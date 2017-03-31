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Бывший мэр города Кимры Тверской области Роман Андреев станцевал «Gangnam Style»

Бывший мэр города Кимры Тверской области Роман Андреев станцевал «Gangnam Style» - ТИА
31 Марта 2017 10:14
Автор:

Фоторепортаж
Видео

Видео танца появилось в группе «ПОДСЛУШАНО - Савёлово/Кимры/Док/Заречье/Микро». Роман Андреев рассказал ТИА, по какому поводу он так энергично зажигает.

- Это было еще в 2013 году, я тогда работал помощником депутата Законодательного Собрания Тверской области. Руководство партии КПРФ организовало обучение, как правильно проводить предвыборную агитацию для разных категорий граждан. Это видео – проба пера агитационного ролика для молодежи. Я его сохранил для себя и выложил в социальные сети. Не вижу ничего особенного и крамольного в этом танце.

Тем не менее, Роман Владимирович отметил, что на посту мэра Кимр он такие зажигательные танцы уже не плясал. Роман Андреев возглавлял город с октября 2014 года по февраль 2017 года, 27 февраля местная Дума отправила его в отставку, а потому сейчас Роман Андреев временно безработный.

- Я обратился в суд на действия Думы и намерен восстановиться в должности главы города.

 

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Метки: роман андреев бывший глава города Кимры «gangnam style» зажигательный танец кимры мэр кимр
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Комментарии (4)

  • Leandr 
    Двойник, фейк?
    31.03.2017 10:21
    0 | 3

  • velmot1331 
    Танцор из него, скажем, так себе. Может мешает что...
    31.03.2017 10:39
    2 | 7

  • Bonch 
     Это ж  макарена,  а  не «Gangnam Style»...

  А  что за  дядька  между  ног у  него ползает?   Это не  партнёр по другому  танцу - летке-енке случаем?  :-)
    31.03.2017 13:24
    0 | 2

    • Paul_Moriarty 
      Видимо, сказался недюжий чиновничий интеллект, когда по запросу "gangnam style" поисковик выдал "макарену".
      31.03.2017 13:27
      0 | 3
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