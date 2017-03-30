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Следственный комитет проверит мусорную свалку в Максатихе

Следственный комитет проверит мусорную свалку в Максатихе - ТИА
30 Марта 2017 19:55
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После публикации статьи на ТИА о мусорном коллапсе в посёлке Максатиха,  следственный комитет организовал проведение доследственной проверки. Как сообщается на сайте СУ СК РФ, в статье размещена информация, содержащая сведения о совершении преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). 

Напомним,  сейчас в посёлке происходит коммунальное бедствие: грузовые машины, не доезжая до полигона ТБО, вываливают мусор прямо на дорогу. На сегодняшний день в сторону улицы Колхозной завалено мусором уже 140 метров дороги. ​

Фото Илья Якунин

Толком за этот мусор никто ответить не может. МУП "МКС", который обслуживает свалку, находится на стадии банкротства. А МУП "КС", который вывозит мусор из частного сектора, уверяет, что до временной свалки, несмотря на заваленную отходами дорогу, чудесным образом доезжает. 

Следователи проверят все обстоятельства, изложенные в статье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Метки: следственный комитет мусорка в максатихе мусорный коллапс в максатихе су ск рф
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Комментарии (1)

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    30.03.2017 23:14
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