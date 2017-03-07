Начальник МЧС Арсен Григорян займёт должность зампреда правительства Тверской области

Об этом рассказал губернатор Игорь Руденя на заседании правительства 7 марта. Арсен Рафикович Григорян, генерал-майор, руководитель Главного управления МЧС России, будет совмещать две должности – начальника главка и зампреда.

Об этом рассказал губернатор Игорь Руденя на заседании правительства 7 марта. Арсен Рафикович Григорян, генерал-майор внутренней службы, руководитель Главного управления МЧС России, будет совмещать две должности – начальника главка и зампреда регионального правительства .

- По согласованию с министром ЧС правительства РФ нами получено письменное согласие на назначение руководителя тверского ГУ МЧС в состав правительства Тверской области в статусе заместителя председателя правительства.

Сделано это для оптимизации и повышении эффективности системы управления. Как сказал губернатор. Чтобы избежать дублирования полномочий, Арсену Рафиковичу в подчинение перейдёт часть Управления региональной безопасности Тверской области, которое сейчас возглавляет Василий Попенко, бывший руководитель регионального УФСКН. Так Тверская область станет одним из немногих регионов с такой должностью.

- Арсен Рафикович, - обратился к генералу губернатор, - когда соберётесь на повышение, вы должны внимательно подойти к своему преемнику. Поэтому заранее растите, чтобы было легче подниматься и лет через двадцать идти на повышение.

Кандидатуру Арсена Григоряна на пост зампреда правительства рассмотрят и утвердят на заседании Законодательного Собрания Тверской области.