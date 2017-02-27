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Главу города Кимры Романа Андреева отправили в отставку

Главу города Кимры Романа Андреева отправили в отставку - ТИА
27 Февраля 2017 18:37
Автор: TIA

27 февраля на внеочередном заседании Кимрской городской Думы отправили в отставку главу города Кимры Романа Андреева. Основанием для действий депутатов послужила неудовлетворительная оценка его деятельности на протяжении двух лет. Исполняющим обязанности главы Кимр тринадцатью голосами депутатов назначена Светлана Брагина.

Роман Андреев, в свою очередь, заявил, что обоюдные субъективные оценки никак не повлияли на сотрудничество администрации с Думой в течение последних 2,5 лет, сам обвинил представительный орган в отсутствии законотворческих инициатив и предложил продолжить работу, не поддаваясь личным амбициям и обидам. Впрочем, он выразил уверенность в том, что его отстранение от должности временное и заявил: "Судиться я буду".

Напомним, 13 февраля глава города Кимры Роман Андреев должен был отчитаться перед депутатами Кимрской городской Думы о проделанной работе. Большинство народных избранников были уверены, что после публичного прочтения Андреевым его отчета он получит неудовлетворительную оценку. Однако Андреев, не дожидаясь заседания депутатов, ушел в декретный отпуск по уходу за ребенком сроком на три года. Его супруга, соответственно, из декрета вышла и продолжит трудиться в должности методиста ГОРОНО. 

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Метки: глава города кимры роман андреев отставка романа андреева кимрская городская дума
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Комментарии (2)

  • Net. 
    Юморист или блаженный?!...От такие клоуны сидят на руководящих должностях! Эх, за державу обидно!
    27.02.2017 19:42
    0 | 3

    • Zorkiy 
      В старое время признавались только две уважительные причины: инфаркт + инсульт...
      27.02.2017 19:56
      0 | 1
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