватает времени, что бы все рассортировать и выполнить как следует.А тут работа для Геракла, по каждому направлению. Вывод - работа там не ведется, вернее по одному из направлений, это так, типа для весу гражданину добавили.
    07.03.2017 14:17
    0 | 0

  • Унук аль Хай 
    очень разумное решение, во многих регионах это успешно себя зарекомендовало. Читайте внимательно и вдумчиво текст постановления на официальном сайте, а не унылый копирайт школоты.
    07.03.2017 14:35
    0 | 0
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