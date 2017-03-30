Следственный комитет проверит мусорную свалку в Максатихе

После публикации статьи на ТИА о мусорном коллапсе в посёлке Максатиха, следственный комитет организовал проведение доследственной проверки. Как сообщается на сайте СУ СК РФ, в статье размещена информация, содержащая сведения о совершении преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Напомним, сейчас в посёлке происходит коммунальное бедствие: грузовые машины, не доезжая до полигона ТБО, вываливают мусор прямо на дорогу. На сегодняшний день в сторону улицы Колхозной завалено мусором уже 140 метров дороги. ​

Толком за этот мусор никто ответить не может. МУП "МКС", который обслуживает свалку, находится на стадии банкротства. А МУП "КС", который вывозит мусор из частного сектора, уверяет, что до временной свалки, несмотря на заваленную отходами дорогу, чудесным образом доезжает.

Следователи проверят все обстоятельства, изложенные в статье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.