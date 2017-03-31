Бывший мэр города Кимры Тверской области Роман Андреев станцевал «Gangnam Style»

Видео танца появилось в группе «ПОДСЛУШАНО - Савёлово/Кимры/Док/Заречье/Микро». Роман Андреев рассказал ТИА, по какому поводу он так энергично зажигает.

- Это было еще в 2013 году, я тогда работал помощником депутата Законодательного Собрания Тверской области. Руководство партии КПРФ организовало обучение, как правильно проводить предвыборную агитацию для разных категорий граждан. Это видео – проба пера агитационного ролика для молодежи. Я его сохранил для себя и выложил в социальные сети. Не вижу ничего особенного и крамольного в этом танце.

Тем не менее, Роман Владимирович отметил, что на посту мэра Кимр он такие зажигательные танцы уже не плясал. Роман Андреев возглавлял город с октября 2014 года по февраль 2017 года, 27 февраля местная Дума отправила его в отставку, а потому сейчас Роман Андреев временно безработный.

- Я обратился в суд на действия Думы и намерен восстановиться в должности главы города.