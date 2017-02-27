Главу города Кимры Романа Андреева отправили в отставку

27 февраля на внеочередном заседании Кимрской городской Думы отправили в отставку главу города Кимры Романа Андреева. Основанием для действий депутатов послужила неудовлетворительная оценка его деятельности. Исполняющим обязанности главы Кимр тринадцатью голосами депутатов назначена Светлана Брагина.

27 февраля на внеочередном заседании Кимрской городской Думы отправили в отставку главу города Кимры Романа Андреева. Основанием для действий депутатов послужила неудовлетворительная оценка его деятельности на протяжении двух лет. Исполняющим обязанности главы Кимр тринадцатью голосами депутатов назначена Светлана Брагина.

Роман Андреев, в свою очередь, заявил, что обоюдные субъективные оценки никак не повлияли на сотрудничество администрации с Думой в течение последних 2,5 лет, сам обвинил представительный орган в отсутствии законотворческих инициатив и предложил продолжить работу, не поддаваясь личным амбициям и обидам. Впрочем, он выразил уверенность в том, что его отстранение от должности временное и заявил: "Судиться я буду".

Напомним, 13 февраля глава города Кимры Роман Андреев должен был отчитаться перед депутатами Кимрской городской Думы о проделанной работе. Большинство народных избранников были уверены, что после публичного прочтения Андреевым его отчета он получит неудовлетворительную оценку. Однако Андреев, не дожидаясь заседания депутатов, ушел в декретный отпуск по уходу за ребенком сроком на три года. Его супруга, соответственно, из декрета вышла и продолжит трудиться в должности методиста ГОРОНО.